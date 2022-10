Ramen: Der japanische Nudelsuppen-Trend in Kieler Restaurants

Von der Instant-Suppe zum Trend-Gericht – während die japanischen Ramen auch in Kiel lange Zeit nur als fertige Nudelsuppe aus der Packung bekannt waren, kann man sie jetzt auch frisch zubereitet in einigen Kieler Restaurants genießen.

Nirgendwo sonst in Schleswig-Holstein findet ihr eine so große Auswahl an Ramen – von den veganen Yasai-Tempura-Shio-Ramen bis zu den deftigen Suppen mit Beef – entführt euch optisch und geschmacklich in die Welt Japans .

Eine der Top Adressen für Ramen in Kiel ist das Restaurant RAMEN ann in der Holtenauer Straße. Dass es hier authentisches japanisches Essen gibt, erkennt man direkt daran, wie die Speisen angerichtet sind. Hier erlebt ihr von der Vorspeise bis zum Dessert ein besonderes Geschmackserlebnis.

Unscheinbar aber trotzdem nicht weniger gut ist das asiatische Restaurant NaVie im Knooper Weg. Hier könnt ihr in Kiel leckeres und traditionell japanisches Essen bekommen. Die Preise sind fair, die Zutaten frisch und das Essen super gewürzt. Besonders die Ramen und Sushi von NaVie sind ein Gedicht.

NaVie bietet auch einen Lieferservice in Kiel und Umgebung an. Innerhalb kürzester Zeit finden die Ramen und andere Speisen ihren Weg zu euch und kommen noch dampfend an. Als nettes Extra könnt ihr die frischen Zutaten wie Gemüse, Tofu oder Fleisch dann selbst in die heiße Nudelsuppe geben, denn beides wird separat geliefert.

Unser Tipp: Die Mi Chay Ramen mit Tofu, Bok Choy und weiterem grünem Gemüse.

Standort: Knooper Weg 140a

Website: navie-kiel-restaurant.de

Ebenfalls empfehlenswert:

Hoi An – Authentisch vietnamesisch in Kiel am Jägersberg 6

ann – Koreanisches Restaurant am Dreiecksplatz

Ichi – Japanese Fine Dining in der Falckstraße 16 (ab November 2022)

Ry Sushi Bar in der Schloßstraße 1-3