Jetzt Rabatt sichern: Schlemmerblock für Kiel

Meist hat sich die Anschaffung bereits bei der zweiten Einlösung eines Gutscheins gelohnt.

Der Schlemmerblock funktioniert nach dem bewährten 2für1- sowie dem 4für2-Prinzip und spricht damit nicht nur Paare an. Singles, Familien und Gruppen profitieren gleichermaßen von den attraktiven Angeboten.

Bei verschiedenen Freizeitangeboten kannst du sogar bis zu 30 Euro sparen. Die einfache Symbolik auf den einzelnen Gutscheinen zeigt dir sofort, welche Regelung der jeweilige Gastronom anbietet.

Das Konzept ist so einfach wie genial: Du zahlst einmal und genießt zweimal. In teilnehmenden Restaurants und Cafés erhältst du das zweite, gleichwertige oder günstigere Hauptgericht komplett gratis.

Der Schlemmerblock 2026/2027 ist ein Weihnachtsgeschenk für gemeinsame Erlebnisse. Ob Frühstück, Abendessen oder Winterausflug: Die Beschenkten wählen selbst, wann, wo und mit wem sie Zeit verbringen. Paul Janke, Covergesicht der Auflage 2026/2027, empfiehlt ihn als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. So hält die Freude weit über die Feiertage hinaus an.

Deutschlands erfolgreichster Gastronomie- und Freizeitführer bringt dir über 250 Regionen bundesweit die besten kulinarischen Highlights und abwechslungsreiche Erlebnisse direkt vor die Haustür.

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Die Highlights aus Kiel & Umgebung

Ristorante Bellini in Eckernförde

Restaurant & Landbrauerei Kirschenholz in Schillsdorf

VEGANAM in Kiel

Alte Räucherei Ellerbek in Kiel

COCO Urban Food in Kiel

Action-Arena in Schwentinental

High Spirits Hochseilgarten in Kiel

INK SOCIETY Tattoo, Piercing & Beauty Kiel

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Das simple 2:1-Prinzip des Marktführers

Ein gemütliches Abendessen mit dem Partner, Wellness mit den Mädels, Action mit den Jungs oder ein Tag in einem Freizeitpark mit der Familie – Nutzer des Gutscheinbuch.de Schlemmerblocks profitieren vom 2 für 1-Prinzip. Beim Besuch in teilnehmenden Restaurants gibt es das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Das Angebot lässt sich auf Frühstück und Brunch, Buffets und Cocktailbars anwenden sowie auf Einrichtungen außerhalb der Gastronomie: Kino und Theater, Freizeit- und Sportanbieter, Schwimmbäder und Saunen.

Doch nicht nur das, auch das Online-Angebot des Schlemmerblocks wird stetig erweitert. Über die Plattform Mobile-Gutscheine.de werden deutschlandweit mehr als 7.000 Gutscheine online bereitgestellt. Von diesem Angebot profitieren auch Schlemmerblock-Nutzer, da jeder Block ein Guthaben von mindestens 30 € enthält.

Die individuellen Gutschein-Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich. Wer es bevorzugt, genussvoll und bequem zu Hause zu essen, erhält bei einigen Anbietern selbst bei Abholung oder Lieferung einen Rabatt.

Der Gesamtwert der Gutscheine liegt dabei bei mehreren Hundert Euro pro Block. Ab dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung für den Nutzer meist schon gelohnt.

Freizeitspaß und Beauty-Anwendungen für jedermann

Neben der großen Auswahl an Restaurants bietet der Schlemmerblock auch spannende und abwechslungsreiche Freizeiterlebnisse. Adrenalin-Junkies kommen im High Spirits Hochseilgarten oder in der Action-Arena in Schwentinental voll auf ihre Kosten.

Eine große Neuerung ist die Gutschein-Kategorie "Beauty". In dieser gibt es nicht nur klassische Anbieter wie Friseure oder Kosmetikstudios, sondern auch verschiedene Tattoostudios. So ist zum Beispiel INK SOCIETY Tattoo, Piercing & Beauty die perfekte Anlaufstelle für alle, die ihren Körper verschönern wollen.

Die Angebote für Wellness-, Freizeit- und Sporteinrichtungen machen den Schlemmerblock zu mehr als nur einem Gastronomieführer. Er wird zu deinem persönlichen Erlebnisbegleiter für das ganze Jahr.

Online sparen von der heimischen Couch

Der moderne Schlemmerblock denkt digital: In der Gutschein-Kategorie "Online-Anbieter" findest du weitere Rabattaktionen von namhaften Anbietern wie Ankerkraut, Beurer, eismann, NIVOCASE by DeinDesign und Turbopass. Diese exklusiven Online-Gutscheine kannst du bequem von der heimischen Couch aus nutzen.

Der Block-Code, der direkt beim Aufschlagen eines Blocks sichtbar ist, ermöglicht dir den Zugang zu diesen digitalen Angeboten. Zusätzlich findest du in der Gutschein-Kategorie "Extra-Prozente" zahlreiche vor Ort einlösbare Angebote.

Lieferung und Abholung: Genuss für zu Hause

Viele Anbieter gewähren dir auch bei Abholung oder Lieferung attraktive Rabatte. So kannst du kulinarischen Genuss auch in den eigenen vier Wänden erleben und dabei deinen Geldbeutel schonen. Der Schlemmerblock ermöglicht es dir, auch von zu Hause aus zu sparen.

Digitale Gutschein-Vielfalt inklusive

Mit dem in jedem Block enthaltenen Guthaben von mindestens 30 Euro für Mobile-Gutscheine.de erhältst du Zugriff auf 8.000 digitale Gutscheine bundesweit. Diese Zusatzleistung macht den Schlemmerblock zu einem noch wertvolleren Begleiter für deine Freizeit- und Genussmomente.

Unschlagbare Preisvorteile mit Best-Preis-Garantie

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2026/2027 ist mit dem Code STADTMAGAZIN27 und Best-Preis-Garantie als Mega-Deal erhältlich. Die Staffelpreise machen das Sparen noch attraktiver:

Ab 1 Block zahlst du je 25,99 Euro zzgl. 3,96 Euro Versandkosten

Ab 3 Blöcken reduziert sich der Preis auf je 18,99 Euro je Block zzgl. 3,96 Euro Versandkosten

Ab 6 Blöcken erhältst du die Blöcke für je 12,99 Euro versandkostenfrei

Ab 7 Blöcken erhältst du den Bestpreis von je 11,99 Euro versandkostenfrei

Die limitierte Auflage ist nur solange der Vorrat reicht verfügbar. Alle Schlemmerblöcke können gemischt werden, was dir maximale Flexibilität bietet. Die Lieferung ist ab fünf Exemplaren versandkostenfrei.

Einfache Bestellung und sofortige Verfügbarkeit

Die Bestellung deines Schlemmerblocks ist denkbar einfach. Du kannst den Code STADTMAGAZIN27 sowohl bei telefonischen Bestellungen über die kostenfreie Hotline 06241-20260 als auch bei Online-Bestellungen auf www.gutscheinbuch.de angeben. Der Schlemmerblock 2026/2027 ist ab sofort verfügbar und bis zum 1. Dezember 2027 gültig.

Meist hat sich die Anschaffung bereits bei der zweiten Einlösung eines Gutscheins gelohnt, was den Schlemmerblock zu einer der besten Investitionen für Genießer und Sparfüchse macht. Die limitierte Auflage ist allerdings nur solange der Vorrat reicht verfügbar.

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