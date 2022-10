Jetzt Rabatt sichern: Schlemmerblock für Kiel

Jetzt Rabatt sichern und direkt bestellen!*

Auch in Kiel & Umgebung können Menschen wieder schlemmen, sparen oder Freizeitspaß mit den bewährten 2:1-Gutscheinen erleben. "In Kiel ist man immer nah am Wasser und kann die frische und wohltuende Luft der Ostsee genießen. Auch grüne Oasen wie die Botanischen Gärten, kulinarische Spezialitäten und Attraktionen wie die Kieler Woche machen die Stadt (er)lebenswert", so Marius Kurt, Teamleiter Vertriebsaußendienst der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbh.

"Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden in der neuen Auflage des Schlemmerblocks wieder tolle Angebote bieten zu dürfen", freut sich Jens Helmer, Leiter Marketing & Presse der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbh.

"Optimistisch blicken wir in die Zukunft und sind glücklich, dass unsere Gastronomen und Freizeitanbieter nun wieder durchstarten können. Die Menschen können sich auf tolle und hochwertige Gutscheine freuen, die sie bei beliebten Restaurants und Freizeiteinrichtungen einlösen können", verspricht Helmer.

"Besonders unterstützenswert finden wir die Gastronomiebetriebe mit ihren Menschen dahinter, die in den letzten Jahren ein neues Restaurant eröffnet haben. Durch deren Teilnahme in unseren Schlemmerblöcken erhalten diese kostenlose Werbung."

Und wer sollte sich einen zulegen? Auch darauf hat der 37-Jährige eine Antwort: "Alle, die schlemmen, genießen und dabei noch Geld sparen wollen – und dies funktioniert sogar weit über die Grenzen der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins hinaus", so Helmer abschließend.

Das simple 2:1-Prinzip des Marktführers

Zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants gibt es das zweite, wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Auf Frühstück/Brunch, Buffets, Cocktails und weitere Bereiche lässt sich das Angebot bei zahlreichen Gutscheinen anwenden.

Oftmals gibt es auch für die Lieferung des Essens oder die Abholung einen Rabatt. Doch im Schlemmerblock befinden sich nicht nur Gutscheine für Restaurants und Cafés. Ebenso können Kinos, Freizeitparks, Bäder und Sportveranstaltungen besucht werden.

Angebote für Singles, Familien und Freunde

Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen können viele Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freunde-Angebote eingelöst werden. Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich.

Highlights aus Kiel & Umgebung

Alte Räucherei in Kiel

Il Mulino in Krokau

Mykonos in Mönkeberg

PARS – Persische Spezialitäten in Kiel

Little Tokyo in Kiel

SUBWAY in Kiel

KletterBar Kiel in Melsdorf

Beach & Bowl in Höhndorf

Hohe Sparwerte

Der "Gutscheinbuch.de Schlemmerblock" beschert nicht nur schöne Erlebnisse, sondern schont auch den eigenen Geldbeutel. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Bereits mit dem zweiten eingelösten Gutschein hat sich die Anschaffung meist schon gelohnt.

In jedem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock wartet außerdem ein zusätzliches Geschenk: Der GutscheinbuchPlus-Code gewährt Zugriff auf über 6.000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten bundesweit. Der optimale Begleiter für den Urlaub in Deutschland.

Der "Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2023" ist mit dem Code STADTMAGAZIN23 zum Sonderpreis für nur 23,90 Euro (UVP 44,90 €) erhältlich. Ab drei bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 0800-8585085, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der Schlemmerblock 2023 ist ab sofort bis zum 01.12.2023 gültig.

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.