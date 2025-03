Auserlesene Handarbeit: 6 besondere Kaffeeröstereien in Kiel

Kaffee- und Röstereiszene in Kiel Von der Auswahl der Bohnen und Herkunftsgebiete über den Röstvorgang bis hin zu Vertrieb und Verpackung, kümmern sich Kaffeeröstereien um den Herstellungsprozess des weltweit geschätzten Produktes. In Kiel hat sich über die Jahre eine blühende und diverse Kaffee- und Röstereiszene entwickelt, die euch von typisch röstigem, schokoladigem Kaffee bis hin zu säurehaltigen, blumigen, hell gerösteten Bohnen nach euren Wünschen glücklich macht. Handgerösteter Kaffee Vor allem kleine, unabhängige Röstereien könnt ihr hier finden, die nach der Philosophie der "Dritten Kaffeewelle" (eine Konsumhaltung, die Kaffee hauptsächlich als Genussmittel betrachtet) eng mit den Kaffeebauern zusammenarbeiten, sich für gute Arbeitsbedingungen und Preise in den Anbaugebieten einsetzen und nachhaltigen Kaffee produzieren. In Röstereien wie Bakeliet und Kopiton findet ihr liebevoll und langsam geröstete Kaffeebohnen aus Afrika und Südamerika, die in sorgfältiger Handarbeit ihr komplexes Geschmacksprofil entfalten können. So kann hohe Qualität gewährleistet werden. Kaffeespezialitäten Kiel Viele der Kieler Röstereien betreiben in ihren Räumlichkeiten auch gemütliche und hippe Cafés, in denen ihr euch nicht nur beraten lassen, sondern auch durchprobieren könnt. Hier ist Kaffee vor allem eins: auserlesener Genuss. Hier stellen wir euch 6 Röstereien in Kiel vor, die wunderbare, leckere Kaffeespezialitäten herstellen:

1. Kopiton Kaffeerösterei & Café

Kopiton ist eine kleine, aber feine Kaffeerösterei in Kiel, die sich auf erstklassigen, ehrlichen und unkomplizierten Kaffee spezialisiert hat. In der bio-zertifizierten Rösterei können Besucher nicht nur beim Röstprozess zuschauen, sondern den Kaffee auch direkt im angeschlossenen Café zusammen mit kleinen Leckereien und Frühstück genießen. Für Zuhause gibt es die sorgfältig ausgewählten und schonend gerösteten Bohnen im Online-Shop auf der Kopiton-Website oder direkt im Haus. Das Kopiton-Team betreibt außerdem das beliebte Café Hilda und das Restaurant Mamajun. Das Kopiton-Team achtet besonders auf Herkunft und Qualität der Bohnen sowie faire Bedingungen für die Farmer. In langsamer, heller Röstung wird die perfekte Balance zwischen Säure und Süße aus jeder Bohne gekitzelt. In Kaffeekursen lernt ihr, wie man auch daheim perfekten Kaffee zubereitet. Neben Privatkunden beliefert Kopiton auch Büros und Geschäfte und bietet Schulungen für deren Mitarbeiter an. Die Räumlichkeiten können zudem für private Feiern und Events gemietet werden. Standort: Brunswiker Straße 61

Website: kopiton.de

2. Bakeliet Kaffee Kiel

Die Kieler Kaffeerösterei Bakeliet Kaffee legt großen Wert auf die Qualität ihrer Bohnen und den handwerklichen Röstprozess. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Importeuren spüren sie die besten grünen Bohnen weltweit auf. Jede Ernte wird individuell geröstet, um den optimalen Geschmack und die einzigartige Persönlichkeit eines jeden Kaffees zu entfalten. Ein langsames und schonendes Vorgehen und eine helle Röstung sorgen für das perfekte Ergebnis. Dabei verlässt sich das Team nicht auf automatisierte Profile, sondern auf die eigene Intuition und alle Sinne: Hören, Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken sind essenziell für den handwerklichen Röstvorgang. Experimentierfreude ist der Schlüssel – Regeln werden gebrochen und neue Wege eingeschlagen, um außergewöhnliche Kreationen zu erschaffen. So bekommt der Kaffee bei Bakeliet ein Gesicht und eine Persönlichkeit, die mit allen Sinnen genossen werden kann. Den Kaffee bekommt ihr auch in dem Schwestercafé des Bakeliet, dem Resonanz Café. Standort: Möllingstraße 11

Website: bakelietkaffee.de

3. Impuls Kaffeemanufaktur

Die Impuls Kaffeemanufaktur in Kiel vereint moderne Kaffeekultur mit traditionellem Handwerk. In der gläsernen Rösterei kannst du live erleben, wie aus hochwertigen Rohbohnen aromatischer Spezialitätenkaffee entsteht. Der Fokus liegt auf nachhaltigen, sortenreinen Röstungen mit einem Cupping Score von mindestens 84 Punkten. In der gemütlichen Café-Lounge serviert das Team erstklassige Kaffeespezialitäten in entspannter Atmosphäre – vom Espresso über Cappuccino bis hin zu handgefiltertem Kaffee. Abgerundet wird das Angebot von hausgemachten Kuchen und Snacks. In Barista-Kursen und Workshops kannst du selbst zum Kaffee-Experten werden. Seit 10 Jahren in Folge erhält Impuls Goldmedaillen für seine Kaffees bei Verkostungswettbewerben der Deutschen Röstergilde. Standort: Küterstraße 7-9

Website: impuls-kaffeemanufaktur.de

4. Loppokaffee

Die Kaffeerösterei Loppokaffee in Kiel setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und Qualität. Die Bohnen werden direkt von Kooperativen in den Ursprungsländern bezogen, fast ausschließlich in Bio-Qualität. Jedes Jahr reist das Loppokaffee-Team zu den Partnern und besucht die Farmen vor Ort. In der Rösterei im Kieler Grasweg könnt ihr den frisch gerösteten Kaffee trinken, für Zuhause kaufen und selbst gebackene Leckereien probieren. Als stolzes Mitglied von "Roasters United", einem europäischen Rösternetzwerk, tauscht sich Loppokaffee eng mit Kollegen aus. Das Ziel: das Produkt Kaffee immer besser zu verstehen und den Kunden näherzubringen. Standort: Grasweg 8

Website: loppokaffee.de

5. Kaffeeküste Privatrösterei Laboe

Die Kaffeeküste Privatrösterei in Laboe überzeugt mit handwerklicher Trommelröstung, bei der die edlen Rohkaffees schonend und gleichmäßig bei Temperaturen bis maximal 210 Grad ca. 20 Minuten geröstet werden. Dadurch entstehen besonders säurearme Kaffees, unabhängig vom jeweiligen Geschmacksprofil. Hier findet ihr die typisch dunkel gerösteten Sorten, die in Millionen von Haushalten um die Welt geschätzt werden. Neben dem kleinen Giesen Röster im Café wird seit 2020 ein größerer IMF-Röster in einer neuen Produktionsstätte eingesetzt. Dieser kann zehnmal so viel Rohkaffee in einem Durchgang rösten und verbraucht durch eine spezielle Heizkammer 30% weniger Energie. Während des gesamten Röstvorgangs behalten die Mitarbeiter den Kaffee im Blick, um die perfekte Röstzeit für jede Sorte sicherzustellen. Qualität und Geschmack stehen immer an oberster Stelle. Standort: Parkstraße 4, 24235 Laboe

Website: kaffeekueste.de

6. Heyck Kaffeerösterei

Die Heyck Kaffeerösterei in Kiel blickt auf eine lange Tradition zurück und bietet Tee und Kaffee von höchster Qualität. In dem Geschäft in der Faulstraße 2a findet man eine große Auswahl an sorgsam ausgewählten Kaffeebohnen und losen Teesorten. Die erfahrenen Röstmeister von Heyck veredeln die Bohnen schonend in der hauseigenen Rösterei, um das volle Aroma zu entfalten. Neben Klassikern wie Espresso und Filterkaffee gibt es hier auch ausgefallene Spezialitäten zu entdecken. Das freundliche Fachpersonal berät gerne bei der Auswahl und gibt Tipps zur perfekten Zubereitung. So lädt die Heyck Kaffeerösterei zum Stöbern und Genießen ein. Standort: Faulstraße 2a

Website: heyck.de

Kaffee ist mehr als nur ein Heißgetränk – es ist eine Leidenschaft, eine Kultur und für viele Menschen ein unverzichtbarer Teil ihres Alltags. Ob Großrösterei oder kleine Manufaktur, jede Rösterei trägt auf ihre Weise dazu bei, dass wir jeden Morgen eine Tasse frisch gerösteten Kaffee genießen können. Besonders die Kieler Röstereisen legen großen Wert auf hohe Qualität, von der Bohne bis in die Tasse. So sorgen sie dafür, dass aus der Arbeit der Kaffeebauern in den Anbauländern ein wertvolles Produkt entsteht, das unseren Alltag bereichert.

