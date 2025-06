Iced Coffee im Kieler Sommer: 6 Cafés für leckeren Eiskaffee

Was ist eigentlich Eiskaffee? Eiskaffee ist ein Kaltgetränk aus Kaffee, Eis und je nach Rezept noch weiteren Zutaten. In Deutschland und Österreich besteht ein klassischer Eiskaffee oft aus aufgebrühtem, abgekühltem Kaffee oder Espresso, der mit einer oder mehreren Kugeln Vanilleeis serviert wird. In der Röstereistadt Kiel wird oft die eine minimalistische Variante bevorzugt: frisch und kalt gebraut mit Eiswürfeln. So wird der Geschmack des frischen Kaffees am wenigsten verfälscht. Auch ausgefallenere Varianten mit Tonic Water oder Ingwer könnt ihr in den Kieler Cafés finden. Eiskaffee: Die perfekte Erfrischung im Sommer Egal ob klassisch mit Vanilleeis, mit Rum verfeinert oder exotisch: Ein Eiskaffee ist im Sommer genau das Richtige, um sich abzukühlen und gleichzeitig den Koffein-Kick zu bekommen. In Kiels Cafés findest du für jeden Geschmack die passende erfrischende Kaffeespezialität. Hier stellen wir euch unsere 6 besten Cafés für Iced Coffee in Kiel vor. Viel Spaß beim Entdecken!

1. Bakeliet Kaffee

In einer unscheinbaren Ecke Kiels hat die Kaffeerösterei Bakeliet ihre Heimat gefunden. Sobald man eintritt, scheint es, als würde man in eine einzigartige Welt eintauchen, in der die Zeit stehengeblieben ist. Nehmt euch hier eine Auszeit, um die kleinen Dinge des Lebens zu genießen – eine gute Tasse Kaffee, ein leckeres Stück Kuchen und ein Gespräch mit Freunden. Das Bakeliet-Team legt großen Wert auf Qualität und handwerkliche Röstung. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Importeuren spüren sie weltweit die besten grünen Bohnen auf. Jede Ernte wird individuell geröstet, um den optimalen Geschmack zu entfalten. Durch langsames, schonendes Vorgehen und helle Röstung entsteht der perfekte Kaffee. Statt auf automatisierte Profile setzt das Team auf Intuition und alle Sinne. Mit Experimentierfreude werden Regeln gebrochen und neue Wege eingeschlagen. So bekommt der Kaffee ein Gesicht und eine Persönlichkeit. Besonders beliebt ist im Sommer der Iced Coffee aus den eigens gerösteten Bohnen. Probiert ihn auch im Schwestercafé, dem Resonanz Café in der Mittelstraße 23. Standort: Möllingstraße 11

Website: bakelietkaffee.de

2. impuls Kaffeemanufaktur

Die impuls Kaffeemanufaktur ist dein Ort für moderne Kaffeekultur in Kiel. Hier vereint sich traditionelles Handwerk mit zeitgemäßer Röstkunst, um das Beste aus jeder Bohne herauszuholen. Der Fokus liegt auf nachhaltig angebautem Spezialitätenkaffee, der sensorisch bewertet und mit höchster Präzision geröstet wird. Kein Standard-Kaffee, keine Massenproduktion – stattdessen hellere, sortenreine Röstungen, die die individuellen Aromen der Bohnen in den Vordergrund stellen. In der gläsernen Rösterei kann man den Prozess live erleben: von der Rohbohne bis zum perfekten Kaffee in der Tasse. Die gemütliche Café-Lounge serviert handwerklich zubereitete Kaffeespezialitäten und hausgemachte Snacks in entspannter Atmosphäre. Natürlich gibt es den hervorragenden Kaffee auch auf Eis – vor Ort oder zum Mitnehmen. Der Kleine Kiel ist direkt um die Ecke, dort kann man gemütlich in der Sonne sitzen. Standort: Küterstraße 7-9

Website: impuls-kaffeemanufaktur.de

3. Nebenan Café

Das Nebenan Café verzaubert mit der perfekten Lage direkt am Ufer des kleinen Kiels. Mit Blick auf die Fontäne, den Holstenfleet und den Rathausplatz gibt es wohl kaum ein Café mit einer schöneren Aussicht in der Kieler Innenstadt. Aber das ehemalige Straßenbahn-Wartehäuschen besticht nicht nur mit seiner Lage, sondern auch mit leckeren Kaffeespezialitäten, Kuchen und einigen warmen Speisen. Hier könnt ihr euren Iced Coffee oder bunten Iced Matcha in der warmen Sommersonne genießen, ob nach oder vor einem Stadtbummel und inmitten der vielen Sommerevents, die Kiel am Holstenfleet oder am Bootshafen zu bieten hat. Standort: Rathausplatz 6

Website: instagram.com/nebenan.cafe

4. Café Hilda

Das Café Hilda in Kiel ist die perfekte Anlaufstelle für alle Kaffeeliebhaber und Genießer. In entspannter Atmosphäre werden hier hausgemachte Köstlichkeiten serviert – von selbstgebackenen Kuchen und Scones über herzhafte Tartes und Suppen bis hin zu belegten Holzofenbroten. Dabei legt das Team viel Wert auf Vielfalt und bietet auch glutenfreie sowie vegane Alternativen an. Der Kaffee wird direkt in der eigenen Rösterei "Kopiton" geröstet und als Filterkaffee, Cappuccino oder Cold Drip zubereitet. Auf der großen Terrasse lässt sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee wunderbar der Nachmittag ausklingen. Gutscheine für das Café Hilda sind das ideale Geschenk für jeden Anlass. Im Sommer bekommt ihr den leckeren Café natürlich auch auf Eis oder als Cold Brew. Standort: Jägersberg 5

Website: cafe-hilda.de

5. Kopiton Rösterei & Café

Die kleine, feine Kaffeerösterei Kopiton in Kiel hat sich auf erstklassigen, ehrlichen und unkomplizierten Kaffee spezialisiert. In der bio-zertifizierten Rösterei können Besucher nicht nur beim Röstprozess zuschauen, sondern den herrlichen, selbstgerösteten Kaffee auch direkt im angeschlossenen Café zusammen mit kleinen Leckereien und Frühstück genießen. Für Zuhause gibt es die sorgfältig ausgewählten und schonend gerösteten Bohnen im Online-Shop auf der Kopiton-Website oder direkt im Haus zu kaufen. Das Kopiton-Team achtet besonders auf Herkunft, Qualität und faire Bedingungen für die Farmer. In langsamer, heller Röstung wird die perfekte Balance zwischen Säure und Süße aus jeder Bohne gekitzelt. In Kaffeekursen lernt man, wie auch daheim perfekter Kaffee gelingt. Aber vor allem gibt es alle Kaffeespezialitäten im Sommer auch auf Eis oder als Cold Brew. Erfrischend und lecker! Standort: Brunswiker Straße 61

Website: kopiton.de

6. Don Cafecito

Don Cafecito steht für Kaffee mit Herz, Leidenschaft und Perfektion. Jede Tasse ist ein Ausdruck ihrer Liebe zum Detail – von der Auswahl der Bohnen bis zur Zubereitung. Es geht um mehr als nur Kaffee: Don Cafecito möchte positive Gefühle verbreiten und Menschen helfen, sich im Alltag eine Auszeit zu gönnen. Seit 2021 verbindet das Unternehmen Leidenschaft für Kaffee mit handwerklicher Perfektion und lateinamerikanischer Lebensfreude. Angefangen mit einer Piaggio Ape aus Neapel, einer gebrauchten Mühle und einer gemieteten Siebträgermaschine, hat sich Don Cafecito stetig weiterentwickelt. Heute ist es im CITTI-PARK Kiel zu Hause und mit dem Café Bike auch mobil unterwegs. Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot. Die Kaffeesorten stammen aus umweltfreundlichem Anbau und überzeugen mit unvergleichlichem Geschmack. Auch die leckere Milch von Rieckens Landmilch ist nachhaltig produziert. Bei Don Cafecito gibt es neben Kaffee auch hervorragende Cocktails und Iced Coffee. Standort: Mühlendamm 1

Website: doncafecito.de

Ortsinformationen Bakeliet Kaffee Möllingstraße 11 24103 Kiel 0431/90882099 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Ortsinformationen Impuls Kaffeemanufaktur Küterstraße 7 24103 Kiel 0431/64084101 E-Mail Website Facebook Instagram

Nebenan Café Rathausplatz 6 24103 Kiel Instagram

Café Hilda Jägersberg 5 24103 Kiel 0431/53022730 E-Mail Website Facebook Instagram

Kopiton Kaffeerösterei & Café Brunswiker Straße 61 24103 Kiel 0431/53022730 E-Mail Website Facebook Instagram

Don Cafecito Mühlendamm 1 24113 Kiel 0157/83500019 E-Mail Website Facebook Instagram

