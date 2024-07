Neues Café belebt Straßenbahn-Wartehäuschen am Kleinen Kiel

Ab dem 22. Juli 2024 kehrt Leben in das ehemalige Straßenbahn-Wartehäuschen am Kleinen Kiel ein. Nach dem Auszug des ABK-Kundenzentrums ins neue Nachhaltigkeitszentrum auf dem Europaplatz war es still geworden um das historische Gebäude. Doch nun zieht dort Gastronomie ein und erweckt das denkmalgeschützte Schmuckstück zu neuem Leben.