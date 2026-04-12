Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins hält eine vielfältige Auswahl an Indoor-Aktivitäten bereit. Ihr könnt in Museen eintauchen, euch beim Bouldern auspowern oder kreative Kurse besuchen. Auch Escape Rooms und Trampolinhallen sorgen für actionreiche Stunden. Die zentrale Lage vieler Angebote macht spontane Besuche besonders einfach. 1. Keramik & Mosaik - Kreativstudio zum Selbermachen

In diesem kreativen Studio können Besucher Rohkeramik nach eigenen Vorstellungen bemalen und gestalten. Das Mik & Mo bietet entspannte Atmosphäre für Anfänger und Profis gleichermaßen. Mit Stempeln, Schablonen und verschiedenen Maltechniken entstehen individuelle Kunstwerke – perfekt für einzigartige Geschenke oder das eigene Zuhause. Das Studio ist ideal für Einzelbesucher, Familien oder Freundesgruppen. Jeder kann hier kreativ werden, auch ohne Vorerfahrung. Neben Terminen vor Ort bietet das Studio auch Malpakete für zu Hause an. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine Tischreservierung über das Online-Buchungssystem. Spontane Termine werden gelegentlich frei und auf Instagram angekündigt. Standort: Kämpenstraße 2

Kämpenstraße 2 Website: keramikundmosaik.de 2. Computermuseum HAW Kiel – Zeitreise durch die digitale Revolution

alter Computer, © unsplash.com / Dan Counsell

Das Computermuseum der HAW Kiel nimmt Besucher mit auf eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte der Informationstechnologie. Die umfangreiche Sammlung zeigt denkmalgeschützte "Dinosaurier" der frühesten Computergeschichte, raumfüllende Großrechner der 1960er- und 1970er-Jahre bis hin zu kompakten Personal Computern der 2000er. Die Ausstellung macht die Entwicklung unserer digitalen Welt greifbar und zeigt eindrucksvoll, wie sich Computer von riesigen Maschinen zu den kompakten Geräten entwickelt haben, die heute unseren Alltag prägen. Standort: Eichenbergskamp 8

Eichenbergskamp 8 Website: haw-kiel.de 3. Final Escape Kiel – 9 Escape Rooms voller Nervenkitzel

Final Escape Kiel bietet neun verschiedene Escape Rooms für Rätsel-Fans und Abenteurer. Teams von 2-6 Personen haben jeweils 60 Minuten Zeit, um knifflige Aufgaben zu lösen und den Räumen zu entkommen. Die Themenwelten reichen vom gruseligen "Geisterschiff" über den mysteriösen "Sherlock Holmes" bis hin zur magischen "Zauberschule". Ob Superhelden-Action in der "Superhero Saga" oder Detektivarbeit bei "Sherlock Holmes" – Final Escape Kiel garantiert spannende Stunden voller Teamwork und Rätselspaß. Standort: Küterstraße 14

Küterstraße 14 Website: final-escape.com 4. Hörnbad Kiel – Wasserspaß mit Fördeblick

Schwimmbad Nahaufnahme, © unsplash.com / Thomas Park

Das Hörnbad an der Kieler Förde vereint Sport, Freizeit und Wellness auf 1.720 Quadratmetern Wasserfläche. Das barrierefreie Bad bietet ein 50-Meter-Sportbecken mit acht Bahnen, das durch eine Wendebrücke teilbar ist. Herzstück für Familien ist das Freizeitbecken mit Sprudelinseln und Wasserpilz sowie die 70 Meter lange Reifen-Wasserrutsche. Besonders attraktiv ist die Sprunganlage mit Ein-, Drei- und Fünf-Meter-Brett. Das sonnenbeheizte Außenbecken mit großer Liegewiese lädt zum Entspannen ein. Im Obergeschoss erwartet Gäste eine Saunalandschaft mit vier Themensaunen auf der Dachterrasse. Neu ist der Frauensaunatag jeden Dienstag von 16.00 bis 21.00 Uhr. Das Bad punktet mit kompletter Barrierefreiheit - von mobilen Beckenliftern bis zu speziellen Umkleiden. Verschiedene Aquafitness-Kurse und Schwimmunterricht für Erwachsene runden das Angebot ab. Die Wassertemperaturen reichen von 26°C im Sportbecken bis 32°C im Kleinkindbecken. Standort: Anni-Wadle-Weg 1

Anni-Wadle-Weg 1 Website: kiel.de/hoernbad 5. urban apes Kiel – Norddeutschlands größte Boulderhalle

Das urban apes Kiel beeindruckt als größte Boulderhalle im Norden Deutschlands mit 2200 Quadratmetern Gesamtfläche und 1400 Quadratmetern reiner Boulderfläche. Hier warten 240 bis 280 Boulderrouten auf alle Schwierigkeitslevel auf Kletterer jeden Niveaus. Die Halle bietet einen großzügigen Trainingsbereich mit zahlreichen Geräten und ein innovatives Kilterboard mit über 50.000 verschiedenen Routen. Besonders familienfreundlich zeigt sich das urban apes jeden ersten Sonntag im Monat mit einem speziellen Familientag für Kinder ab vier Jahren. Dienstags findet der kostenlose Bouldertreff statt, bei dem zertifizierte Trainer neue Moves vermitteln und beim Kennenlernen anderer Boulderer helfen. Die Halle verfügt über einen eigenen Kinderbereich, ein Bistro und bietet spezielle Kurse sowie Kindergeburtstage an. Standort: Grasweg 40

Grasweg 40 Website: urbanapes.de 6. Action Arena – Gaming-Spaß ohne Grenzen

Die Action Arena ist Deutschlands größte Indoor-Spielearena und bietet auf über 2.000 Quadratmetern mehr als 100 verschiedene Aktivitäten. In der futuristischen Unterwasserstation erwarten Besucher eine 400 Quadratmeter große Laser Tag Arena, Schwarzlicht-Minigolf, Rennsimulatoren, Shooter Games, Flipper, Basketball, Billard und Airhockey. Das Besondere: Alle Spiele sind während des Aufenthalts unbegrenzt nutzbar – ohne zusätzliche Kosten. Die Arena betreibt zwei Standorte in Norderstedt bei Hamburg und in Schwentinental am Ostseepark bei Kiel. Tickets beginnen bei 20,- Euro und beinhalten alle Attraktionen. Kinder ab 7 Jahren sind willkommen, unter 14-Jährige benötigen eine Begleitperson. Laser Tag ist ab 8 Jahren und 1,35 Meter Körpergröße möglich, Bowling ab 14 Jahren. Die Action Arena eignet sich perfekt für Kindergeburtstage, Gruppen- und Teamevents. Reservierungen für Wochenenden werden empfohlen. Standorte: Dieselstraße 7

Dieselstraße 7 Website: action-arena.info 7. SPRUNG.RAUM Kiel – Wo Schwerkraft zur Nebensache wird

Mann springt auf einem Trampolin, © unsplash.com / Kieran Watt

Der größte Trampolinpark im echten Norden begeistert auf über 4.000 Quadratmetern mit 13 außergewöhnlichen Attraktionen. SPRUNG.RAUM Kiel bietet TÜV-zertifizierte Sicherheit und professionelle Trainer aus Parkour, Akrobatik und Tricking. Besucher können zwischen Free Jump, Schnitzelgrube, Bagjump mit Trapez, Dodgeball und dem deutschlandweit ersten Bounce Parkour wählen. Das stylisch gestaltete Ambiente macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Mittwochs gibt es eine halbe Stunde extra zur gebuchten Zeit dazu. Die SPRUNG.BAR sorgt mit leckerem Essen und Getränken für den nötigen Energieschub. Regelmäßige Events wie Kinderdisco, Halloween-Partys und Cheerleader-Events finden an Samstagabenden statt. Für Gruppen bietet SPRUNG.RAUM spezielle Pakete: Geburtstags-Sprung, Firmen-Events, Schulausflüge und JGA-Feiern. Trampolinkurse wie Basic Sprung, Basic Sprung Kids und Trick Sprung bringen die Skills auf das nächste Level. Standort: Schleiweg 10

Schleiweg 10 Website: sprungraum.de/kiel 8. Flandernbunker – Geschichtserlebnis unter Beton

Schwarzer Stacheldraht ,© unsplash.com / Антон Дмитриев

Der Flandernbunker bietet ein einzigartiges Indoor-Erlebnis für alle, die Geschichte hautnah spüren wollen. Der massive Betonbunker aus dem Zweiten Weltkrieg mit seinen über 2 Meter dicken Wänden nimmt euch mit auf eine authentische Zeitreise. Im Inneren erwartet euch eine beeindruckende Atmosphäre: Kleine Stalaktiten haben sich über die Jahrzehnte gebildet, rot-braune Rostspuren ziehen sich über die Wände und zeigen die Spuren der Zeit. Der Verein "Mahnmal Kilian" e.V. hat bewusst den ursprünglichen Zustand erhalten - ohne Verschönerungen oder moderne Einbauten. Die Gedenkstätte macht Geschichte greifbar und bietet spannenden Geschichtsunterricht für Jung und Alt. Als authentisches Monument dokumentiert der Bunker eindrucksvoll Krieg und Niederlage. Perfekt für regnerische Tage, wenn ihr etwas Besonderes erleben wollt. Standort: Kiellinie, Eingang Marinehafen, Kiel-Wik

Kiellinie, Eingang Marinehafen, Kiel-Wik Website: mahnmalkilian.de Kiel zeigt sich von seiner vielseitigsten Seite – von historischen Bunkern bis zu modernen Erlebniscentern bietet die Fördestadt für jeden Geschmack das perfekte Indoor-Abenteuer, wenn draußen der norddeutsche Wind zu stark bläst. Für noch mehr Tipps schaut bei uns im kiel-magazin.de.

FAQs – Häufige Fragen

Welche Indoor-Aktivitäten gibt es in Kiel bei schlechtem Wetter? In Kiel gibt es viele Möglichkeiten: Escape Rooms, Kletterhallen, Bowlingcenter, Schwimmbäder (z. B. die Holstein-Therme in der Nähe), Museen wie das Schifffahrtsmuseum oder auch Indoor-Spielplätze für Kinder. Was kann man in Kiel drinnen mit Kindern unternehmen? Für Familien eignen sich Indoor-Spielparks, das Aquarium GEOMAR, Mitmach-Museen oder auch Trampolinhallen. Viele Angebote sind wetterunabhängig und speziell auf Kinder ausgerichtet. Gibt es in Kiel Indoor-Aktivitäten für Gruppen oder Teamevents? Ja, besonders beliebt sind Escape Rooms, Lasertag, Bowling oder gemeinsame Kochkurse. Diese Aktivitäten eignen sich gut für Firmenfeiern, Geburtstage oder Freundesgruppen. Welche Indoor-Aktivitäten in Kiel sind eher ruhig und entspannend? Museen, Cafés mit besonderem Ambiente, Wellness-Angebote oder auch Kinos bieten eine entspannte Alternative. Auch ein Besuch in einer Therme oder Sauna kann eine gute Möglichkeit sein, dem Alltag zu entfliehen.

Ortsinformationen Keramik & Mosaik Kämpenstraße 2 24106 Kiel 0431/69121833 Website Instagram

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Weitere Ortsinformationen Computermuseum der Fachhochschule Kiel Eichenbergskamp 8 24149 Kiel - Neumühlen-Dietrichsdorf 0431/2101741 E-Mail Website

Final Escape Kiel Küterstraße 14 24103 Kiel 0431/55602010 E-Mail Website Facebook Instagram

Kieler Hörnbad Anni-Wadle-Weg 1 24143 Kiel 0431/9011420 E-Mail Website

urban apes Grasweg 40 24118 kiel Website

Action Arena Schwentinental Dieselstraße 7 24223 Schwentinental Website

SPRUNG.RAUM Kiel Schleiweg 10 24106 Kiel - Wik 0431/88822210 E-Mail Website Facebook Instagram