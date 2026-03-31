Hallenbäder in Kiel und Umgebung

1. Kieler Hörnbad: Sportbecken, Freizeitbad & Saunawelt

Der Freizeitbereich des Kieler Hörnbads, © LH Kiel/Alexandra Brecht

Das Kieler Hörnbad überzeugt mit seiner zentralen Lage – nur 1.000 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Das moderne Hallenbad bietet ein großes Sportbecken mit acht 50-Meter-Bahnen und einer Sprunganlage mit 1-, 3- und 5-Meter-Turm. Der Hubboden ermöglicht variable Wassertiefen bei angenehmen 27 Grad Wassertemperatur. Familien mit Kindern genießen den Freizeitbereich mit Strömungskanal, Massagedüsen und der 70 Meter langen Reifen-Rutsche. Für Kleinkinder gibt es ein separates Planschbecken mit Wasserspiel-Figuren bei 30 bis 32 Grad. An sonnigen Tagen lockt das 16,66 Meter lange Außenbecken mit großer Liegewiese. Der Sauna- und Wellnessbereich im Obergeschoss bietet vier verschiedene Themensaunen mit eigener Saunabar – jeden Dienstag gibt es einen exklusiven Frauensaunatag. Das Bad ist komplett barrierefrei gestaltet und bietet Rollstühle sowie Beckenlifter zum Ausleihen. Standort: Anni-Wadle-Weg 1, 24143 Kiel

Website: kiel.de/hörnbad

2. Preetzer Schwimmhalle: Familiäre Atmosphäre

Außenansicht der Preetzer Schwimmhalle, © Stadt Preetz

Die Preetzer Schwimmhalle vereint Sport und Entspannung unter einem Dach. Das 25-Meter-Schwimmbecken mit fünf Bahnen bietet optimale Bedingungen für Schwimmtraining und Aquafitness-Kurse. Besonders stolz ist das Team auf die großzügige Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine. Regelmäßige Aquafitness-Kurse, Schwimmtraining und spezielle Angebote für Senioren runden das Programm ab. Das gemütliche Bistro lädt nach dem Sport zum Verweilen ein. Die Schwimmhalle punktet mit ihrer familiären Atmosphäre und dem engagierten Team, das individuelle Betreuung garantiert. Standort: Johannes-Gutenberg-Straße 10, 24211 Preetz

Website: schwimmhalle.preetz.de

3. Saunabad Molfsee: Echter Familienbetrieb

Das Saunabad Molfsee führt Familie Reimers bereits in zweiter Generation als echten Familienbetrieb. Sechs verschiedene Saunatypen sorgen für Abwechslung – von der klassischen finnischen Sauna bis zur milden Biosauna. Das angeschlossene Schwimmbad bietet perfekte Abkühlung zwischen den Saunagängen. Der Familienbetrieb legt großen Wert auf persönlichen Service und entspannte Atmosphäre. Im hauseigenen Bistro können sich Gäste mit regionalen Spezialitäten stärken. Das Bad eignet sich perfekt für einen entspannten Wellness-Tag abseits des Großstadttrubels. Standort: Stuthagen 21, 24113 Molfsee

Website: saunabad-molfsee.de

4. PlönBad: Moderne Schwimmhalle

Innenansicht des PlönBads, ©Tourismusagentur SH

Das PlönBad liegt malerisch zwischen den Plöner Seen und bietet eine einzigartige Kulisse. Die moderne Schwimmhalle verfügt über ein 25-Meter-Becken und separate Bereiche für verschiedene Aktivitäten. Besonders reizvoll ist die Lage inmitten der holsteinischen Seenlandschaft. Das Bad kombiniert sportliche Aktivitäten mit Erholung in naturnaher Umgebung. Große Fensterfronten bieten während des Schwimmens den Blick auf die umliegende Seenlandschaft. Das PlönBad ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Sportbegeisterte aus der Region. Standort: Ölmühlenallee 3, 24306 Plön

Website: ploenbad.de

5. Bad am Stadtwald Neumünster

Innenansicht des Bads am Stadtwald, © Stadtwerke Neumünster

Das Bad am Stadtwald Neumünster begeistert mit seiner Lage am Rande des Stadtwaldes. Die moderne Anlage bietet ein großes Schwimmbecken, Kinderbereiche und umfangreiche Wellness-Angebote. Besonders familienfreundlich gestaltet sind die verschiedenen Wassertiefen und Spielbereiche. Die Einrichtung punktet mit langen Öffnungszeiten und flexiblen Angeboten für alle Altersgruppen. Vom Babyschwimmen bis zum Seniorensport finden alle Besucher passende Angebote. Die naturnahe Lage macht das Bad zu einem beliebten Erholungsort. Standort: Hansaring 177, 24534 Neumünster

Website: swn.net

6. Wellenbad Eckernförde: Echtes Meerwasser

Das Wellenbacken vom Meerwasser-Wellenbad Eckernförde, ©Meerwasser-Wellenbad Eckernförde

Das Meerwasser-Wellenbad in Eckernförde bietet ein einzigartiges Badeerlebnis mit echtem Meerwasser und künstlichen Wellen. Die spezielle Meerwasser-Aufbereitung sorgt für ein naturnahes Badegefühl wie am Meer. Regelmäßige Wellenzeiten im Wellenbecken bringen Urlaubsfeeling in die Region. Das Bad eignet sich besonders für Familien, die das Meer-Erlebnis ohne weite Anreise genießen möchten. Die Wellentechnik und das Meerwasser machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Zusätzliche Entspannungsbereiche runden das maritime Angebot ab. Standort: Preußerstraße 1, 24340 Eckernförde

Website: meerwasser-wellenbad.de

7. Käpten Krüger: ́Kinderschwimmschule in Molfsee

Die Käpten Krüger Schwimmschule setzt auf professionelle Schwimmausbildung mit einem hochqualifizierten Team. Schwimmlehrer Krüger verfügt über die Trainer C-Lizenz Schwimmen und bildet sich kontinuierlich fort. Das Team besteht aus erfahrenen Schwimmlehrern mit verschiedenen Spezialisierungen. Die Schwimmschule bietet Kurse für alle Altersgruppen – vom Babyschwimmen bis zum Erwachsenenkurs. Besonders stolz ist das Team auf die individuelle Betreuung und den Erfolg bei der Schwimmausbildung. Die professionelle Ausstattung und das durchdachte Kurskonzept garantieren schnelle Lernerfolge. Standort: Hamburger Chaussee 12, 24113 Molfsee

Website: kaepten-krueger.de

Ortsinformationen Kieler Hörnbad Anni-Wadle-Weg 1 24143 Kiel 0431/9011420 E-Mail Website

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Weitere Ortsinformationen Schwimmhalle Preetz Johannes-Gutenberg-Straße 10 24211 Preetz Holst - Preetz 04342/84659 E-Mail Website

Saunabad Molfsee Stuthagen 21 24113 Molfsee 04347/4757 Website

PlönBad Plön Ölmühlenallee 3 24206 Plön Website

Bad am Stadtwald Hansaring 117 24534 Neumünster 04321/202580 E-Mail Website

Meerwasser Wellenbad Eckernförde Preußerstraße 1 24340 Eckernförde Website