Die actionsreichsten Lasertag-Spots in und um Kiel

Doch was genau steckt hinter Lasertag? Ganz einfach: In Teams oder im Einzelmodus trittst du gegen andere Spieler an und sammelst Punkte, indem du mit einer harmlosen Laserpistole die Sensoren auf den Westen deiner Gegner triffst. Dabei ist nicht nur Treffsicherheit gefragt, sondern auch Taktik und ein gutes Auge. Dein Ziel ist es, Punkte zu sammeln, clever zu spielen und den Gegner auszutricksen – und das alles in einer einzigartigen Umgebung.

Die Arenen, in denen Lasertag gespielt wird, sind speziell gestaltet, um das Spielerlebnis noch aufregender zu machen. Euch erwarten bei einem Besuch dunkle, futuristische Kulissen mit spannenden Hindernissen, verwinkelten Labyrinthen und beeindruckenden Lichteffekten.

Oft sorgt ein passender Soundtrack für die richtige Atmosphäre, sodass du dich wie in einem echten Abenteuer fühlst. Die Kombination aus Bewegung, Strategie und modernster Technik macht Lasertag zu einem unvergesslichen Erlebnis – egal, ob du mit Freunden, der Familie oder Kollegen spielst.

In Kiel und Umgebung gibt es tolle Lasertag-Locations, die für jedes Alter und jede Gelegenheit geeignet sind. Ob Ihr einen Kindergeburtstag feiern möchtest, einen Junggesellenabschied plant oder einfach nur nach einem spannenden Ausflugsziel sucht – Lasertag ist immer eine gute Wahl.

Und das Beste: Man musst kein Profi sein, um Spaß zu haben. Egal, ob ihr zum ersten Mal spielt oder schon ein erfahrener Lasertag-Fan seid, hier findest du die perfekten Spots für dein nächstes Abenteuer!

1. LaserZone Kiel