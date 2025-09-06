Die actionsreichsten Lasertag-Spots in und um Kiel
Freizeit Sport, Fitness & Wellness
Freizeit Kinder & Familien
Du suchst nach einer Freizeitaktivität, die Nervenkitzel, Strategie und jede Menge Spaß vereint? Dann solltest du unbedingt Lasertag ausprobieren! Dieses actiongeladene Hightech-Spiel sorgt für Adrenalin pur und ist die perfekte Mischung aus Sport und Spiel.
Doch was genau steckt hinter Lasertag? Ganz einfach: In Teams oder im Einzelmodus trittst du gegen andere Spieler an und sammelst Punkte, indem du mit einer harmlosen Laserpistole die Sensoren auf den Westen deiner Gegner triffst. Dabei ist nicht nur Treffsicherheit gefragt, sondern auch Taktik und ein gutes Auge. Dein Ziel ist es, Punkte zu sammeln, clever zu spielen und den Gegner auszutricksen – und das alles in einer einzigartigen Umgebung.
Die Arenen, in denen Lasertag gespielt wird, sind speziell gestaltet, um das Spielerlebnis noch aufregender zu machen. Euch erwarten bei einem Besuch dunkle, futuristische Kulissen mit spannenden Hindernissen, verwinkelten Labyrinthen und beeindruckenden Lichteffekten.
Oft sorgt ein passender Soundtrack für die richtige Atmosphäre, sodass du dich wie in einem echten Abenteuer fühlst. Die Kombination aus Bewegung, Strategie und modernster Technik macht Lasertag zu einem unvergesslichen Erlebnis – egal, ob du mit Freunden, der Familie oder Kollegen spielst.
In Kiel und Umgebung gibt es tolle Lasertag-Locations, die für jedes Alter und jede Gelegenheit geeignet sind. Ob Ihr einen Kindergeburtstag feiern möchtest, einen Junggesellenabschied plant oder einfach nur nach einem spannenden Ausflugsziel sucht – Lasertag ist immer eine gute Wahl.
Und das Beste: Man musst kein Profi sein, um Spaß zu haben. Egal, ob ihr zum ersten Mal spielt oder schon ein erfahrener Lasertag-Fan seid, hier findest du die perfekten Spots für dein nächstes Abenteuer!
1. LaserZone Kiel
Tauche in die größte und modernste Lasertag-Arena Schleswig-Holsteins ein! Auf 1.350 m2 Spielfläche erwartet dich ein Labyrinth mit Türmen, Podesten und spannenden Hindernissen. Das Hightech-Equipment, kombiniert mit packenden Lichteffekten und passendem Soundtrack, sorgt für ein einzigartiges Erlebnis.
Ob Geburtstag, Junggesellenabschied oder einfach so – hier kannst du richtig Gas geben. Tipp: Nutze die Sommerangebote und spiele 3 Stunden ab 20,90 €.
Standort: Göteborgring 87
Website: laserzone.de
2. Action Arena Kiel
In der Action Arena kannst du nicht nur auf einer 300 m2 großen Laser-Tag-Arena spielen, sondern auch viele andere Aktivitäten ausprobieren. Von Schwarzlicht-Minigolf über Rennsimulatoren bis hin zu Airhockey – hier ist alles möglich!
Und das Beste: Während deines Aufenthalts kannst du alle Spiele unbegrenzt nutzen. Perfekt für Gruppen und Events, die auf der Suche nach Abwechslung sind.
Standort: Dieselstraße 7, Schwentinental
Website: action-arena.info
3. Adventure Island Fehmarn
Ein futuristisches Spielfeld mit spektakulären Lichteffekten und einem raffinierten Labyrinth – das erwartet dich im Adventure Island. Hier kannst du dich in spannenden Matches mit deinen Freundinnen und Freunden messen.
Egal ob du ein erfahrener Spieler oder ein Neuling bist, die Arena bietet dir Action pur. Besonders cool: Es gibt Angebote für Kinder- und Erwachsenengruppen, also perfekt für Geburtstage oder Teamevents!
Standort: Industriestraße 16, Fehmarn
Website: adventure-island-fehmarn.de
4. Laserwerk Kaltenkirchen
Das Laserwerk ist der Ort für alle, die Abwechslung lieben. Neben Lasertag kannst du hier auch Arrowtag (eine Mischung aus Brennball und Paintball) oder Bubbleball (Fußball in XXL-Bällen) spielen. Mit über 1.000 m2 Spielfläche bleibt kein Wunsch offen.
Pluspunkt: Wenn du willst, kann man hier auch draußen Lasertag spielen, beispielsweise in einem Wald oder direkt im Tierpark Neumünster.
Standort: Borsigstraße 12, Kaltenkirchen
Website: laserwerk.net
5. Fun Arena Henstedt-Ulzburg
Die Fun Arena ist nicht nur ein Indoorspielplatz, sondern auch ein Paradies für Lasertag-Fans. Auf einer großzügigen Fläche kannst du dich in spannenden Matches austoben. Und wenn du nach dem Spiel noch Energie hast, locken XXL-Attraktionen wie Jump-Arena, Schwarzlicht-Minigolf oder Europas größter Kinderspielturm. Perfekt für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie!
Standort: Heidekoppel 3-5, Henstedt-Ulzburg
Website: funarena.info
Ready for Action?
Ob mitten in Kiel oder in der Umgebung – Lasertag bietet dir die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter dir zu lassen und in ein aufregendes Abenteuer einzutauchen. Jede Location hat ihren eigenen Charme und bietet dir unvergessliche Erlebnisse. Also zieh deine bequemen Schuhe an, lade dein Laser-Equipment und mach dich bereit für einen actionreichen Tag. Viel Spaß beim Punkten!