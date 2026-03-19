Warum braucht es diesen Studiengang?

Kunst ist ein Mangelfach an deutschen Schulen – der Unterricht fällt häufig aus oder wird von fachfremden Lehrkräften erteilt. Die Muthesius Kunsthochschule möchte mit dem neuen Master-Studiengang die künstlerische und ästhetische Bildung in Schulen stärken. Denn Kunst ist essentiell: Schülerinnen und Schüler lernen eigenständiges Beobachten und Urteilen. Eine fundierte Ausbildung der Lehrkräfte bildet die Basis für qualitativ hochwertigen Kunstunterricht.

Der neue Master of Education im Doppelfach Kunst unterscheidet sich vom klassischen Lehramtsstudium. Ihr widmet euch vier Semester lang ausschließlich dem Fach Kunst in besonderer Intensität und das Studium findet komplett an der Muthesius Kunsthochschule statt und verzahnt gestalterische Praxis eng mit fach- und bildungsbezogenen Theorien. Für die bildungstheoretische Ausbildung kooperiert die Hochschule mit der Musikhochschule Lübeck.

Wer kann sich bewerben und wie ist der Studiumsblauf?

Der Studiengang richtet sich an alle, die bereits einen Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss in Kunst oder Design erworben haben. Besonders interessant ist das Angebot für Quereinsteiger, die ihre künstlerischen Kompetenzen für das Lehramt erweitern möchten. Ihr solltet Begeisterung für künstlerisch-gestalterische Arbeit mit Jugendlichen mitbringen. Die pädagogischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Kompetenzen werden praxisnah vermittelt.

Die Studierenden belegen zunächst nahezu dieselben Kurse wie Freie Künstler – auf qualitativ hochwertigem Niveau. Ihr arbeitet eigeninitiativ in künstlerischen Werkstätten und absolviert ein sogenanntes Atelierstudium. Das Ziel: Ihr sollt eine eigene künstlerische Position entwickeln, bevor ihr vor eure Klasse tretet. Diese fundierte künstlerische Praxis bildet die Basis eurer späteren Lehrtätigkeit im Fach Kunst.

Was erwartet euch konkret?

Das viersemestrige Studium kombiniert verschiedene Bereiche:

Praktische Ausbildung in Kunst und Design

in Kunst und Design Theoretische Anteile mit schulischer Anwendung

Kunstdidaktische Module für den Unterricht

für den Unterricht Atelierstudium für die eigene künstlerische Entwicklung

Prof. Dr. Almut Linde, Vizepräsidentin der Muthesius Kunsthochschule, betont: "Wir möchten junge Kunstlehrerinnen und -lehrer dazu befähigen, ihren Enthusiasmus für Kunst und Gestaltung mit fundiertem künstlerisch-praktischen Wissen und einer universellen Palette an didaktischen Werkzeugen in die Welt zu tragen."

Wie könnt ihr euch informieren?

Am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr bietet Prof. Dr. Almut Linde eine Online-Infoveranstaltung an. Dort erfahrt ihr alle Details zum Studiengang und könnt eure Fragen stellen. Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Die Bewerbungsphase für den Studienstart im Wintersemester 2026/27 läuft vom 1. bis 15. Mai. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Muthesius Kunsthochschule.

Nach dem Abschluss könnt ihr Kunst an Gymnasien und weiterführenden Schulen unterrichten. Der Master of Education qualifiziert euch für das Referendariat. Mit eurer fundierten künstlerischen und pädagogischen Ausbildung tragt ihr dazu bei, die Qualität des Kunstunterrichts nachhaltig zu verbessern. Ihr vermittelt Schülern nicht nur Techniken, sondern auch eine ästhetische Bildung, die eigenständiges Denken fördert.

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