Hilfsnetzwerk Kiel: Wo Bürger in Krisensituationen Unterstützung finden

Welche zentralen Anlaufstellen gibt es in Kiel für Menschen in finanziellen Notlagen?

Die Verschuldung ist ein Tabu-Thema und die wenigsten trauen sich, offen darüber zu reden. Häufig sind die Menschen mit der Situation überfordert. Rechnungen können nicht mehr pünktlich bezahlt werden und der Schuldenberg häuft sich an. Es drohen Mietschulden, die Zahl der Gläubiger wächst und wenn nichts unternommen wird, kündigt sich der Gerichtsvollzieher an.

Wenn ihr in finanzielle Notlagen geraten seid, könnt ihr euch in Kiel bei folgenden Stellen Hilfe holen:

Schuldner- und Insolvenzberatungszentrum (SIZ Kiel)

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung beim DRK-Kreisverband Kiel e.V.

Sozialdienst katholischer Frauen (SkF e.V. Kiel)

Tipp: Viele Betroffene fürchten durch die Schuldnerberatung weitere Kosten. In öffentlichen Beratungsstellen werden in der Regel keine Gebühren erhoben. Die Einrichtungen können kostenfreie Beratungen anbieten, weil sie staatlich gefördert werden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine professionelle Schuldnerberatung aufzusuchen?

Der Gang zur Schuldnerberatungsstelle sollte nicht aufgeschoben werden. Bahnen sich finanzielle Schwierigkeiten an, ihr könnt Rechnungen nicht begleichen oder merkt, dass euch schon Mitte des Monats kein Geld mehr zur Verfügung steht, ist der richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden.

Bei folgenden Anzeichen ist es an der Zeit, eine professionelle Schuldnerberatung in Kiel aufzusuchen:

Kategorie Warnsignale Zahlungsunfähigkeit Unfähigkeit, Fixkosten wie Miete, Strom oder Internet aus eigenen Mitteln zu begleichen Rechtliche Schritte Erhalt von Mahnungen und Inkassoforderungen; Androhung von Pfändungen oder Gerichtsvollzieherbesuchen Prekäre Finanzlage Geldleihen im privaten Umfeld zur Deckung bestehender Verbindlichkeiten



Es ist ratsam, nicht zu zögern und sich zeitnah um einen Termin bei der Schuldnerberatung zu kümmern. Die Berater leisten kompetente Unterstützung und helfen dabei, wieder einen Überblick über die eigene finanzielle Lage zu bekommen.

Die Verhandlung mit Gläubigern und die Unterstützung bei einer drohenden Privatinsolvenz gehören ebenfalls zu den Aufgaben der staatlichen und sozialen Schuldnerberatungsstellen.

Wo finden Kieler Familien und Alleinerziehende spezielle Unterstützung im Alltag?

Die Kieler Familienzentren sind Anlaufpunkt für Eltern und Kinder. Es werden viele kostenlose Freizeitangebote bereitgestellt. Die dort beschäftigten Pädagogen sind auch Ansprechpartner, wenn es um weiterführende Hilfsangebote geht.

In Kiel gibt es folgende Familienzentren:

Friedrichsort

Elmschenhagen

Osloring

Spreeallee

Bunte Welt

Gustav-Schatz-Hof

Sibeliusweg

Vinetazentrum

Schützenpark

Gaarden

Wellsee

Neumühlen-Dietrichsdorf

Die Diakonie Altholstein leistet einen wichtigen Beitrag zur Sozialarbeit und Beratung. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht ebenso im Fokus, wie die Beratung von Familien vor Ort und die Förderung der Gemeinschaft in den Kieler Stadtteilen. Die Angebote sind kostenlos, freiwillig und vertraulich.

Folgende Anlaufstellen können aufgesucht werden:

Mobiles Elterncafé Kiel

Elterncafe Ellerbek

Elterncafe Hassee

Elterncafe Wik

Frühe Hilfen Kiel

Familien, die in schwierigen Situationen im Alltag Hilfe benötigen, können sich an die 180Grad Kiel Ambulante Familien Kinder und Jugendhilfe wenden. Beratungsangebote, praktische Hilfeleistung und langfristige Unterstützung werden gewährt und an die individuellen Bedürfnisse angepasst.

Wie unterstützt das Kieler Hilfsnetzwerk bei drohendem Wohnungsverlust oder Energiearmut?

Das Kieler Hilfsnetzwerk wird von der Landeshauptstadt Kiel getragen. Bei drohendem Wohnungsverlust und Energiearmut arbeiten das Amt für Wohnen und Grundsicherung und freie Träger wie die Evangelische Stadtmission Kiel eng zusammen.

Bei drohendem Wohnungsverlust wird umfangreiche Unterstützung geboten:

Leistungsbereich Unterstützungsangebot Prävention Beratung zur Wohnungssicherung durch das Amt für Wohnen und Grundsicherung Schuldenmanagement Hilfe bei Mietschulden, Antragsaufnahme und Schutz bei drohender Zwangsräumung Soziale Stabilisierung Sicherung der Wohnverhältnisse durch Organisationen wie den Kieler Anker Akuthilfe Bereitstellung von Notunterkünften bei Obdachlosigkeit oder vollzogener Räumung



Bei drohenden Mietschulden aufgrund von hohen Energiekosten und Nachzahlungen bietet das Jobcenter Kiel Beratung an. Gleichzeitig wird eine mögliche Übernahme der Kosten geprüft.

Haushalte mit geringem Einkommen in Kiel können von einem Stromspar-Check profitieren. Der Energieverbrauch wird von geschulten Fachkräften analysiert. Familien erhalten vor Ort Energiespartipps und praktische Soforthilfen, wie zum Beispiel den Austausch von herkömmlichen Glühlampen gegen energiesparende LED`s.

Hinweis: Im Rahmen des Stromspar-Checks ist es möglich, einen Zuschuss von maximal 200 Euro für den Austausch alter Kühlgeräte gegen energieeffizientere Modelle zu erhalten.

Was sind die Voraussetzungen, um den Kiel-Pass zu erhalten und welche Vorteile bringt er?

Der Kiel Pass verspricht Einwohnern mit geringem Einkommen Vergünstigungen. Die Rabatte beziehen sich auf Angebote in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit. Eintritte in Museen, Theater oder Schwimmbäder sind verbilligt. Gespart werden kann auch bei Kursen in der Volkshochschule oder bei der Hundesteuer.

Der Erhalt des Kiel-Passes ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

Leistungsbezug von Bürgergeld

Bezug von Wohngeld

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Grundsicherung bei Erwerbsminderungsrente

Grundsicherung bei Rente

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

Wer eine der genannten Leistungen bezieht, kann sich an das im Neuen Rathaus untergebrachte KielPass-Büro wenden. Der Nachweis über den Leistungsbezug ist mitzubringen.