Warum ist Schüchternheit eine Herausforderung?

Fehlende Durchsetzungskraft und Kontaktfreudigkeit führen bei Kindern häufig zu Rückzug und Vermeidung. Der Selbstwert sinkt, soziale Situationen werden zur Belastung. Auch ihr als Eltern verliert möglicherweise die Zuversicht in die Fähigkeiten eures Kindes. Die gesamte Familie gerät unter Druck, wenn Grundschulalltag oder Kitaübergang zur Hürde werden.

Was bietet die Beratungsstelle an?

Die städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern unterstützt euch mit einem dreiteiligen Coaching-Programm. Durch gezielte Information und Austausch werdet ihr in einer motivierenden Haltung gestärkt. Das Angebot richtet sich an Kieler Eltern und Bezugspersonen von schüchternen und ängstlichen Kindern – komplett kostenfrei.

Wie ist das Programm aufgebaut?

Das Coaching gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Module:

Modul 1: Telefonisches Informationsgespräch ab 13. April

Telefonisches Informationsgespräch ab 13. April Modul 2: Persönlicher Gesprächstermin in der Beratungsstelle Mitte ab 27. April

Persönlicher Gesprächstermin in der Beratungsstelle Mitte ab 27. April Modul 3: Elternseminar in Gruppenform mit zwei Terminen mit 90 Minuten Anfang Juni

Die Seminare finden mittwochs um 16.00 Uhr in der Beratungsstelle Mitte statt. Sie richten sich vorrangig an Eltern von Kindern am Übergang von der Kita in die Schule sowie an Eltern von Grundschulkindern.

Wie geht es nach dem Seminar weiter?

Im Herbst 2026 bietet die Beratungsstelle eine individuelle Nachbesprechung an. Ihr könnt wählen zwischen einem Präsenztermin oder einer Telefonberatung. So wird eure Entwicklung langfristig begleitet und ihr erhaltet bei Bedarf weitere Impulse für den Alltag mit eurem Kind.

Wer leitet das Elterncoaching?

Maren Frei führt euch durch das Programm. Die Diplom-Sozialpädagogin und Therapeutin für Kinder und Jugendliche verfügt über umfangreiche Erfahrung im Themengebiet der sozialen Unsicherheit von Kindern. Ihre Expertise hilft euch, die Stärken eures Kindes neu zu entdecken und gezielt zu fördern.

Wie könnt ihr euch anmelden?

Terminabsprachen für das telefonische Informationsgespräch nehmt ihr direkt in der Beratungsstelle Mitte vor. Ihr erreicht das Team unter der Kieler Telefonnummer 94232. Die Beratungsstelle befindet sich am Kleinen Kuhberg 22-24. Meldet euch zeitnah an, um einen Platz im Programm zu sichern.

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