Mentale Gesundheit betrifft uns alle. Manchmal braucht es professionelle Hilfe, um psychische Herausforderungen zu bewältigen oder eine akute Krise zu überstehen. Kiel bietet ein breites Netzwerk an Beratungsstellen, Kliniken und Anlaufpunkten, die euch in schwierigen Lebensphasen zur Seite stehen. Viele Betroffene suchen online nach psychischer Hilfe in Kiel, wenn sie unter Depressionen, Angststörungen, Sucht oder akuten Krisen leiden. Dieser Überblick zeigt euch seriöse, kostenfreie und professionelle Anlaufstellen vor Ort.

1. KIBIS Kiel – Selbsthilfe & Beratung bei psychischen Erkrankungen

miteinander Kaffee trinken, © unsplash.com / Priscilla Du Preez

KIBIS steht für Kontaktstelle für Information und Beratung im Selbsthilfebereich. Die Einrichtung fördert aktiv die Selbsthilfe in Kiel und macht sie in der Öffentlichkeit sichtbar. Die Kontaktstelle informiert über gesundheitliche und psychosoziale Selbsthilfegruppen sowie professionelle Hilfsmöglichkeiten. KIBIS wird von mehreren Trägern gemeinsam finanziert. Dazu gehören die gesetzlichen Krankenkassen und Verbände in Schleswig-Holstein, das Land Schleswig-Holstein sowie die Stadt Kiel. Website: kibis-kiel.de Standort: Lerchenstr. 22

2. Frauenberatung & ESS-O-ESS in Kiel – Hilfe bei Essstörungen

Frau trägt graue Jacke, © unsplash.com / Priscilla Du Preez

Ihr sucht professionelle Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen oder bei Essstörungen? Die Frauenberatungsstelle & ESS-O-ESS in Kiel steht euch mit vielfältigen Beratungsangeboten zur Seite – persönlich, telefonisch, per Video oder anonym online. Die Beratungsstelle bietet psychosoziale Unterstützung für Frauen, trans Frauen, trans Männer und nichtbinäre Menschen. ESS-O-ESS ist auf frauen-spezifische Beratung bei Essstörungen spezialisiert. Das Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen mit Anorexie, Bulimie, Esssucht, Binge-Eating, psychogener Adipositas oder Night-Eating. Neben Einzelberatungen gibt es angeleitete Selbsthilfegruppen. Auch Frauen, die von ihrem Partner bedroht, geschlagen oder gedemütigt werden, finden hier professionelle Hilfe. Website: frauenberatung-essoess.de Stadort: Kurt-Schumacher-Platz 5

3. AA-Treffen in Kiel – Selbsthilfe bei Alkoholabhängigkeit

Spuren von Alkohol, © unsplash.com / Anshu A

Ihr sucht Unterstützung im Kampf gegen Alkoholsucht? AA-Treffen.de bietet euch als deutschsprachige Plattform der Anonymen Alkoholiker rund um die Uhr Zugang zu offenen Meetings, Online-Hilfen und einer starken Gemeinschaft. Neben Alkoholikern sind auch Familienangehörige, Freunde und Interessierte willkommen. Beruf, Konfession, Alter oder Herkunft spielen keine Rolle. Die einzige Voraussetzung ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Umkreissuche auf AA-Treffen.de macht es euch leicht, lokale Selbsthilfegruppen zu finden. Ihr gebt einfach euren Standort oder eure Postleitzahl ein und erhaltet eine Übersicht aller Meetings in eurem Umkreis. Website: aa-treffen.de

4. Kostenlose psychologische Beratung für Studierende in Kiel

Mädchen sitzt alleine mit einer Maske an einem Tisch, © unsplash.com / Emma Shulzhenko

Das Studentenwerk Schleswig-Holstein bietet euch kostenlose psychologische Beratung, die speziell auf eure studentische Lebenswelt zugeschnitten ist. Ob Prüfungsangst, Beziehungsprobleme oder Selbstzweifel – hier findet ihr vertrauliche Unterstützung ohne Krankenkassen-Meldung. Ihr erhaltet bis zu fünf Gesprächstermine pro Anliegen, in denen gemeinsam Lösungen entwickelt werden. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht und wird vollständig vom Studentenwerk finanziert. Bei Bedarf informieren die Berater über weiterführende Therapieangebote. Website: studentenwerk.sh Standort: Leibnizstraße 12-14

5. Caritas im Norden – Psychosoziale Beratung & Hilfe in Kiel

Mann und Frau halten Hände, © unsplash.com / Rémi Walle

Die Caritas im Norden deckt ein breites Spektrum an Unterstützungsleistungen ab. Von Beratungsstellen über Altenpflege bis hin zu Angeboten für Menschen mit Behinderung – die Organisation ist vielseitig aufgestellt. Auch ambulante und teilstationäre Dienste sowie Kurkliniken gehören zum Portfolio. Damit erreicht die Caritas Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen und bietet passgenaue Lösungen. Über 190 Standorte bedeuten kurze Wege und persönliche Ansprechpartner vor Ort. Website: caritas-im-norden.de Standort: Krusenrotter Weg 37

6. Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Kiel – Akute Unterstützung

Zwei Frauen sitzen sich gegenüber, © unsplash.com / Christina @ wocintechchat.com M

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Landeshauptstadt Kiel bietet euch kostenlose, vertrauliche Unterstützung in seelischen Krisen. Ein multiprofessionelles Team aus Ärztinnen, Sozialpädagoginnen und Verwaltungskräften steht bereit. Der Sozialpsychiatrische Dienst richtet sich an Menschen in seelischen Krisen, die mit psychischen Erkrankungen oder Suchtmittelabhängigkeit leben. Auch wer von herkömmlichen Hilfsangeboten nicht erreicht wird und sich in einer Notlage befindet, findet hier Unterstützung. Ihr könnt persönliche Einzelgespräche führen, telefonische Beratung in Anspruch nehmen oder Hausbesuche vereinbaren. Während der Sprechzeiten ist der Sozialpsychiatrische Dienst unter 0431 901-2110 erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten könnt ihr euch über die Polizei (110) mit dem Team verbinden lassen. In akuten Notfällen stehen zudem die Feuerwehr (112), der ärztliche Bereitschaftsdienst (116 117) und das Zentrum für integrative Psychiatrie zur Verfügung. Schnelle Hilfe ist jederzeit gesichert. Website: kiel.de Standort: Fleethörn 18-24

7. Wegweiser für psychosoziale und sozialpsychiatrische Hilfen in Kiel

Der über 200 Seiten umfassende Wegweiser listet Dienste und Einrichtungen in Kiel auf, die Erkrankten und Angehörigen helfen. Er informiert über Beratung, Betreuung, Behandlung und Krisenintervention. Auch Themen wie Arbeit, Beschäftigung, Wohnen und soziale Teilhabe finden ihren Platz. Die Internetversion ist mit dem Kieler Stadtplan verlinkt. Einrichtungen mit rollstuhlgerechtem Zugang sind gekennzeichnet. Download: Wegweiser Braucht ihr noch mehr Tipps zum Thema Gesundheit & Lebenshilfe in Kiel? Wir von kiel-magazin.de haben viele weitere Tipps und Anlaufstellen für euch zusammengestellt.

Ortsinformationen KIBIS-Kiel Lerchenstraße 22 24103 Kiel E-Mail

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Frauenberatungsstelle & ESS-O-ESS Kurt-Schumacher-Platz 5 24109 Kiel E-Mail

Beratungsstelle des Studenwerkes Leibnizstraße 11-12 24118 Kiel E-Mail

Caritas im Norden Krusenrotter Weg 37 24113 Kiel E-Mail