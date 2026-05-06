Was macht das Sanitätshaus BAHR besonders?

Das Unternehmen vereint drei Fachbereiche unter einem Dach: Orthopädie-Technik, Orthopädie-Schuhtechnik und klassisches Sanitätshaus. In modernen Werkstätten fertigt das Team individuelle Hilfsmittel nach Maß. Dabei steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt – egal ob ihr nur Informationen benötigt oder eine anspruchsvolle Versorgung wünscht. Das sehr gut ausgebildete Fachpersonal nimmt sich Zeit für eure Anliegen.

Welche Hilfsmittel bekommt ihr hier?

Das Sortiment deckt nahezu jeden Bedarf ab – von klassischen Sanitätshausartikeln bis hin zu individuell gefertigten Speziallösungen. Ob Bandagen, Mieder, Einlagen oder Schuhzurichtungen – das Angebot ist breit aufgestellt. Für jeden Bedarf findet ihr das passende Hilfsmittel, abgestimmt auf eure Körperregion, Diagnose oder Hilfsmittelkategorie.

Wie hilft das Sanitätshaus bei Einlagen und Schuhen?

Maßgefertigte orthopädische Einlagen sorgen für optimalen Komfort und gesunde Füße. Neu im Sortiment: revolutionäre Einlegesohlen von physionics, die physiologische Fußbettung dem Barfußlaufen nachempfinden. Schuhzurichtungen werden hochmodern und individuell auf eure Situation abgestimmt, um Mobilität und Lebensqualität zu maximieren.

Was steckt hinter der Kompressionstherapie?

Die Kompressionsstrumpftherapie verbindet medizinische Wirkung mit modernem Style. Alle Strümpfe werden nach Maß und individuell auf eure Bedürfnisse abgestimmt. Ihr müsst dabei nicht auf Ästhetik verzichten – das Ergebnis ist ein schöneres Lebensgefühl bei gleichzeitig optimaler therapeutischer Wirkung.

Wie läuft die Prothesenversorgung ab?

Die Prothesenversorgung bei BAHR ist genauso einzigartig wie ihr selbst. In der eigenen Werkstatt werden Bein- und Armprothesen individuell nach Maß gefertigt, die modernsten Anforderungen entsprechen. Der Anspruch des Teams: euch ein Leben mit möglichst wenigen Einschränkungen zu ermöglichen – mit maximaler Mobilität und Lebensqualität.

Welche weiteren Orthesen gibt es?

Neben Prothesen fertigt BAHR auch Orthesen und Stützapparate aller Art individuell an. Bandagen gibt es konfektioniert oder maßgefertigt – je nach Bedarf und ärztlicher Verordnung. Das Fachpersonal findet mit langjähriger Erfahrung die passende Lösung für jede Situation.

Welche Services bietet BAHR noch an?

Mit "Bahr for Kids" gibt es ein spezielles Angebot für junge Patienten. Regelmäßige Venenmessung-Aktionstage runden das Angebot ab. Wer unsicher ist, welches Hilfsmittel passt, findet auf der Startseite einen übersichtlichen Ratgeber sortiert nach Körperregion und Diagnose.

Warum lohnt sich eine Beratung bei BAHR?

Eure Wünsche stehen im Mittelpunkt – das Ergebnis ist stets ein Hilfsmittel, das euren Bedürfnissen entspricht. Die Kombination aus eigener Fertigung, langjähriger Erfahrung und hochqualifiziertem Personal macht den Unterschied. Meldet euch einfach unverbindlich und macht euch selbst ein Bild von den vielfältigen Versorgungsmöglichkeiten.

Wo findet ihr das Sanitätshaus BAHR?

Das Sanitätshaus ist in Kiel mit drei Standorten ansässig. Ihr erreicht das Team telefonisch oder über das Kontaktformular auf der Website. Kompetente Ansprechpartner stehen euch für eine Terminvereinbarung zur Verfügung.