Wann? Sonntag, 8. Februar 2026, 11.00 bis 15.00 Uhr Wo? vhs Kreativwerkstatt Gaarden Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch beim Familien-Kunstfest?

Am Sonntag, 8. Februar 2026, um 11.00 Uhr öffnet die vhs-Kreativwerkstatt Gaarden zum ersten Mal ihre Türen für alle Kunstbegeisterten. Von 11.00 bis 15.00 Uhr könnt ihr euch auf ein buntes Programm freuen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Renate Treutel warten zahlreiche Mitmach-Aktionen – von Malen bis zur Fotoaktion mit Superhelden.

Welche kreativen Angebote gibt es?

Ihr dürft bei "Malen nach Musik" eurer Fantasie freien Lauf lassen, Naturdrucke ausprobieren oder eine große Collage für Gaarden gestalten. Für Fotofans gibt es eine Aktion mit Superhelden. Jedes Kunstwerk kann natürlich mit nach Hause genommen werden – so nehmt ihr ein Stück Kreativität direkt mit.

Wie könnt ihr als Familie teilnehmen?

Die Kreativwerkstatt ist ein Ort für alle Generationen. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sind eingeladen, gemeinsam zu basteln, zu malen und zu entdecken. Während die Kleinen kreativ sind, bietet sich Erwachsenen bei Kaffee und Waffeln die perfekte Gelegenheit, den neuen Raum zu genießen oder selbst mitzumachen.

Was macht die Kreativwerkstatt besonders?

Der frische Standort im Erdgeschoss der neuen Grundschule Gaarden wird am Festtag zum offenen Treffpunkt. Hier treffen sich Menschen, Farben und Musik. Das Fest steht für Vielfalt und ein entspanntes Miteinander, bei dem jede und jeder willkommen ist und Neues ausprobieren kann.

Welche Informationen gibt es zum Kursprogramm?

Während des Festes informiert das Team der vhs-Kreativwerkstatt über das neue Kursprogramm und kreative Angebote, speziell für Kitas und Schulen. Ihr könnt euch direkt vor Ort beraten lassen und erfahrt, wie ihr und eure Kinder künftig am vielfältigen Programm teilnehmen könnt.

Was bietet das Fest den Erwachsenen?

Neben dem kreativen Programm für Kinder lädt euch die entspannte Atmosphäre zum Verweilen ein. Genießt eine Tasse Kaffee, probiert frische Waffeln und kommt mit anderen Gästen ins Gespräch. Auch Erwachsene können sich kreativ austoben oder einfach die neuen Räume auf sich wirken lassen.

Das Familien-Kunstfest ist eine einmalige Gelegenheit, die neue Kreativwerkstatt und ihr Angebot kennenzulernen. Ihr erlebt einen Tag voller Inspiration, Gemeinschaft und Spaß – und nehmt neue Impulse und vielleicht ein selbst gestaltetes Kunstwerk mit nach Hause.

