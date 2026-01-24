Welche Themen erwarten euch im neuen Semester?

Neben Klassikern stehen dieses Mal zahlreiche Japan-Angebote im Fokus: Ihr könnt die japanische Sprache, die Teezeremonie, Kalligraphie oder Buchbinden kennenlernen. Dazu kommen rund 25 weitere Sprachen, kreative Collage-Spaziergänge und Kochkurse aus internationalen Küchen. Asiatische Entspannungskurse fördern eure ganzheitliche Regeneration.

Wie stärkt ihr eure Gesundheit und Resilienz?

Von Resilienztraining in der Natur bis zu Power-Fitness im Wasser – die Förde-vhs bietet euch abwechslungsreiche Gesundheitskurse. Die neue Workshopreihe "Wir sollten reden" hilft euch, medizinische Zusammenhänge besser zu verstehen und kompetenter mit Fachkräften zu kommunizieren.

Was bietet die Förde-vhs im Bereich Digitalisierung?

Mit dem Digital Learning Campus erwartet euch ein kostenloses Lernangebot rund um Künstliche Intelligenz und neue Technologien. In den Mediencafés könnt ihr offene Fragen zu Smartphone, Apps und Internet stellen – ganz ohne Anmeldung und kostenfrei.

Wie könnt ihr euch beraten lassen und anmelden?

Das Förde-vhs-Team steht euch telefonisch und per E-Mail für persönliche Beratung zur Verfügung. In Altenholz, Kronshagen und Schwentinental gibt es außerdem Beratungen vor Ort. Die aktuellen Zeiten und Adressen findet ihr einfach online. Den vollen Überblick gibt es online auf foerde-vhs.de. Das kommende Semester beginnt am 2. März 2026 also meldet euch rechtzeitig an.

Welche finanziellen Vorteile gibt es für euch?

Die Kursentgelte wurden zwar leicht erhöht, aber mehr Menschen profitieren jetzt von höheren Ermäßigungen: Bis zu 50 Prozent Nachlass für bestimmte Personengruppen, 30 Prozent für Menschen mit Schwerbehinderung – unabhängig vom Grad der Behinderung. Das macht Weiterbildung besonders zugänglich.

Wie bleibt ihr immer auf dem Laufenden?

Alle Kursinformationen werden regelmäßig online aktualisiert, sodass ihr stets den vollständigen Überblick behaltet. Neue Kurse werden laufend freigeschaltet – so entdeckt ihr immer wieder spannende Möglichkeiten für eure persönliche Entwicklung.

