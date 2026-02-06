Die besten Sportangebote für Studenten in Kiel – Jetzt aktiv werden!
Ob Yoga, Kampfsport, Tanzen oder Fitness – Kiel bietet Studierenden eine beeindruckende Vielfalt an Sportangeboten für jeden Geschmack und jedes Leistungsniveau. Von entspannten Yoga-Sessions zum Abschalten vom Uni-Alltag über energiegeladene Tanzkurse bis hin zu anspruchsvollem Kraft- und Ausdauertraining ist alles dabei. Auch Kampfsportarten wie Judo, Karate oder Brazilian Jiu-Jitsu erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten den perfekten Ausgleich zum Lernen.
Als Student in Kiel habt ihr die Qual der Wahl: Die Stadt an der Förde punktet mit einem breiten Sportangebot für jeden Fitnesslevel und jedes Budget.
Gerade für Neuzugezogene ist Sport eine ideale Möglichkeit, die Fördestadt kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich schnell heimisch zu fühlen. Aber auch alle, die zum neuen Jahr sportlich durchstarten oder ihre Fitness auf das nächste Level bringen möchten, finden in Kiel optimale Bedingungen – sei es in modernen Fitnessstudios, Hochschulsportkursen oder in Sportvereinen.
Entdeckt jetzt eure sportlichen Möglichkeiten in der Fördestadt Kiel und erlebt, wie vielseitig, aktiv und hier ist!
1. Hochschulsport Kiel
Das Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität bietet euch ein vielfältiges Sportprogramm. Das Sportzentrum bietet euch eine breite Palette an Sportmöglichkeiten – von A wie Aerobic bis Z wie Zumba.
Besondere Highlights sind das eigene Segelzentrum und die Schwimmhalle mit öffentlichem Schwimmen. Als Student profitiert ihr von günstigen Konditionen und flexiblen Kurszeiten, die sich perfekt in euren Stundenplan integrieren lassen.
Standort: Olshausenstraße 72, 24118 Kiel
Website: Hochschulsport Kiel
2. KMTV
Der Kieler Männerturnverein (KMTV) wurde 1844 gegründet und begeistert mit vielfältigen Sportangeboten zu fairen Preisen. Von Kampfsport über Fitness bis Breitensport.
Kampfsportfans kommen beim KMTV voll auf ihre Kosten. Das vielfältige Kampfsportprogramm bietet für jeden Geschmack etwas: Von traditionellen asiatischen Kampfkünsten bis zu modernen Selbstverteidigungssystemen. Als Student seid ihr beim KMTV goldrichtig. Der Verein bietet spezielle Studierendenrabatte, die euer Budget schonen. Nutzt die kostenlose Schnupperkarte und probiert verschiedene Kurse aus.
Standort: Jahnstraße 8a, 24116 Kiel
Website: KMTV
3. K-System in Kiel
Tanzen lernen mit Spaß und Leidenschaft – das erwartet euch bei K-System in Kiel. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier findet ihr den passenden Tanzkurs für euch. Von klassischen Paartänzen bis hin zu modernen Tanzstilen.
K-System zeichnet sich durch seinen frischen und jungen Ansatz aus. Die Atmosphäre ist entspannt und einladend, sodass ihr euch vom ersten Moment an wohlfühlt.
Standort: Alte Weide 3, 24116 Kiel
Website: K-System Kiel
4. FiZ
Der Verein für Fitness und Gesundheitssport Kiel e.V. betreibt eines der größten und vielseitigsten Studios der Stadt – mit modernster Ausstattung, fairen Preisen und einer Atmosphäre, die verbindet. Das FiZ ist kein gewöhnliches Fitnessstudio. Hier investieren eure Mitgliedsbeiträge direkt in modernste Trainingsgeräte und optimale Bedingungen. Das Studio liegt zentral an der Olshausenstraße und ist für Studierende der CAU und FH Kiel perfekt erreichbar.
Mit günstigen Preisen speziell für Studierende bietet das FiZ ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt die Wahl zwischen Yoga, Pilates, Zumba, Dance, Step, Cardio- und Kräftigungskursen sowie Kleingruppentraining. Nach einer intensiven Einheit könnt ihr in der hauseigenen Sauna perfekt regenerieren. Dieser Wellness-Bereich ist ein echtes Plus und rundet das Angebot ab.
Standort: Olshausenstraße 71, 24118 Kiel
Website: FIZ
5. Yoga-Moment
Yoga-Moment betreibt drei Studios im Zentrum von Kiel und bietet euch vielfältige Yogastile für Körper und Geist. Mit begeisterten Lehrern, flexiblen Angeboten und wunderschönen Räumen findet ihr hier den Weg zu mehr Balance.
Vom klassischen Vinyasa über Hot Yoga bis zu Workshops – hier ist für jeden etwas dabei. Ihr könnt flexibel zwischen allen drei Studios wechseln und habt so Zugang zu verschiedenen Yogastilen und Kurszeiten. Der Einstieg ist denkbar einfach: Bucht online eine Probestunde und lernt das Studio kennen. So könnt ihr ohne Verpflichtung testen, ob Yoga-Moment zu euch passt.
Standort: Holtenauer Str. 146, 24105 Kiel
Website: Yoga-Moment
6. Wassersport-Schwedeneck
Wassersport-Schwedeneck ist eine bunte Surfschule direkt vor den Toren des Campingplatzes Grönwohld in der Nähe von Kiel. Hier findet ihr alles, was das Wassersportherz begehrt: Windsurfen, Wingfoilen, Stand-Up-Paddling und E-Foilen. Für Studenten aus Kiel ist Wassersport Schwedeneck der ideale Ausgleich zum Unialltag. Die Anfahrt ist kurz, nur wenige Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, die Preise studentenfreundlich und das Angebot flexibel.
Ob ihr zwischen zwei Vorlesungen aufs Wasser wollt oder am Wochenende mit der WG einen Ausflug plant – hier findet ihr spontan Platz. Auch für neu Zugezogene ist die Surfschule perfekt: Ihr lernt schnell neue Leute kennen und entdeckt die Region von ihrer schönsten Seite.
Standort: Kronshörn 1, 24229 Schwedeneck
Website: Wassersport-Schwedeneck
7. Kieler TV
Der Kieler Turnverein von 1885 e.V. zählt zu den traditionsreichsten Sportvereinen der Landeshauptstadt. Mit über 15 Sportarten bietet der Verein euch ein vielfältiges Angebot. Zu den Angeboten gehören klassische Disziplinen wie Handball, Volleyball, Tennis und Tischtennis. Daneben findet ihr moderne Programme wie Hip-Hop, Ballsport und Yoga.
Der Verein bietet euch als Studenten eine kostengünstige Alternative zu kommerziellen Fitnessstudios mit deutlich mehr Vielfalt. Das breite Angebot ermöglicht es euch, neue Sportarten auszuprobieren, ohne euch langfristig festzulegen.
Standort: Zastrowstraße 14, 24114 Kiel
Website: Kieler TV
8. urban apes
Auf 2200 qm Gesamtfläche erwartet euch im urban apes Kiel ein Kletterparadies der Extraklasse. Mit 1400 qm Boulderfläche und bis zu 280 Routen ist dies die größte Boulderhalle im Norden Deutschlands. Bouldern verbindet Sport, Ausgleich und soziales Miteinander – ideal für den oft stressigen Unialltag.
Ihr braucht keine teure Ausrüstung, keine festen Trainingszeiten und könnt flexibel zwischen Vorlesungen vorbeikommen. Die langen Öffnungszeiten bis 23.00 Uhr unter der Woche passen perfekt in euren Tagesablauf. Bei urban apes Kiel seid ihr Teil einer einzigartigen Boulder-Community. Gerade als Student ist das Gold wert: Ihr trefft Menschen aus verschiedenen Fachbereichen und Semestern in entspannter Atmosphäre.
Standort: Grasweg 40, 24118 Kiel
Website: urban apes
