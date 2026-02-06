Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Freizeit > Sport, Fitness & Wellness > Sportangebote fuer Studenten in Kiel
 
 
 
 
 

Die besten Sportangebote für Studenten in Kiel – Jetzt aktiv werden!

Freizeit Sport, Fitness & Wellness

Ob Yoga, Kampfsport, Tanzen oder Fitness – Kiel bietet Studierenden eine beeindruckende Vielfalt an Sportangeboten für jeden Geschmack und jedes Leistungsniveau. Von entspannten Yoga-Sessions zum Abschalten vom Uni-Alltag über energiegeladene Tanzkurse bis hin zu anspruchsvollem Kraft- und Ausdauertraining ist alles dabei. Auch Kampfsportarten wie Judo, Karate oder Brazilian Jiu-Jitsu erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten den perfekten Ausgleich zum Lernen.

Zwei junge Männer spielen in einer Sporthalle Handball. Im Hintergrund sieht man weitere Jugendliche auf einer Bank sitze.
Handball Spiel in einer Sporthalle, © unsplash.com / Ludo Poire
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter

Als Student in Kiel habt ihr die Qual der Wahl: Die Stadt an der Förde punktet mit einem breiten Sportangebot für jeden Fitnesslevel und jedes Budget.

Gerade für Neuzugezogene ist Sport eine ideale Möglichkeit, die Fördestadt kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und sich schnell heimisch zu fühlen. Aber auch alle, die zum neuen Jahr sportlich durchstarten oder ihre Fitness auf das nächste Level bringen möchten, finden in Kiel optimale Bedingungen – sei es in modernen Fitnessstudios, Hochschulsportkursen oder in Sportvereinen.

Entdeckt jetzt eure sportlichen Möglichkeiten in der Fördestadt Kiel und erlebt, wie vielseitig, aktiv und hier ist!

1. Hochschulsport Kiel

Person schwimmt mir ausgebreiten Armen
Schwimmer, © unsplash.com / Brian Matangelo

Das Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität bietet euch ein vielfältiges Sportprogramm. Das Sportzentrum bietet euch eine breite Palette an Sportmöglichkeiten – von A wie Aerobic bis Z wie Zumba.

Besondere Highlights sind das eigene Segelzentrum und die Schwimmhalle mit öffentlichem Schwimmen. Als Student profitiert ihr von günstigen Konditionen und flexiblen Kurszeiten, die sich perfekt in euren Stundenplan integrieren lassen.

Standort: Olshausenstraße 72, 24118 Kiel
Website: Hochschulsport Kiel

2. KMTV

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Der Kieler Männerturnverein (KMTV) wurde 1844 gegründet und begeistert mit vielfältigen Sportangeboten zu fairen Preisen. Von Kampfsport über Fitness bis Breitensport.

Kampfsportfans kommen beim KMTV voll auf ihre Kosten. Das vielfältige Kampfsportprogramm bietet für jeden Geschmack etwas: Von traditionellen asiatischen Kampfkünsten bis zu modernen Selbstverteidigungssystemen. Als Student seid ihr beim KMTV goldrichtig. Der Verein bietet spezielle Studierendenrabatte, die euer Budget schonen. Nutzt die kostenlose Schnupperkarte und probiert verschiedene Kurse aus.

Standort: Jahnstraße 8a, 24116 Kiel
Website: KMTV

3. K-System in Kiel

Eine Tänzerin liegt mit einem angewinkelten Beinen auf dem Boden
Tänzerin liegt auf dem Boden, © unsplash.com / Vadim Fomenok

Tanzen lernen mit Spaß und Leidenschaft – das erwartet euch bei K-System in Kiel. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier findet ihr den passenden Tanzkurs für euch. Von klassischen Paartänzen bis hin zu modernen Tanzstilen.

K-System zeichnet sich durch seinen frischen und jungen Ansatz aus. Die Atmosphäre ist entspannt und einladend, sodass ihr euch vom ersten Moment an wohlfühlt.

Standort: Alte Weide 3, 24116 Kiel
Website: K-System Kiel

4. FiZ

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .

Der Verein für Fitness und Gesundheitssport Kiel e.V. betreibt eines der größten und vielseitigsten Studios der Stadt – mit modernster Ausstattung, fairen Preisen und einer Atmosphäre, die verbindet. Das FiZ ist kein gewöhnliches Fitnessstudio. Hier investieren eure Mitgliedsbeiträge direkt in modernste Trainingsgeräte und optimale Bedingungen. Das Studio liegt zentral an der Olshausenstraße und ist für Studierende der CAU und FH Kiel perfekt erreichbar.

Mit günstigen Preisen speziell für Studierende bietet das FiZ ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr habt die Wahl zwischen Yoga, Pilates, Zumba, Dance, Step, Cardio- und Kräftigungskursen sowie Kleingruppentraining. Nach einer intensiven Einheit könnt ihr in der hauseigenen Sauna perfekt regenerieren. Dieser Wellness-Bereich ist ein echtes Plus und rundet das Angebot ab.

Standort: Olshausenstraße 71, 24118 Kiel
Website: FIZ

5. Yoga-Moment

Frauen machen nebeneinander eine Yoga Übung, wo das rechte Bein angewinkelt ist und die Arme ausgestreckt werden
Frauen machen gemeinsam Yoga, © unsplash.com / Dylan Gillis

Yoga-Moment betreibt drei Studios im Zentrum von Kiel und bietet euch vielfältige Yogastile für Körper und Geist. Mit begeisterten Lehrern, flexiblen Angeboten und wunderschönen Räumen findet ihr hier den Weg zu mehr Balance.

Vom klassischen Vinyasa über Hot Yoga bis zu Workshops – hier ist für jeden etwas dabei. Ihr könnt flexibel zwischen allen drei Studios wechseln und habt so Zugang zu verschiedenen Yogastilen und Kurszeiten. Der Einstieg ist denkbar einfach: Bucht online eine Probestunde und lernt das Studio kennen. So könnt ihr ohne Verpflichtung testen, ob Yoga-Moment zu euch passt.

Standort: Holtenauer Str. 146, 24105 Kiel
Website: Yoga-Moment

6. Wassersport-Schwedeneck

Frau ist auf einem Surfboard und wird von drei Seilen durch das Meer gezogen
Frau surft Wind, © unsplash.com / Constantin Panagopoulos

Wassersport-Schwedeneck ist eine bunte Surfschule direkt vor den Toren des Campingplatzes Grönwohld in der Nähe von Kiel. Hier findet ihr alles, was das Wassersportherz begehrt: Windsurfen, Wingfoilen, Stand-Up-Paddling und E-Foilen. Für Studenten aus Kiel ist Wassersport Schwedeneck der ideale Ausgleich zum Unialltag. Die Anfahrt ist kurz, nur wenige Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, die Preise studentenfreundlich und das Angebot flexibel.

Ob ihr zwischen zwei Vorlesungen aufs Wasser wollt oder am Wochenende mit der WG einen Ausflug plant – hier findet ihr spontan Platz. Auch für neu Zugezogene ist die Surfschule perfekt: Ihr lernt schnell neue Leute kennen und entdeckt die Region von ihrer schönsten Seite.

Standort: Kronshörn 1, 24229 Schwedeneck
Website: Wassersport-Schwedeneck

7. Kieler TV

Frauen stehen um ein Volleyballnetz. Auf der einen Seite freuen sich Frauen und werfen die Hände in die Luft
Frauen Volleyball Mannschaft, © unsplash.com / Vince Fleming

Der Kieler Turnverein von 1885 e.V. zählt zu den traditionsreichsten Sportvereinen der Landeshauptstadt. Mit über 15 Sportarten bietet der Verein euch ein vielfältiges Angebot. Zu den Angeboten gehören klassische Disziplinen wie Handball, Volleyball, Tennis und Tischtennis. Daneben findet ihr moderne Programme wie Hip-Hop, Ballsport und Yoga.

Der Verein bietet euch als Studenten eine kostengünstige Alternative zu kommerziellen Fitnessstudios mit deutlich mehr Vielfalt. Das breite Angebot ermöglicht es euch, neue Sportarten auszuprobieren, ohne euch langfristig festzulegen.

Standort: Zastrowstraße 14, 24114 Kiel
Website: Kieler TV

8. urban apes

Mann klettern ohne Sicherung eine Kletterwand mit Hindernissen hoch
Mann am bouldern, © unsplash.com/ Tofan Teodor

Auf 2200 qm Gesamtfläche erwartet euch im urban apes Kiel ein Kletterparadies der Extraklasse. Mit 1400 qm Boulderfläche und bis zu 280 Routen ist dies die größte Boulderhalle im Norden Deutschlands. Bouldern verbindet Sport, Ausgleich und soziales Miteinander – ideal für den oft stressigen Unialltag.

Ihr braucht keine teure Ausrüstung, keine festen Trainingszeiten und könnt flexibel zwischen Vorlesungen vorbeikommen. Die langen Öffnungszeiten bis 23.00 Uhr unter der Woche passen perfekt in euren Tagesablauf. Bei urban apes Kiel seid ihr Teil einer einzigartigen Boulder-Community. Gerade als Student ist das Gold wert: Ihr trefft Menschen aus verschiedenen Fachbereichen und Semestern in entspannter Atmosphäre.

Standort: Grasweg 40, 24118 Kiel
Website: urban apes

Auf der Suche nach weiteren Freizeittipps in Schleswig-Holstein? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele spannende Ideen für euch.

Ortsinformationen

Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olshausenstraße 72
24118 Kiel
0431/8803755
 Website
Instagram

Weitere Ortsinformationen

KMTV von 1844 e.V.
Jahnstraße 8a
24116 kiel
 Website
K-System Kiel
Grasweg 23
24118 Kiel
 Website
FiZ - VfG Kiel e.V.
Olshausenstraße 71
24118 Kiel
0431/53021210
 Website
Instagram
Yoga Moment Holzkoppelweg
Holzkoppelweg 33
24118 Kiel
 Website
Wassersport Schwedeneck
Kronshörn 1
24229 Schwedeneck
0172/7807009
 Website
Instagram
Kieler Turnerbund Brunswik v. 1899 e.V.
Breiter Weg 11
24105 Kiel - Brunswik
0431/561217
urban apes
Grasweg 40
24118 kiel
 Website
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel