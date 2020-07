Chinesische Kampfkunst Yong Tjun

Durch Yong Tjun (Kung Fu) werden eigene Stärken und Schwächen bewusster wahrgenommen und durch ganzheitliches Training gefördert. Es vermittelt ein neues Körpergefühl und stärkt die eigene Fitness.



Die Trainingsmethodik führt durch sinnvoll aufgebautes Lernen, zum systematischen Üben, über ernsthaftes Trainieren, zu wirklichem Können und letztendlich zu tiefem Verstehen. Nur so kann das Gelernte weitgehend unbewusst und wie selbstverständlich angewandt werden. Das Wichtigste sind jedoch die Motivation und der Spaß zum Trainieren. Nur so erhalten die Schüler die Fähigkeit, die jeweils nächste Stufe zu erreichen.



Das Training selbst besteht aus drei Teilen. In der Einleitung erfolgen allgemeine Aufwärmungs-, Koordinations- und Dehnungsübungen. Im Hauptteil werden dann Partnerübungen, Sparring und Sequenzen der Selbstverteidigung, trainiert. Durch bestimmte Trainingsreize bzw. Methoden wird hierbei angstfrei an die Auseinandersetzung heran geführt. Da bis zu 60 % die Psyche (geistige Verfassung) entscheidend sind, wird die Technik nur als Mittel zum Zweck angesehen. Zum Abschluss erfolgen Entspannungsübungen.



Bei dem Umgang mit dem Partner ist der gegenseitige Respekt sehr wichtig. Denn das Hauptziel einer gegenseitigen Entwicklung ist das Fordern und Fördern. Deswegen sind Kontrolle und Beherrschung sehr wichtig. Wut und Ego-Probleme haben in der Kampfkunst keinen Platz.





