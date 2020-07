Wassergymnastik & Co. bieten Abwechslung

Entspannungs-, Spaß- und Wellnessangebot von Thermen und Badelandschaften bieten Erholung vom Alltag. Wen das Geplansche der Mitschwimmer beim Training stört, dem wird in einigen Bädern die Möglichkeit geboten, eine Bahn ganz für sich alleine zu mieten.

Wer aber gerne etwas mit anderen gemeinsam für die Fitness tun möchte, ohne deshalb gleich in einen Verein einzutreten, dem wird ein inzwischen recht großes Angebot an verschiedenen Variationen der guten alten Wassergymnastik geboten. Verschiedene Geräte wie Trampolins, Wasser-Hanteln und Pool-Noodles bringen mehr Abwechslung und Spaß, Aqua-Jogging und Aqua-Walking ergänzen das Trainings-Angebot.



Und ganz wichtig: Turnvater Jahn ist out. Der Fitness-Sportler von heute will nicht nur eine öde Sport- oder Schwimmhalle, das Ambiente muss stimmen, Entspannungsliegen in Schwimmbädern sind heute eine Selbstverständlichkeit. Auch eine Bar oder Cafeteria als Treffpunkt sollte nicht fehlen.



Weitere Möglichkeiten sich fit zu halten in Kiel sind zum Beispiel:

Bildquelle: © Rainer Sturm / pixelio.de