6 romantische Erlebnis-Ideen zum Valentinstag

1. Romantisches Dinner in den Kieler Restaurants

View this post on Instagram A post shared by ATLANTIC Hotels Gruppe • Karriere (@atlantichotelscareers) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ein romantischer Tag lässt sich am Besten bei einem gemütlichen romantischen Dinner ausklingen. Hier kommt es natürlich ganz auf euren Geschmack an und vielleicht habt ihr ja auch schon ein gemeinsames Lieblingsrestaurant in Kiel. Wenn euer Essen aber etwas ganz Besonderes werden soll, bieten einige Restaurants und Lokale in Kiel speziell ausgesuchte Menüs bei Kerzenschein an. So findet ihr zum Beispiel in der Forstbaumschule in rustikal-romantischem Ambiente ein liebevoll zusammengestelltes Valentinsmenü. Auch das Atlantic-Hotel mit seinem Restaurant PIER 16 bietet unter dem Motto "Love is in the air" ein dreigängiges Menü mit feiner Kost an. Natürlich sind in beiden Fällen auch vegetarische und vegane Optionen verfügbar. Reserviert nur unbedingt früh genug, damit noch Tische frei sind!

2. Spa zu zweit

View this post on Instagram A post shared by Hotel Birke in Kiel | Wellness & Business Hotel (@hotelbirke) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Insbesondere, wenn der Alltag stressig und anstrengend ist, bietet der Valentinstag den perfekten Grund, zusammen mit eurer Partnerin oder eurem Partner eine romantische Auszeit zu nehmen und sich bei einem Wellness-Tag gemeinsam verwöhnen zu lassen. Dafür seid ihr in Kiel genau richtig. Ob Saunalandschaften wie beim MARE Wellness, verbunden mit einer Rundum-Auszeit im Hotel Birke oder biologisch und intim bei Cookie's Organic Spa, die Auswahl ist riesengroß. Um euch bei der Auswahl zu unterstützen, haben wir für euch eine Sammlung der schönsten Wellness-Oasen in Kiel zusammengestellt. Hier werdet ihr bestimmt fündig!

3. Leckeres Pärchenfrühstück

View this post on Instagram A post shared by Café Resonanz (@caferesonanz) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Viele Pärchen schwören auf ein Frühstück im Bett am Valentinstag, aber auch außer Haus lässt es sich in Kiel romantisch und ausgiebig Frühstücken und Brunchen. So könnt ihr den Vormittag perfekt gemeinsam genießen und sanft in euren Pärchentag starten. Von ausgefallen und bunt im Café Resonanz bis zum klassischen Continental-Frühstück mit Meerblick im Blauer Engel habt ihr in Kiel eine breite Auswahl. Wir haben für euch eine Sammlung von tollen Frühstückscafés zusammengestellt, damit euch die Entscheidung leichter gemacht wird.

4. Valentinstagsspaziergänge am Strand

View this post on Instagram A post shared by kiel-magazin.de (@kielmagazin) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wenn das Wetter mitspielt, lädt Kiel und das Land um die Kieler Förde alle Pärchen mit Freude an frischer Meeresluft zum romantischen Spaziergang am Wasser ein – perfekt auch als Absacker nach dem ausgiebigen Valentinsbrunch. Hier könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ein wenig ins Kieler Umland zu einem der schönen Strände wie dem Schönberger Strand fahrt, euch auf den Fördewanderweg nach Laboe wagt oder einfach in der Stadt an der Kiellinie flaniert. Die Spazierwege um die Förde locken mit einem traumhaften, weiten Blick auf die Ostsee, während ihr an der Kiellinie auch noch auf einen Kaffee bei einem der vielen Lokale an der Wasserkante einkehren könnt. So oder so: ein wenig gemeinsame Bewegung lässt das Herz höher schlagen und eignet sich perfekt für ein wenig romantische Zweisamkeit.

5. Oper & Theater

View this post on Instagram A post shared by kiel-magazin.de (@kielmagazin) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mit den hervorragenden Ensembles des Theaters Kiel im Kieler Opernhaus und im Schauspielhaus könnt ihr euren romantischen Tag perfekt abschließen. Sowohl für Freunde und Freundinnen des Musiktheaters, als auch für Schauspielbegeisterte hat das Theater immer ein ausgiebiges Programm – schließlich fällt der Valentinstag in die Spielsaison. Lacht mit bei Komödien und Operetten oder lasst euch zu Tränen rühren bei großen Stücken der Weltkultur, gemeinsam die Gefühle zu teilen, die von den Schauspielenden auf der Bühne vermittelt werden, ist ein wunderschönes Erlebnis. Außerdem liefert ein Opernbesuch die perfekte Ausrede, sich für den Abend, aber auch füreinander so richtig in Schale zu werfen. Das aktuelle Programm findet ihr online unter theater-kiel.de.

6. Romantische Nacht beim Kieler Bettenwechsel

View this post on Instagram A post shared by Sophienhof Kiel (@sophienhof) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Vielleicht wollt ihr auch einmal ganz dem Alltag entfliehen und euch in anderen vier Wänden verwöhnen als den eigenen. Wenn ihr aus Kiel seid, aber auch nicht weit reisen möchtet, ist die beliebte Sonderaktion "Bettenwechsel" für euch genau das Richtige. Die Aktion ermöglicht es Bewohnern aus Kiel und Umgebung, vom 1. November 2024 bis zum 1. Mai 2025 zu vergünstigten Konditionen in ausgewählten Hotels an der Kieler Förde zu übernachten. Insgesamt 12 Hotels stehen euch zur Auswahl. Die Preise beginnen ab 44,- Euro pro Person und Nacht inklusive Frühstück. Die Aktion ist ausschließlich für Bewohner mit Postleitzahlen 241... und 242... zugänglich. Eine Überprüfung des Wohnorts erfolgt bei Buchung und Check-in. Gutscheine für die Aktion sind ebenfalls erhältlich und können verschenkt werden.

Kieler Floristen für romantische Blumensträuße

View this post on Instagram A post shared by Blumery Floristik*Wohnen*Leben (@blumery_floristik_wohnen_leben) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Auch wenn gemeinsame Erlebnisse natürlich die schönsten Geschenke sind, dürfen auch Blumen am Valentinstag nicht fehlen. Jedes Jahr aufs Neue geben die Kieler Floristinnen und Floristen mit vollem Erfolg ihr Bestes, der riesigen Nachfrage gerecht zu werden und für leuchtende Augen zu sorgen. Ein dringender Tipp: kümmert euch unbedingt früh genug um eure Sträuße, die Schlangen können sehr lang werden, gerade in der Innenstadt. Dort findet ihr hauptsächlich den national bekannten Blumenladen Blume 2000. Wenn ihr aber kleinere und lokale Blumenläden unterstützen wollt und auf der Suche nach ganz besonders schönen Sträußen seid, dann lohnt sich der Besuch bei zwei kleinen Floristen um den Kleinen Kiel: stadtblüte und Blumery. Von fertig gebundenen Sträußen bis zu individuellen Bouquets findet ihr dort eine bunte Blütenpracht im Angebot, die eure Liebste oder euren Liebsten garantiert verzücken wird.

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.

Ortsinformationen Restaurant und Park-Café Forstbaumschule Steen GmbH Düvelsbeker Weg 46 24105 Kiel E-Mail Website Facebook

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen ATLANTIC Hotel Kiel Raiffeisenstraße 2 24103 Kiel 0431/374990 E-Mail Website

Tourist-Service Ostseebad Schönberg Käptn's Gang 1 24217 Schönberg 04344/41410 E-Mail

Kiellinie Kiellinie 24105 Kiel

Opernhaus Rathausplatz 4 24103 Kiel 0431/901901 E-Mail Website Facebook

Schauspielhaus Holtenauer Straße 103 24103 Kiel 0431/901901 E-Mail Website

stadtblüte Knooper Weg 34 24103 Kiel 0431/90898541

Blumery Eckernförder Straße 60 24116 Kiel 0431/12860080 Facebook Instagram

Weitere Empfehlungen