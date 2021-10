Die Aktion Bettenwechsel startet wieder

Der Erfolg der letzten Jahre zeigt, wie groß der Bedarf und die Zustimmung einer Auszeit vor der Haustür ist. Insgesamt haben seit 2012 über 7.000 Kieler die Idee des "Bettenwechsels" genutzt.

Die ausgewählten Kieler Hotels liegen im Kieler Umland, manche Hotels liegen mitten in der Innenstadt, andere wiederum überzeugen mit ihrem Wellnessbereich oder wurden erst vor kurzem eröffnet. Die Vielfalt ist groß und die Kategorien erstrecken sind über vier Varianten.

Auch bei den Hoteliers findet das Schnupperangebot in der kühlen Jahreszeit große Zustimmung, so dass der Zeitraum bis Anfang Mai 2022 ausgeweitet wurde. Dabei können die Gäste aus insgesamt zehn Hotels ihr persönliches Wunschhotel auswählen. Die Preise reichen dabei je nach Ausstattung von 34,- Euro bis 62,- Euro pro Person inkl. Frühstück, teilweise inkl. Wellnessnutzung.

An der Grundidee hat sich nichts geändert, denn das Konzept kommt bei Gästen und Hoteliers gleichermaßen gut an: Zum Bettenwechsel vom 1. November 2021 bis 1. Mai 2022 können Bürger in Kiel und Umgebung die Hotels in der eigenen Stadt einfach mal selbst testen und sich verwöhnen lassen. Die Intentionen sind dabei so vielfältig wie die Angebote selbst.

Die Wünsche reichen von einer Auszeit in ruhiger Umgebung oder dem Test einer Hotelneueröffnung über Verwöhnpakete und Wellness bis zum Vorteil der citynahen Lage z.B. kombiniert mit einem Theaterbesuch. Dank des Aktionszeitraumes und dem Gutschein in witziger Form eines typischen Hotel-Türhängers wird "Bettenwechsel" auch gern als Weihnachtsgeschenk oder Valentinsgruß genutzt.

Ab sofort sind alle teilnehmenden Hotels im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, 24103 Kiel, in der Tourist-Information Heikendorf, Strandweg 2, 24226 Heikendorf, telefonisch unter 0431 – 679 100 sowie online unter www.kiel-sailing-city.de/bettenwechsel buchbar!

Der Preis für eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück liegt je nach Kategorie zwischen 34,- Euro und 62,- Euro pro Person und Nacht inkl. Frühstück.

Die Sonderaktion gilt ausschließlich für Bewohner im Raum Kiel mit den Postleitzahlen 241.. und 242... Eine Überprüfung des Wohnortes erfolgt sowohl bei der Buchung als auch beim Check In im Hotel.

Auch als Gutschein erhältlich! Für die Aktion Bettenwechsel gibt es auch einen Gutschein, der z.B. ein besonderes Geschenk für Freunde und Familie aus Kiel ist. Bestellen Sie den Gutschein unter Angabe Ihres Wunschhotels, Ihrer Zimmerart, Ihrer kompletten Anschrift und Telefonnummer per E-Mail bei: p.itrich@kiel-marketing.de

Wichtig: Der Beschenkte oder die Beschenkte muss aus dem PLZ-Gebiet 241... oder 242.. kommen, damit er den Gutschein einlösen kann.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.