Der "hotel live"-Vodcast von Cordes und Rieger aus Kiel startet

Im 14-tägigen Rhythmus und kurzweiligen 35 bis 60 Minuten kommen faszinierende Interviewpartner aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus zu Wort. Sie berichten von ihren Erfahrungen und diskutieren gemeinsam mit den Hotel-Coaches aktuelle Fragen der Branche, aber auch Spezialthemen wie Unternehmensnachfolge, Innovation, Recruiting, Finanzierung, Nachhaltigkeit und vieles mehr.

Los ging es mit Vodcast #001 am 17. März 2021 an der Ostseeküste. Alle Vodcast-Folgen sind sowohl auf www.cordes-rieger.de, als auch in allen gängigen Video-/Podcast-Kanälen wie Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts und Deezer abrufbar.

Von konventionell zu nachhaltig mit Lifestyle-Feeling

Vodcast #001 am 17. März 2021 entführt an den Timmendorfer Strand: Ute Rieger spricht mit Hoteliers-Ehepaar Marion und Lambertus Muller vom SAND, das sich aus einem herkömmlichen 3-Sterne Hotel garni zu einem der nachhaltigsten Lifestyle-Hotels an der Ostseeküste etablierte.

Beide sind überzeugt, dass die Ostseeküste zukünftig weiter viel Zuspruch haben wird, da sie prädestiniert ist für einen umweltfreundlicheren, bewussten und achtsamen Urlaub. Der Weg von konventionell zu nachhaltig ist spannend so wie die neuen Angebote des Hotels mit dem gewissen Etwas, die im Vodcast zur Sprache kommen.

Im Gespräch mit Bestsellerautorin und Bürgermeisterin mit Hotel

Zwei Wochen später geht es am 31. März 2021 auf die Hallig Hooge: Robert Cordes interviewt im Vodcast #002 Katja Just, die mit dem Haus Landsende ihren Traum vom eigenen Hotel lebt. Die gebürtige Münchnerin lebt seit über 20 Jahren auf der Hallig. Hier vermietet sie Ferienwohnungen und engagiert sich politisch und gesellschaftlich. Im Juni 2018 wurde sie sogar Bürgermeisterin des 100-Einwohner-Eilands mitten im Wattenmeer.

Sie schreibt auch Bücher: Ihr Erstling "Barfuß auf dem Sommerdeich" stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Im Vodcast erzählt Katja Just von ihrem ungewöhnlichen Weg – beruflich, wie privat. Einst erfolgreich bei der Lufthansa Technik in Bayern, heute Bestsellerautorin, Gastgeberin und Bürgermeisterin auf der Hallig Hooge.

Vom Quereinsteiger zum Hunde-Hotelprofi

Beim Vodcast #003 am 14. April 2021 geht es nach Nordstrand: Ute Rieger spricht mit Detlef Scheler, einem Nordlicht mit ganz viel Herz und einem sicheren Gespür für Hunde, das er in seinem Hotel Pharisäerhof bestens beweist. Der Quereinsteiger war ursprünglich Binnenschiffer mit Leib und Seele. Heute ist Detlef Scheler Hotelier und noch vieles mehr. Was sich hinter der Geschichte zu "Urlaub frei Schnauze" und "Café mit Schwips" verbirgt, ist spannend und emotional zugleich.

Familienunternehmen in 4. Generation auf Amrum

Robert Cordes reist bei Vodcast #004 am 28. April 2021 gedanklich auf die schöne Insel Amrum. Im Gespräch mit Nicole Hesse vom Seeblick Genuss und Spa Resort, dem einzigen 4-Sterne Superior Hotel der Insel, wird das Geheimnis gelüftet, wie die Powerfrau und Vollblutunternehmerin das Familienunternehmen in 4. Generation erfolgreich führt und stetig weiterentwickelt. Außerdem, wie sie trotz Insellage hervorragende Mitarbeiter gewinnt und bindet. Ein Erfolgsrezept, dem es sich zuzuhören lohnt!

Über Rieger und Cordes

Ute Rieger und Robert Cordes führen seit mehr als 25 Jahren gemeinsam das Kieler Beratungsunternehmen Cordes und Rieger und beraten vorwiegend Hoteliers und Gastronomen bei der Gründung, Konzeptfindung, Optimierung und Umstrukturierung. Das elfköpfige Team rund um die beiden Macher unterstützt darüber hinaus bei der Implementierung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen.

2017 wurden Cordes und Rieger als "Berater des Jahres" ausgezeichnet. Seitdem ist ihr Leistungsspektrum mit der Gründung der Cordes Rieger Hotelimmobilien GmbH auch breiter aufgestellt. Das Berater-Team steht touristischen Unternehmen bei Unternehmensverkäufen und Fragen rund um das Thema Nachfolge diskret und unterstützend zur Seite. Dafür wurde auch die Website www.kaufeinhotel.de lanciert.

Im Februar 2021 haben Ute Rieger und Robert Cordes zudem ihren Traum eines eigenen Buches verwirklicht und "Der Traum vom eigenen Hotel – eine Gebrauchsanweisung" veröffentlicht (172 Seiten, 17,99 Euro, erschienen bei BoD). Cordes und Rieger ist mit Ute Rieger autorisierter Prozessberater von unternehmensWert:Mensch sowie Anwender, Schulungspartner und Mentor des Deutschen Nachhaltigkeits-Kodex (DNK). Neben ihrer Expertentätigkeit lehren Ute Rieger und Robert Cordes als freie Dozenten an verschiedenen Hochschulen, sind Mitglied im zukunftsInstitut und ihre Expertise ist in Funk und Fernsehen gefragt.

Quelle: primo PR