Typisch Kiel!

Typische kulinarische Genüsse wie die echten Kieler Sprotten und Kleidungsstücke wie der bekannte "Kieler Anzug" zeigen, dass die Stadt durch und durch maritim geprägt ist und auf eine lange Tradition zurückblicken kann.

Kieler Anzug

Im Deutschen Reich verband man den Namen "Kieler Anzug" mit dem blau-weißem Matrosenanzug. Da dieser in Kiel hergestellt wurde, erhielt er diesen Beinamen. Der klassische Kieler Anzug besitzt einen dunkelblauen, viereckigen Exerzierkragen mit drei weißen Streifen. Dazu trägt man einen Schlips und eine kurze Hose oder Rock.

Kieler Sprotten

Die Kieler lieben ihre delikaten Sprotten – die bekannteste Kieler Delikatesse. Es handelt sich um einen kleinen geräucherten Fisch namens Breitling, der inzwischen in die ganze Welt exportiert wird. Traditionell werden die Fischchen in flachen Holzkisten verpackt.

Hochzeit Maritim

Sie haben schon immer davon geträumt, Ihren ganz besonderen Tag – den Tag Ihrer standesamtlichen Trauung – zu etwas Außergewöhnlichem zu machen? Dann sind Sie in Kiel richtig aufgehoben. Feiern Sie Ihre Hochzeit maritim. In der historischen Halle des Leuchtturms in Kiel-Holtenau oder meerumschlungen auf der navigatorischen Position 54º 20 N, 10º 09,5 E an Bord eines Schiffes.

Holstein Kiel

Die Kieler Sportvereinigung Holstein e. V., kurz KSV Holstein und bekannt unter dem Namen Holstein Kiel, wurde 1900 gegründet. Die Störche, wie sie im Volksmund genannt werden, durchlebten ihre erfolgreichste Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis zur Gründung der landesweiten Fußball-Bundesliga 1963.

Segelschulschiff Gorch Fock

Die Gorch Fock ist Segelschulschiff der Deutschen Marine. Offizier- und Unteroffizieranwärter erhalten hier einen wichtigen Teil ihrer praktischen und theoretischen Ausbildung. Seit 1997 nehmen auch Frauen daran teil. Im Juli 1959 begann der erste Kurs, der mit einer Reise zu den Kanarischen Inseln seinen erfolgreichen Abschluss fand. Seitdem werden pro Jahr ca. drei Ausbildungsreisen gemacht. Im Winter liegt das Schiff oft in seinem Heimathafen Kiel oder in einer Werft.

Kieler Umschlag

Der eigentliche historische Umschlag währte bis zum 19. Jahrhundert und ist mit Wechsel, Tausch, also alles was mit Handel und Wandel zu tun hat, zu erklären. Er war in erster Hinsicht ein Markt, auf dem Kredite angeboten und nachgefragt wurden. Die umgesetzten Summen gingen oft in die Zehntausende. Die sogenannte "Geldmesse" wurde jeden 6. Januar um 16.00 Uhr eingeleitet. Sie ging über acht Tage, an denen der Bürgermeister Marktfreiheit und -frieden sowie sicheres Geleit gewährleistete.

Kieler Woche

Die Kieler Woche, findet in jedem Jahr Ende Juni statt und dies bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ob auf dem Wasser, zu Lande oder in der Luft – die Kieler Woche verspricht in jedem Jahr in vielfacher Hinsicht ein großartiges Spektakel für alle Generationen zu werden. Segler liefern sich spannende Rennen auf der Kieler Förde und ziehen mit ihrem sportlichen Einsatz auf dem Wasser mindestens 300.000 Zuschauer in ihren Bann.

Kieler Stadtwappen

Das silberne Nesselblatt auf rotem Grund ist das Wappen der Schauenburger, die 1111 mit Holstein belehnt wurden. Verschiedene Städte Holsteins haben dieses Wappen übernommen, indem sie zur Unterscheidung ein weiteres Zeichen hinzufügten, die Landeshauptstadt Kiel das schwarze Boot.

THW Kiel – Turnverein Hassee-Winterbek e. V.

Der THW Kiel e. V. wurde 1904 gegründet. Bereits ab 1923 spielten Sportbegeisterte zum ersten Mal auch Handball im Verein. Mit dem ersten deutschen Meistertitel im Feldhandball kündigte sich 1948 der Erfolg an – weitere Titel folgten in den 50er- und 60er-Jahren.

Radiosender in Kiel

Kiel kann in Punkto Radio so einiges bieten: Mit Delta Radio, Radio Nora und R.SH (Radio Schleswig-Holstein) - senden drei große Radiosender aus der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt. Sie sitzen im "Wittland 3", dem Radiozentrum.

