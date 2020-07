Radiosender in Kiel

Kiel kann in Punkto Radio so einiges bieten: Mit Delta Radio, Radio Nora und R.SH (Radio Schleswig-Holstein) - senden drei große Radiosender aus der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt. Sie sitzen im "Wittland 3", dem Radiozentrum. Und direkt am Wasser der Kieler Förde liegt das Studio Kiel im Landesfunkhaus des NDR.