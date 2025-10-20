Die schönsten Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein

Ob Ihr einen romantischen Kurzurlaub zu zweit plant, mit der Familie entspannte Tage am Wasser verbringen möchtet oder als Gruppe die maritime Kultur Schleswig-Holsteins erleben wollt – hier finden Ihr die perfekte Unterkunft. Die Region bietet nicht nur traumhafte Strände und malerische Küstenorte, sondern auch kulturelle Highlights wie die weltberühmte Kieler Woche oder entspannende Radtouren entlang der Förden und Kanäle. Die charmanten Ostseebäder wie Strande, Heikendorf, Laboe und Schilksee locken mit direkter Strandlage, während ruhigere Orte wie Steenfeld am Nord-Ostsee-Kanal perfekt für Erholungssuchende sind. Kurze Wege zum Wasser, kostenlose Parkplätze, eigene Strandkörbe und oft auch Fahrradverleih machen Ihren Schleswig-Holstein-Urlaub besonders komfortabel.

1. Haus Möwe Steenfeld

Die Inneneinrichtung der Ferienwohnung Möwe in Steenfeld, © Haus Möwe

Das Haus Möwe bietet zwei geräumige Ferienwohnungen mit je 70 Quadratmetern am Nord-Ostsee-Kanal in Steenfeld. Jede Wohnung verfügt über einen Wohnraum mit Einbauküche im Erdgeschoss und ein Schlafzimmer im Obergeschoss. Zwei Bäder mit Dusche pro Wohnung sorgen für Komfort. Die Vermieter wohnen vor Ort und stehen als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. Das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute und aufwendig renovierte Haus liegt inmitten eines 3.000 Quadratmeter großen Gartens mit altem Baumbestand, kleinen Teichen und verschiedenen Sitzgelegenheiten. Jede Wohnung hat eine eigene Terrasse. Der Nord-Ostsee-Kanal ist fußläufig erreichbar und lädt mit seinen Radwegen zu Touren ein. Bettwäsche, Handtücher und WLAN sind inklusive. Standort: Hauptstraße 21, 25557 Steenfeld,

Website: fewo-moewe-steenfeld.de

2. Privatpension Schlotter

Die Privatpension Schlotter liegt in einer ruhigen Wohnstraße fernab vom Straßenlärm. Das Haus ist von einem großen Garten mit Autostellplätzen und sonniger Sitzecke umgeben. Der Strand ist in nur 10 Gehminuten zu erreichen. Die Pension bietet eine entspannte Atmosphäre für Gäste, die Ruhe und Strandnähe suchen. Standort: Holzenweg 25

Website: privatpension-schlotter.de 3. Ostseehaus Schwedeneck

Die Inneneinrichtung des Ostseehauses Schwedeneck, © Ostseehaus Schwedeneck

Das Ostseehaus bietet moderne Apartments nur 800 Meter vom Naturstrand der Eckernförder Bucht entfernt. Die Nichtraucher-Apartments im Obergeschoss oder Souterrain verfügen über 25 Quadratmeter Wohn-/Schlafbereich mit voll ausgestatteter Küchenzeile. Zur umfangreichen Ausstattung gehören SAT-TV, WLAN, Nespresso-Maschine, Bettwäsche, Handtücher und Gartenmöbel. Das Haus liegt direkt am Ostsee-Küsten-Radweg zwischen Kiel und Eckernförde. Ein großer Spielplatz befindet sich gegenüber, Cafe und Laden sind in drei Minuten erreichbar. Die Endreinigung und ein kostenloser Parkplatz sind im Preis enthalten. Standort: Eckernförder Straße 47

Website: ostseehaus-schwedeneck.de 4. Büngers Refugium am Meer

Die Inneneinrichtung von Büngers Refugium, © Büngers Refugium

Das Aparthotel Büngers liegt im Ostseebad Strande nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Die modernen Hotel-Apartments bieten Meerblick und reichen von 1-Zimmer-Apartments für zwei Personen bis zu 2,5-Zimmer-Apartments für vier Personen. Zur Ausstattung gehören eine private Gartensauna, persönliche Strandkörbe und kostenlose Parkplätze direkt am Haus. Das Hotel bietet Frühstück, eine E-Tankstelle am Hafen und eine Fahrradgarage. Direktbucher erhalten günstigere Preise, bessere Stornobedingungen und Mineralwasser zur Begrüßung. Die Lage an der Kieler Förde macht es zum idealen Ausgangspunkt für Ausflüge und Aktivitäten. Standort: Dorfstraße 7

Website: buengers-refugium.de 5. Klabbu18

Die Inneneinrichtung von Klabbu18, © Klabbu18

Die moderne Einliegerwohnung Klabbu18 in Schilksee liegt nur zwei Gehminuten vom Strand entfernt. Das Studio-Apartment verfügt über eine großzügige Terrasse mit Garten und bietet echtes Urlaubsfeeling. Bäcker, Restaurants, Supermarkt, Apotheke und Bushaltestellen sind fußläufig erreichbar. Zur gehobenen Ausstattung gehören eine Nespresso Bar, Shampoo und Duschgel von RITUALS, Smart TV mit Amazon Prime, Weber Gasgrill, Bademäntel, Handtücher, Strandtücher und WLAN. Zusätzlich wird Stand Up Paddle Verleih angeboten. Die Vermieterin Inci wohnt vor Ort und steht für Geheimtipps rund um Kiel zur Verfügung. Standort: Klabautermanngang 18

Website: klabbu18.de 6. Haus Rasmus

Die Inneneinrichtung des Haus Rasmus, © Haus Rasmus

Das Haus Rasmus bietet eine Ferienwohnung in Mönkeberg an der Kieler Förde. Die Unterkunft liegt in direkter Nähe zum Wasser und bietet einen idealen Ausgangspunkt für Erkundungen der Kieler Förde. Einkaufsmöglichkeiten sowie die nächste Busstation sind nur wenige Minuten Gehweg entfernt, sodass alles für einen runden Urlaub vorhanden ist. Standort: Heikendorfer Weg 101

Website: kieler-förde-ferienwohnung-haus-rasmus.de 7. Ferienwohnung Schippmann

Die Inneneinrichtung der Ferienwohnung Schippmann, © Ferienwohnung Schippmann

Die Ferienwohnung Schippmann in Mönkeberg bietet standardmäßig Platz für sechs Personen, mit Aufstockung auf bis zu zehn Personen möglich. Seit 2024 verfügt die Wohnung über ein zusätzliches Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein weiteres Vollbad. Hunde sind willkommen. Zur Ausstattung gehören ein Wintergarten, Außenbereich mit Grillplatz und Unterstand. Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen auf dem Grundstück zur Verfügung. Die helle und liebevoll eingerichtete Wohnung eignet sich sowohl für Feriengäste als auch für Monteure. Standort: Dorfstraße 119

Website: ferienwohnung-schippmann.de 8. Schippkieker

Die Inneneinrichtung der Ferienwohnung Schippkieker, © Ferienwohnung Schippkieker

Die Ferienwohnung Schippkieker liegt im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Heikendorf mit direktem Blick auf die Kieler Förde. Der Name ist plattdeutsch und bedeutet "Schiffe betrachten" - passend zur Lage an der von Gletschern gegrabenen Meeresbucht. Die Wohnung befindet sich in ruhiger Umgebung an der Sonnenseite der Kieler Förde. Die Vermieter wohnen vor Ort und geben gerne Insider-Tipps für Unternehmungen und Ausflüge. Besonders zur Kieler Woche bietet sich ein spektakulärer Blick auf den Schiffsverkehr. Standort: Wilhelm-Ivens-Weg 33

Website: schippkieker.de 9. Villa Laboe

Die Inneneinrichtung der Villa Laboe, © Villa Laboe

Die historische Villa aus dem Jahr 1906 wurde komplett saniert und bietet auf 85 Quadratmetern Platz für bis zu fünf Personen. Die Villa besticht durch originale Pitchpine-Holzböden, massive Holztüren und echte Strandhaus-Atmosphäre. Durch die perfekte Südlage fällt viel Licht durch die großen Sprossenfenster. Zur hochwertigen Ausstattung gehören eine maßgefertigte Küche mit Markengeräten, Boxspringbetten und eine übergroße Regendusche.. Ein Bollerwagen, Sandspielzeug und ein kostenloser Strandkorb sind vorhanden. Fahrräder finden Platz im massiven Gartenhaus, das Auto parkt direkt auf dem Grundstück. Standort: Brodersdorfer Weg 2

Website: villalaboe.com 10. Ferienwohnung Dobersdorf

Die Inneneinrichtung der Ferienwohnung Dobersdorf, © Ferienwohnung Dobersdorf

Die Ferienwohnung in Dobersdorf liegt ideal zwischen Kiel und der Ostseeküste. Gäste erreichen die Kieler Innenstadt in nur 15 Minuten mit dem Auto, während die Strände von Schönberg und Laboe ebenfalls schnell erreichbar sind. Die Unterkunft bietet eine ruhige Lage im Grünen und eignet sich perfekt als Ausgangspunkt für Ausflüge an die Ostsee oder Stadtbummel in Kiel. Familien schätzen die entspannte Atmosphäre fernab vom Trubel. Standort: Schädtbeker Weg 6

Website: ferienhausmiete.de Die vorgestellten Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein bieten konkrete Vorteile für Ihren Urlaub an der Ostsee. Alle Unterkünfte liegen maximal 10 Gehminuten vom Strand oder Wasser entfernt und verfügen über kostenlose Parkplätze direkt am Haus. Die Direktbuchung bei den Vermietern bringt Ihnen günstigere Preise als über Buchungsportale, flexible Stornobedingungen und persönliche Beratung durch ortskundige Gastgeberinnen und Gastgeber.

