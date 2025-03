Ostseebad Strande: Maritimes Flair und Erholung pur

Ob entspannter Strandspaziergang, Spaß im flach abfallenden Wasser oder einfach nur die frische Meeresbrise einatmen – in Strande findest du die perfekte Balance zwischen Aktivität und Erholung.

Strande liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Kiel auf der malerischen Halbinsel Dänischer Wohld. Der Ort ist über die gut ausgebaute Fördestraße bzw. Stohler Landstraße (K 17) erreichbar und an das Busnetz des Verkehrsverbundes Region Kiel (VRK) angebunden. In den Sommermonaten pendeln zudem die beliebten "Fördedampfer" der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel zwischen der Landeshauptstadt und Strande.

Sehenswertes und Aktivitäten

Fischersteg und Hafen

Das Herz von Strande schlägt am Fischersteg und im kleinen Hafen. Hier landen fast täglich die Kutter der örtlichen Fischer ihren frischen Fang an. Wer möchte, kann den Fisch direkt vom Boot kaufen oder ihn in einem der gemütlichen Restaurants am Hafen genießen. Der Blick auf die bunten Segel und schnittigen Yachten im Hafen rundet das maritime Flair ab.

Strände und Promenade

Strandes feinsandiger Badestrand mit flach abfallendem Wasser ist ein Paradies für Familien. Strandbistros und Strandkörbe laden zum Entspannen ein, während sich Aktive beim Beachvolleyball oder Sandburgen bauen verausgaben können. Die neu gestaltete Strandpromenade mit Granitblöcken, formschönen Sitzbänken und maritimen Holzpollern ist perfekt zum Flanieren und Walken. Freies WLAN und ein Fitness-Point runden das Angebot ab.

Leuchtturm Bülk

Nördlich von Strande thront der Leuchtturm Bülk, ein Wahrzeichen der Region. Der rot-weiße Turm wurde 1865 erbaut und ist noch heute in Betrieb. Von hier aus bietet sich ein atemberaubender Blick über die Ostsee und die Küste.

Wassersport

Die Strander Bucht ist ein Eldorado für Wassersportler. Segler, Surfer und Kitesurfer finden hier ideale Bedingungen vor. Besonders bei östlichen Winden ist der Abschnitt rund um den Leuchtturm Bülk ein beliebtes Revier. Auch Taucher zieht es in die geschützte Bucht mit ihren interessanten Unterwasserwelten.

Ausflüge in die Umgebung

Strande ist ein idealer Ausgangspunkt, um die schöne Landschaft des Dänischen Wohlds bei einem Ausflug zu erkunden. Rad- und Wanderwege führen durch idyllische Dörfer, weite Felder und entlang der Steilküste. Ein Abstecher zum Gut Eckhof mit seinem malerischen Weinberg oder zum Olympiazentrum Schilksee lohnt sich ebenfalls.

Gastronomie und Unterkünfte

In Strande findet man eine abwechslungsreiche Gastronomie mit Schwerpunkt auf fangfrischem Fisch und regionalen Produkten. Vom Feinschmeckerrestaurant bis zum Fischbrötchen am Fischersteg ist für jeden Geschmack etwas dabei. Übernachten kann man in gemütlichen Ferienwohnungen und -häusern, kleinen Hotels oder auf dem Campingplatz.

Veranstaltungen

Über das Jahr verteilt finden in Strande verschiedene Events statt, die viele Besucher und Besucherinnen anlocken. Dazu gehören das Livekonzert des Kaiser New Orleans Ensembles, eine ornithologische Führung durch die Salzwiesen mit dem NABU, geologische Wanderungen des Geotaniums oder das traditionelle Osterfeuer.

Gönne dir eine Auszeit vom Alltag und tanke neue Energie an der frischen Ostseeluft. Strande freut sich auf deinen Besuch!

