Wasserlage begünstigt Stadtgründung

Rendsburg liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal und dem historischen Ochsenweg – eine einzigartige Verbindung von Wasserstraße und Landroute. Die Stadt erstreckt sich auf beiden Kanalseiten, wobei der nördliche Teil dominiert. Die Altstadt entstand ursprünglich auf einer Eiderinsel, was ihr einen besonderen Charme verleiht.

Das Umland zeigt typisch norddeutsche Geestlandschaft, die im Westen in Marschgebiete übergeht. Im Osten beginnt das wellige Endmoränengebiet der Hüttener Berge. In unmittelbarer Nähe liegen gleich mehrere Naturparks – Hüttener Berge, Westensee und Aukrug – ein Paradies für Naturliebhaber und Ausflügler.

Rendsburg grenzt an Alt Duvenstedt, Rickert, Büdelsdorf, Schacht-Audorf, Osterrönfeld, Westerrönfeld, Nübbel und Fockbek. Größere Städte wie Kiel, Schleswig, Flensburg und Hamburg sind schnell erreichbar. Die zentrale Lage macht Rendsburg zum idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Schleswig-Holstein.

Spannende und abwechlungsreiche Stadtgeschichte

Rendsburg blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte als Grenzfestung zwischen Schleswig und Holstein zurück. Die Stadt war Schauplatz wichtiger Ereignisse, etwa der schleswig-holsteinischen Erhebung und des Matrosenaufstands. Historische Gebäude und Plätze erzählen von wechselnden Herrschaften, Stadtbränden und der Entwicklung vom Handwerkszentrum zur Garnisonstadt.

Mit dem Bau des Eider-Kanals und später des Nord-Ostsee-Kanals wurde Rendsburg zum bedeutenden Wirtschaftsstandort. Die Carlshütte, die Chemische Düngerfabrik und Werften wie Nobiskrug prägten die Industriegeschichte. Bis heute ist Rendsburg Verwaltungssitz und kultureller Mittelpunkt des Kreises Rendsburg-Eckernförde – das Kulturzentrum Arsenal und das Jüdische Museum sind wichtige Anlaufstellen.

Die Rendsburger Hochbrücke ist das Wahrzeichen der Stadt und zählt zu den bedeutendsten technischen Denkmälern Deutschlands. Mit ihrer Schwebefähre bietet sie ein echtes Highlight über den Kanal. Außerdem punktet Rendsburg mit historischen Schleusenanlagen, dem Paradeplatz sowie dem dreigeschossigen Packhaus aus der Eider-Kanals-Zeit.

Weitestgehend verschont in den Weltkriegen

Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt weitgehend verschont und konnte ihre Bausubstanz größtenteils erhalten. Nach Kriegsende stiegen die Einwohnerzahlen sprunghaft durch Flüchtlinge und Vertriebene. Die Stadt stellte sich neuen Herausforderungen und schuf zusätzlichen Wohnraum, wie etwa im Stadtteil Mastbrook.

Rendsburg ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden: Autobahnen, Kanaltunnel, Eisenbahn und Fährverbindungen sorgen für schnelle Wege. Die Hochbrücke, die Rader Hochbrücke und der Kreishafen sind unverwechselbare Teile des Stadtbilds. Die Stadt gilt als beliebter Tagungsort in Schleswig-Holstein und ist wirtschaftlicher Mittelpunkt der Region.

Warum ist Rendsburg als „Bauernhauptstadt“ bekannt?

Durch die Landwirtschaftsausstellung NORLA und als Sitz des Bauernverbands hat Rendsburg einen festen Platz im Agrarsektor. Der "Grüne Kreml“ symbolisiert die Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Stadt lebt von der Verbindung zwischen Tradition und Innovation, was ihr den Ruf als "Bauernhauptstadt“ eingebracht hat.

Rendsburg vereint deutsche und dänische Einflüsse – sichtbar in der Architektur, den Museen und dem gesellschaftlichen Leben. Das Jüdische Museum erinnert an die bewegte Vergangenheit, während das Kulturzentrum Arsenal regelmäßig neue Impulse setzt. Die Stadt bietet ein breites Angebot für Bewohner und Besucher.

Wie hat sich Rendsburg in den letzten Jahrzehnten verändert?

Stadtplanerische Maßnahmen und Modernisierungen haben das Stadtbild geprägt, dennoch sind viele historische Merkmale erhalten geblieben. Mit neuen Bauprojekten, Sanierungen und dem Ausbau der Infrastruktur bleibt Rendsburg dynamisch und lebendig. Die Mischung aus Geschichte, Innovation und Natur macht die Stadt einzigartig.

