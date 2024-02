Muttertag in Kiel: So könnt ihr eure Mama überraschen

Ein leckeres Frühstück in einem gemütlichen Café? Oder doch ein riesiger Strauß mit den Lieblingsblumen? Jedes Jahr stehen wir Kinder vor der Frage "Was schenken wir unserer Mama zum Muttertag?" Um dieses Jahr mal nicht zu lange zu überlegen und am Ende in aller Eile irgendetwas zu schenken, möchten wir zeigen, wie du deiner Mama zum Muttertag eine tolle Freude in Kiel und Umgebung bereiten kannst.

1. Frühstück

Wie wäre es mit einem leckeren Frühstücksbrunch in einem Kieler Café? In Kiel gibt es viele tolle Cafés in denen ihr mit eurer Mama und natürlich auch mit dem Rest der Familie zum Muttertag frühstücken könnt. Natürlich soll es am Muttertag etwas Besonderes sein. Hier findet ihr zwei besondere Cafés bzw. Restaurants zum Frühstücken:

Seebar Kiel