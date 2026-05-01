Wann? Freitag, 08. Mai 2026, um 19.00 Uhr Wo? Galerie ONspace Eintritt: kostenslos

Was zeigt die Dokumentation?

"Kultur Bewegt Gaarden" erzählt von einem Festival, das fast scheiterte. Im Mai 2025 sollte die zweitägige Veranstaltung die Kulturarbeit im Stadtteil kritisch beleuchten und das Verhältnis zur städtischen Förderung hinterfragen. Kurz vor Beginn strich eine Haushaltssperre die zugesagten Gelder. Doch Gaarden gab nicht auf: Das Festival fand trotzdem statt – begleitet von Gustavo Condeços Kamera. Der 33-minütige Film lässt Kulturschaffende zu Wort kommen und zeigt ihre Herausforderungen im Umgang mit Politik und Förderung.

Warum ist Gaarden besonders?

Gaarden ist ein Stadtteil voller Widersprüche und Vielfalt. Kultur funktioniert hier nur durch gegenseitige Unterstützung, nicht durch Förderbescheide allein. Der Film macht deutlich: In einem Viertel mit sozialem Brennpunkt-Image braucht es gelebte Solidarität statt leerer Versprechen. Die Dokumentation erscheint bewusst zum 125-jährigen Jubiläum der Eingemeindung Gaardens nach Kiel – ein symbolischer Moment für einen Stadtteil, der oft übersehen wird.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Gustavo Condeço ist ein in Portugal lebender Filmemacher und Drehbuchautor, bekannt unter anderem für "O Compositor" (2024). Die Kulturinitiative Gaarden, 2023 gegründet, setzt sich für inklusive Kulturarbeit ein und fördert Begegnung sowie gemeinschaftliche Raumnutzung. Maria Muro wirkte als Designerin am Film mit und engagiert sich ehrenamtlich bei der Galerie ONspace. Die Galerie selbst ist ein offener Begegnungsort für zeitgenössische Kunst, Filmabende und Diskussionen.

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