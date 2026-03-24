Wann? Donnerstag, 07. Mai 2026, um 20.00 Uhr Wo? Studio Filmtheater Eintritt: ab 17,20 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Wer ist Daniel Schmidt?

Seit seinem 18. Lebensjahr steht Daniel Schmidt in Hamburg-St. Pauli als Wirt hinterm Tresen – und zwar in zweiter Generation. Nichts anderes wollte er jemals werden. Seine Kneipe, der Elbschlosskeller, liegt direkt gegenüber vom berüchtigten "Goldenen Handschuh". Sie gilt als härteste Kneipe Deutschlands und zieht ein außergewöhnliches Publikum an.

Welche Menschen gehen im Elbschlosskeller ein und aus?

Hier treffen Obdachlose, Prostituierte und gestrandete Existenzen auf Millionäre, Sozialpädagogen oder Anwälte. Eine düstere, faszinierende Parallelwelt entfaltet sich Tag für Tag. Einzigartige Schicksale, Dramen und Tragödien spielen sich ab – doch nicht nur traurige, sondern auch viele zutiefst menschliche Momente prägen den Alltag. "Die Menschen kommen zu uns, damit sie sie selbst sein können", sagt Daniel Schmidt.

Was erwartet euch bei der Lesung?

Daniel Schmidt liest aus seinem ersten Buch "Elbschlosskeller" (2019 bei Edel Books erschienen) und erzählt von seinem Leben. Er erlebt nahezu täglich Extremsituationen – oft, aber nicht immer wird er damit fertig. Seine Geschichten erzählt er brutal ehrlich, überraschend reflektiert und mit ganz viel Empathie. Nach seiner letzten Lesung im Studio Filmtheater hatte es ihm so gut gefallen, dass er gerne wiederkommt.

Wo bekommt ihr Tickets?

Die Karten kosten 15,- Euro plus Gebühren und sind im Vorverkauf direkt im Studio Filmtheater erhältlich. Alternativ könnt ihr sie auch unter eventim bestellen.

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