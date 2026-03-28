Was erwartet euch im Film?

Der Dokumentarfilm „Segeljungs – Mit null Ahnung um die Welt" erzählt die Geschichte von vier jungen Männern aus Bad Tölz, die nach der Schule ein außergewöhnliches Wagnis eingehen. Ohne Segelerfahrung, mit wenig Geld, aber viel Mut und Entdeckergeist brechen sie zu einer Weltumsegelung auf. Tim Hund und Tobias Steinigeweg haben diese Reise filmisch begleitet und einen authentischen Film über Freiheit, Freundschaft und das Erwachsenwerden auf hoher See geschaffen.

Wann könnt ihr die Segeljungs in Kiel treffen?

Ab Donnerstag, 2. April 2026, läuft „Segeljungs" in den Kieler Kinos. Am Freitag, 10. April 2026, habt ihr gleich zwei Gelegenheiten, die Filmcrew persönlich kennenzulernen: um 18.00 Uhr im Cinemaxx Kiel und um 20.00 Uhr im Studio Filmtheater. Die Kieler Woche unterstützt den Kinostart als kulturelle Partnerin und bringt das Segelabenteuer damit direkt in eure Stadt.

Wie wird der Film Teil der Kieler Woche?

Während der Kieler Woche 2026 wird das Abenteuer der Segeljungs zum festen Bestandteil des Veranstaltungsprogramms. Am Sonnabend, 27. Juni 2026, um 19.30 Uhr zeigt die Sailing-Arena-Bühne in Schilksee den Film unter freiem Himmel. Die Filmemacher und Protagonisten stellen ihr Werk persönlich vor und berichten von ihren Erfahrungen auf See. Im Anschluss sorgt DJ Tumera bei einer Aftershow für die richtige Stimmung.

Wo findet ihr weitere Informationen?

Alle Details zum Film, zu den Vorführungen und zur Tour findet ihr unter www.segeljungs.de und www.filmweltverleih.de/cinema/finder/segeljungs. Dort erfahrt ihr auch mehr über die Hintergründe der Reise und die Menschen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Die Webseiten bieten euch zudem Trailer, Bildmaterial und aktuelle Termine in eurer Nähe.

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