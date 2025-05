6 Fachanwälte für Erbrecht in Kiel: Experten an eurer Seite

© Deagreez / iStock.com Dieser Werbeplatz ist für euch reserviert! Seid ganz vorne dabei und präsentiert euch unseren Lesern mit einem Bild, kurzen Text und Link zu eurer Website. Gleich anfragen unter: service@kiel-magazin.de

Was ist ein Fachanwalt für Erbrecht? Ein Fachanwalt für Erbrecht ist ein spezialisierter Rechtsanwalt, der sich auf das Rechtsgebiet des Erbrechts fokussiert hat. Um den Titel "Fachanwalt für Erbrecht" führen zu dürfen, muss ein Anwalt besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Erbrecht nachweisen. Dazu gehören unter anderem: Umfassende Kenntnisse des materiellen Erbrechts

Erfahrung in der Testamentsgestaltung und Nachlassplanung

Kenntnisse im Erbschaftsteuerrecht

Erfahrung in der Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen

Kenntnisse im internationalen Erbrecht Durch ihre Spezialisierung sind Fachanwälte für Erbrecht in der Lage, auch komplexe erbrechtliche Fragestellungen kompetent zu beantworten und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Welche Aufgaben übernimmt ein Fachanwalt für Erbrecht? Das Aufgabenspektrum eines Fachanwalts für Erbrecht ist breit gefächert. Zu den Kernaufgaben gehören: Testamentsgestaltung und Nachlassplanung Eine der wichtigsten Aufgaben eines Fachanwalts für Erbrecht ist die Beratung bei der Erstellung von Testamenten und der Planung des Nachlasses. Dabei geht es darum, den letzten Willen des Erblassers rechtssicher zu formulieren und mögliche Streitigkeiten unter den Erben von vornherein zu vermeiden. Durchsetzung von Pflichtteilsansprüchen Werden nahe Angehörige im Testament nicht bedacht, haben sie unter Umständen einen Anspruch auf den Pflichtteil. Ein Fachanwalt für Erbrecht kann prüfen, ob ein solcher Anspruch besteht und diesen gegenüber den Erben durchsetzen. Erbschaftsteuerrecht Bei größeren Erbschaften kann die Erbschaftsteuer schnell zu einer erheblichen Belastung werden. Ein Fachanwalt für Erbrecht kann dabei helfen, die Steuerlast durch geschickte Nachlassplanung zu minimieren und die Erbschaftsteuererklärung korrekt zu erstellen. Erbstreitigkeiten Leider kommt es immer wieder zu Streitigkeiten unter den Erben, sei es um die Auslegung des Testaments oder die Verteilung des Nachlasses. In solchen Fällen kann ein Fachanwalt für Erbrecht vermitteln und, falls nötig, die Interessen seiner Mandanten vor Gericht durchsetzen. Internationales Erbrecht Hat der Erblasser Vermögen im Ausland hinterlassen, sind oft die Regelungen des internationalen Erbrechts zu beachten. Ein Fachanwalt für Erbrecht kann hier beraten und sicherstellen, dass der letzte Wille des Erblassers auch im Ausland umgesetzt wird.

1. Adelmann-Beckschewe – Fachanwaltskanzlei – Mediation

Rechtsanwältin Angelika Adelmann-Beckschewe, © Adelmann-Beckschewe Anwaltskanzlei

Die Fachanwaltskanzlei von Rechtsanwältin Angelika Adelmann-Beckschewe in Kiel unterstützt Mandanten kompetent bei der Nachlass- und Erbschaftsregelung. Als Expertin im Erbrecht ist die Kanzlei mit der aktuellen Gesetzgebung und den neuesten Entwicklungen vertraut. Gerade bei Erbengemeinschaften kommt es häufig zu Unstimmigkeiten. Hier sucht die Fachanwältin mit ihren Klienten eine unkomplizierte und möglichst einvernehmliche Lösung. Sie berät auch, welche Rechte potenzielle Erben haben und wann ein Erbe ausgeschlagen werden sollte. Das spezialisierte Fachwissen der Kanzlei hilft, Zeit und Kosten zu sparen. Rechtsanwältin Adelmann-Beckschewe und ihr Team freuen sich darauf, Mandanten in allen erbrechtlichen Angelegenheiten sowie in weiteren Rechtsgebieten zur Seite zu stehen. Die Kanzlei ist telefonisch unter 0431/3986979 erreichbar! Standort: Stromeyerallee 11 | Ecke Fritz-Reuter-Straße

Website: adelmann-isermann.de

2. Rechtsanwalt Dr. Frank Andresen

Rechtsanwalt Dr. Frank Andresen ist seit über 20 Jahren ausschließlich im Erbrecht tätig. Als Fachanwalt für Erbrecht und ausgebildeter Mediator verfügt er über umfassende Fachkenntnisse und Praxiserfahrung. Dr. Andresen berät und vertritt Mandanten bundesweit bei erbrechtlichen Angelegenheiten wie Pflichtteilsrecht, Miterbenauseinandersetzungen, Testamentsvollstreckung und Testamentsgestaltung. Durch regelmäßige Fortbildungen, Veröffentlichungen von Fachartikeln und Vorträge erweitert er sein Expertenwissen stetig. Als Partner der Kanzlei WNS Will + Partner Fachanwälte|Rechtsanwälte mbB profitieren seine Mandanten und Mandantinnen zudem von der Spezialisierung seiner Kollegen in anderen Rechtsgebieten. In persönlichen Gesprächen klärt Dr. Andresen transparent über anfallende Gebühren auf und schafft so die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Standort: Stiftstraße 13

Website: lex-web.de

3. die.erbrechtskanzlei

Anwalt, © pixabay.com / Leandro Aguilar

die.erbrechtskanzlei bietet umfassende Beratung und Unterstützung rund um das Thema Erbrecht. Ob bei der Planung der Vermögensnachfolge, der Abwicklung eines Erbfalls oder bei notwendigen Vorkehrungen – die Experten entwickeln individuelle Konzepte unter Berücksichtigung rechtlicher, steuerlicher und persönlicher Aspekte. Bei der Planung des Erbes geht es darum, die Vermögensaufteilung vorzubereiten, Streit zu vermeiden und die Steuerlast zu optimieren. Im Erbfall unterstützt die Kanzlei Erben bei der Auseinandersetzung und Pflichtteilsberechtigte bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche. Durch Vollmachten, Verfügungen und Vollmachten für Unternehmen sorgen die Anwälte für die nötigen Vorkehrungen. Standort: Dahlmannstraße 1-3

Website: die-erbrechtskanzlei.com

4. Fachanwalt für Erbrecht Björn-Thorben Knoll

Die Kanzlei von Rechtsanwalt Björn-Thorben Knoll ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Vermögensnachfolgestrategien spezialisiert. Mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung unterstützt der Fachanwalt für Agrarrecht und Erbrecht sowie zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT) seine Mandanten bei der Planung und Umsetzung individueller Lösungen für die Zukunft ihres Vermögens. Vermögensnachfolge ist ein komplexes Thema mit zahlreichen rechtlichen Aspekten. Rechtsanwalt Knoll berücksichtigt persönliche Vorstellungen sowie steuerliche und erbrechtliche Rahmenbedingungen. Sein Ziel ist ein nahtloser Übergang des Vermögens auf die nächste Generation bei gleichzeitigem Schutz der finanziellen Interessen. Standort: Dänische Straße 11

Website: btknoll-rechtsanwalt.de

5. Fachanwalt für Erbrecht Andreas Kühnelt

Andreas Kühnelt ist Rechtsanwalt und Notar in Kiel. Als Fachanwalt für Erbrecht und Mediator berät er seine Mandanten umfassend in den Bereichen Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Immobilienrecht. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Kühnelt in Kiel und Berlin und ist seit 1989 als Rechtsanwalt tätig. 1996 wurde er zum Notar ernannt. Neben seiner Tätigkeit als Partner der Partnerschaftsgesellschaft CAUSACONCILIO engagiert sich Kühnelt ehrenamtlich. So ist er Präsident der Schleswig-Holsteinischen Notarkammer und Mitglied im Vorstand der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer. Seine Expertise ist gefragt: Kühnelt ist Mitglied in verschiedenen Verwaltungs- und Schlichtungsausschüssen. Standort: Deliusstraße 16

Website: causaconcilio.de

6. Schneider Stein & Partner

Justitia, © pixelio.de / Thorben Wengert

Eine Scheidung oder ein Erbstreit bedeutet große emotionale Belastung und bringt rechtliche sowie wirtschaftliche Unklarheiten mit sich. Die erfahrenen Fachanwälte für Familienrecht und Erbrecht von Schneider Stein & Partner unterstützen euch konsequent bei der Durchsetzung eurer Rechte – sei es bei Unterhalt, Zugewinn, Pflichtteil oder Testamentsanfechtung. Neben der gerichtlichen Vertretung bietet die Kanzlei auch Mediationen an, um einvernehmliche Lösungen zu finden. Dies spart allen Beteiligten viel Geld, Zeit und Nerven. Die Mediatoren zeichnen sich durch Empathie, Wertschätzung und Verhandlungsgeschick aus. Zum umfassenden Service gehören zudem Adoptionen, Eheverträge, Testamente und die Kooperation mit Steuerberatern und Notaren. Kontaktiert Schneider Stein & Partner für eine kompetente Beratung in allen familien- und erbrechtlichen Angelegenheiten! Standorte: Dänische Straße 24

Website: anwaelte-schneider-stein.de

