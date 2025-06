Startschuss für Aktion gegen Hautkrebs in Kieler Bädern

UV-Tafeln informieren Badegäste

Unter dem Motto "WATCH OUT – AT THE BEACH" werden in diesem Sommer an den Stränden in Schilksee und Falckenstein, im Sommerbad Katzheide, im Eiderbad Hammer sowie an den Badestegen an der Förde spezielle UV-Tafeln aufgestellt.

Über einen QR-Code auf den Tafeln können sich Badegäste über die aktuelle UV-Belastung am jeweiligen Standort informieren. Zudem geben die Tafeln Tipps, welche Schutzmaßnahmen gegen die Sonnenstrahlung ergriffen werden können.

Stadtrat Stöcken gibt Startschuss

Stadtrat Gerwin Stöcken hat die Aktion offiziell gestartet, indem er die erste UV-Tafel an der Strandkorbvermietung in Schilksee montiert hat.

Mit der Initiative wollen die KSSB einen Beitrag dazu leisten, dass Badegäste die Gefahren von zu viel Sonneneinstrahlung ernst nehmen und sich entsprechend schützen. Denn UV-Strahlung ist der Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs.

Zu den empfohlenen Schutzmaßnahmen zählen beispielsweise das großzügige Eincremen mit Sonnenschutzmitteln, das Tragen von Kopfbedeckungen und UV-dichter Kleidung sowie das Vermeiden der prallen Mittagssonne. Besonders Kinder sollten konsequent vor der Sonne geschützt werden.