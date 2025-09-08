ALTE MU Sommerfest: Workshops, Kunst und Musik in Kiel

Wann? Samstag, den 13. September 2025 von 13.00 bis 22.00 Uhr Wo? Alte Mu Kreativzentrum, Lorentzendamm 6-8 Eintritt? Kostenlos

Tanzen und Politik entdecken

Das Fest startet um 14.00 Uhr mit einem besonderen Workshop: Jule und Simon von der Social Dance Community bringen den Teilnehmenden die Basics von Bachata und Zouk bei. Der eineinhalbstündige Kurs findet im Innenhof statt. Bachata stammt ursprünglich aus der Dominikanischen Republik und begeistert heute weltweit Menschen, die Rhythmus und Leidenschaft lieben. Zouk besticht durch seine fließenden Bewegungen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Um 16.00 Uhr folgt der Workshop "Dein Thema, dein Weg – politisch wirksam werden" im Semikolon. Luisa Galli, eine junge politische Aktivistin, hilft den Teilnehmenden dabei, ihre wichtigen Themen zu identifizieren und konkrete Schritte für politisches Engagement zu entwickeln. Der Workshop richtet sich besonders an junge Menschen und vermittelt Selbstwirksamkeit durch praktische Methoden.

Kreative Mitmach-Aktionen

Ab 14.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher am mobilen Druckstand von NoColour ihre Kleidung individuell gestalten. Lokale Künstler haben Motive entworfen, die Doro direkt vor Ort im DTF-Druckverfahren auf mitgebrachte oder vor Ort erworbene Kleidungsstücke druckt. Der Service ist fair, nachhaltig und vegan.

Der Kieler Honig-Stand, der den Honig in der eigenen Werkstatt auf dem Gelände der Alten Mu verarbeitet, bietet von 13.00 bis 17.00 Uhr verschiedene Aktivitäten: Besucher können DIY-Grillanzünder herstellen, Oxymeltinktur ansetzen und beim Nektarstaffellauf im Vorgarten mitmachen. Zusätzlich gibt es Honig-Verkostung und -verkauf in der Honigwerkstatt.

Die BUNDjugend Schleswig-Holstein organisiert von 13.00 bis 16.00 Uhr naturpädagogische Spiele und Basteln für Kinder und Jugendliche. Ab 14.00 Uhr öffnet der Werkstattkonsum seine Türen für eine offene Holzwerkstatt zum Entdecken und Mitmachen.

Entdeckungen und Ausstellungen

Das queere Zentrum HAKI e.V. präsentiert ab 13.00 Uhr eine Pop-Up-Bibliothek mit queerer Literatur. Die Besuchenden können klassische und zeitgenössische Bücher zu LGBTQIA+-Themen durchblättern und sogar vor Ort ausleihen. Um 13.00 Uhr startet eine permakulturelle Gartenführung durch den Waldgarten der ALTEN MU.



Das Permakulturzentrum Kiel e.V. erklärt, wie naturnahes Gärtnern im Einklang mit den Naturgesetzen funktioniert. Treffpunkt ist die Sitzwabe im Vorgarten. Die künstlerische Ausstellung "Apophänia" läuft von 13.00 bis 18.00 Uhr im Turmgebäude. Sie beschäftigt sich mit Wahrnehmung, Interpretation und Täuschung. Die Besucher bewegen sich zwischen Bildern, Klängen und Irritationen.

Musik und kulinarische Vielfalt

BARNE sorgt ab 13.00 Uhr mit einem Melodic Trance DJ Set im Innenhof für Stimmung. DJ KNUT legt ab 15.00 Uhr Jazz, Funk und Soul im kleinen Innenhof auf. Ab 18.00 Uhr findet eine Jam Session im Siebeneck und Triangel statt.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Anbieter: Die Cocina präsentiert einen Foodmarket mit innovativen Startups. Legga Essn bietet Langos, Loaded Fries und Kuchen im Vorgarten. Das Lila Luft Lokal serviert vegane Burger, Tofu Sticks und Kaffee aus der Siebträgermaschine. Kulturgrenzenlos e.V. verteilt von 13.00 bis 17.00 Uhr kostenlose vegane Pfannkuchen. Vice Cream verkauft ab 13.00 Uhr veganes Eis vom Fahrrad.

Das ALTE MU Sommerfest verspricht einen abwechslungsreichen Tag für alle interessierten Menschen und zeigt die Vielfalt des Kieler Kulturzentrums.