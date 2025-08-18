Der Anna Club in Kiel: Partyspaß in uriger Atmosphäre

Im Stadl steht die Gaudi im Vordergrund : Ob Fox, Schlager, 70er, 80er, 90er, Partymusik oder aktuelle Charts – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die bunt gemischte Musik weckt die Lust zum Tanzen und sorgt für ausgelassene Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden . Genieße die einmalige Kombination aus zünftiger Hüttenatmosphäre und Partyfeeling!

Für alle, die Partystimmung im ursprünglichen Sinne lieben, ist der Anna Stadl-Bereich ein absolutes Muss . Hier erwartet dich ein liebevoll im Hüttenstil gestaltetes Ambiente mit nostalgischen Accessoires und Requisiten. Sofort fühlst du dich in die gemütliche Atmosphäre einer Almhütte versetzt. Kleine, versteckte Nischen und Sitzecken schaffen ein romantisches Flair und laden zum Plaudern, Flirten und Verweilen ein.

Wenn du eine Pause vom Tanzen brauchst oder in kleinerer Runde feiern möchtest, laden dich die beiden Lounges im Club-Bereich zum Verweilen ein. Diese kannst du auch im Voraus reservieren und so deinen persönlichen VIP-Bereich sichern. Weitere Sitzgelegenheiten im Club sorgen dafür, dass du immer eine Möglichkeit hast, kurz zu verschnaufen und dann wieder voll durchzustarten.

Das Herzstück der Anna ist der modern gestaltete Club-Bereich . Hier sorgen neueste Ton- und Lichttechnik für ein mitreißendes Partygefühl. Top-DJs legen einen erstklassigen Mix aus internationalen Charts, House, Black und Partyhits auf und bringen das Publikum zum Tanzen. Die clubbige Einrichtung bildet einen spannenden Kontrast zum rustikalen Stadl-Bereich und setzt die Musik gekonnt in Szene.

Dein Aufenthalt in der Anna beginnt im einladenden Foyer. Hier startest du mit dem Check-In an der Kasse in die Partynacht. Gleichzeitig bietet die großzügige Garderobe genügend Platz für deine Jacke und Tasche. So kannst du dich unbeschwert ins Nachtleben stürzen.

Vom Foyer aus gelangst du direkt in den Club- oder Stadl-Bereich, die wiederum mit dem Raucherbereich verbunden sind. Du hast also immer kurze Wege und verpasst nichts von der Partystimmung. Für dein leibliches Wohl sorgt der moderne Tresen in angesagter Palettenoptik. Hier bekommst du gekühlte Drinks und kannst dich für die Partynacht stärken.

Großzügiger Raucherbereich für entspannte Pausen

Auch Raucher und Raucherinnen kommen in der Anna voll auf ihre Kosten. Der bewusst großzügig gestaltete Raucherbereich bietet über 30 Sitzplätze sowie weitere Stehplätze. Dank der Lage zwischen Club und Stadl findest du hier Elemente aus beiden Bereichen im Interieur wieder.

Im Raucherbereich triffst du schnell neue Leute und kannst in geselliger Runde Kontakte knüpfen. Dank der gemütlichen Sitzgelegenheiten lässt es sich hier auch längere Zeit aushalten, um eine Verschnaufpause vom Tanzen einzulegen.

Reservier dir deine eigene VIP-Lounge

Du möchtest mit deinen Freunden in einem separaten Bereich feiern? Dann sichere dir eine der begehrten VIP-Lounges in der Anna! Sowohl im Club als auch im Stadl stehen verschiedene Lounges für 8 bis 20 Personen zur Verfügung. Reserviere deine Wunsch-Lounge einfach im Voraus per E-Mail an stefanie@anna-kiel.de.

Für die Reservierung fällt ein Mindestverzehr von 100,- oder 150,- Euro an, den du bequem am Veranstaltungsabend an der Kasse bezahlst. Dafür werden dir in der Lounge Getränke deiner Wahl von der Tresenbedienung serviert. So genießt du einen exklusiven Bereich und musst nicht extra für Getränke anstehen. Ist der Mindestverzehr aufgebraucht, zahlst du einfach in Bar weiter. Die VIP-Lounge bleibt den ganzen Abend für dich reserviert und abgesperrt.

Feiern zu jedem Anlass

Egal ob Geburtstagsparty, Junggesellenabschied oder einfach ein ausgelassener Abend mit Freunden – in der Anna bist du immer richtig. Dank der unterschiedlichen Bereiche findest du garantiert das passende Ambiente für jeden Anlass.

Besonders praktisch: Für Geburtstagskinder gibt es ein spezielles Angebot, das du auch mit einer Lounge-Reservierung kombinieren kannst. So wird deine Geburtstagsparty in der Anna garantiert unvergesslich! Sprich das Team einfach an und finde gemeinsam die perfekte Lösung für deine Feier.