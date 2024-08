Smarte Finanzierung: So realisierst Du kostspielige Anschaffungen für dein Zuhause

Vorbereitung ist alles: Budgetierung und Planung vor einer großen Anschaffung

„If you fail to plan, you plan to fail” – so heißt es im Englischen und genau so trifft es auch auf große Anschaffungen zu. Bindest du dich fest an einen Kaufvertrag, ohne vorher dein eigenes Budget und die Finanzierung geklärt zu haben, kann das schnell zu einem unangenehmen Laster werden oder gar deine Existenz bedrohen. Die richtige Vorbereitung ist deshalb das A-und-O:

Erstelle ein realistisches Budget und denke genau darüber nach, wie viel Geld du aktuell ausgibst und welche Rate du monatlich tilgen könntest. Setze dieses Budget lieber etwas niedriger als zu hoch an.

Priorisiere alle Anschaffungen nach Bedarf und Dringlichkeit. Elementare Dinge wie eine defekte Dusche sollten selbstverständlich als Erstes neu angeschafft werden. Bist du für eine Familie verantwortlich, sollte diese Priorisierung innerhalb eines Gesprächs mit allen Beteiligten stattfinden.

Tipp: Nach der Erstellung deiner Priorisierung solltest du über diese einige Nächte schlafen – kurzfristig getroffene Entscheidungen zu Ausgaben erweisen sich nämlich in vielen Fällen später als unnötig oder übereilt.

Überblick über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten

In Deutschland hat sich das Volumen der digital vergebenen Kredite auf etwa 11,1 Milliarden Euro erhöht und erreicht damit einen Höchststand. Neben klassischen Bankdarlehen gibt es allerdings noch weitere Optionen, um eine große Anschaffung zu ermöglichen.