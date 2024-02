Anlagestrategien für junge Erwachsene: Tipps für den Einstieg

Die Zeit spielt dir in die Hände: Frühzeitig mit dem Sparen und Investieren beginnen

Ganz egal, ob man am Anfang vielleicht nur 20,- Euro oder 50,- Euro pro Monat entbehren kann: in jungen Jahren mit dem Sparen und Investieren anfangen, ist einer der allerbesten Tipps. Der klassische Zinseszins-Effekt spielt dir in die Hände und das je früher, desto besser.

Zwar mag hier bei wenigen Euro im Monat noch nicht der ganz große Ertrag bei herum kommen, doch darum muss es auch erst einmal gar nicht gehen. Wer frühzeitig anfängt, sich in die Themen Sparen, Anlegen und Investieren einzufuchsen, der hat es durch sein angesammeltes Wissen später bei höheren Sparmöglichkeiten wesentlich einfacher, kluge Entscheidungen zu treffen.

Das klassische Tagesgeldkonto, ein ETF-Sparplan, interessante Einzelaktien, das Sparen auf eine Immobilie oder ein Investment in Kryptowährungen: all das ist möglich. Kleine Beträge sind für den Einstieg sogar perfekt, um mit den verschiedenen Anlagemöglichkeiten vertraut zu werden und überdies das Sparen eines individuellen Prozentsatzes deines Gehalts ganz automatisch in dein Leben zu integrieren.

Die ersten Schritte: Einen Notgroschen ansparen und Schulden abbauen

Du hast noch Schulden aus dem Studium oder leichtsinnigerweise einige Konsumschulden angehäuft? Für deinen guten Einstieg in zukünftige Anlagevorhaben gilt es als ersten Punkt, diese Schulden abzubezahlen. Für ein Plus an Motivation kann es eine interessante Option sein, nicht dein komplettes Geld in den Abbau der Schulden zu stecken, sondern gleichzeitig einen kleinen Teil abzuzweigen und mit diesem zum einen erste Investmenterfahrungen zu sammeln und zum anderen den Aufbau eines Notgroschens zu starten.

So dauert der Schuldenabbau zwar geringfügig länger, dafür stehst du jedoch nach dem erfolgreichen Abzahlen aller Schulden nicht mit Null da. Stattdessen hast du gleichzeitig bereits ein kleines finanzielles Starterpaket angespart, mit dem du fortan mit entsprechend höherer Sparrate durch Wegfall des Schuldenabbaus voll durchstarten kannst. Und apropos Notgroschen: eine gewisse Summe ganz nach eigenem Bauchgefühl und individuell anfallenden Lebenshaltungskosten sollte eine deiner obersten Ziele sein. Spare diese Summe am besten jederzeit zugänglich auf einem Tagesgeldkonto an und du wirst fortan bei einer kaputten Waschmaschine nur noch entspannt lächeln können.