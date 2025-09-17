Die besten Pizza-Lieferdienste in Kiel

Was macht einen guten Pizza-Lieferdienst aus? Ein exzellenter Pizza-Lieferdienst zeichnet sich durch mehrere Faktoren aus. Die Qualität der Zutaten steht dabei an erster Stelle. Frische Tomaten, hochwertiger Käse und ein perfekt zubereiteter Teig bilden das Fundament jeder guten Pizza. Die Zubereitungszeit spielt eine entscheidende Rolle – der Teig sollte ausreichend reifen können, um seine volle Geschmackstiefe zu entfalten. Die Liefergeschwindigkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Du möchtest deine Pizza heiß und knusprig erhalten, nicht lauwarm und durchgeweicht. Professionelle Lieferdienste schaffen es, ihre Pizzen innerhalb von 30 bis 45 Minuten zu dir zu bringen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Das Sortiment sollte vielfältig sein und verschiedene Geschmäcker bedienen. Vegetarische und vegane Optionen sind heute genauso wichtig wie klassische Fleischvarianten. Zusätzlich punkten Lieferdienste mit Beilagen wie Salaten, Pasta-Gerichten und Desserts. Viel Spaß beim Entdecken!

1. Farina di Nonna

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Farina di Nonna Rendsburg (@farinadinonna___rendsburg) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Hier wird Pizza noch wie zu Omas Zeiten gemacht. Das Geheimnis liegt im original italienischen Teig, der nach traditionellem Rezept mit speziellem Mehl und sehr wenig Hefe bis zu 72 Stunden reift. Das Ergebnis ist sensationell: fluffige Struktur, intensiver Geschmack und sehr bekömmlich. Jede Pizza ist echte Handarbeit und wird bei fast 400° auf Stein an offener Flamme gebacken – nicht immer perfekt rund, aber immer einzigartig lecker! Neben den authentischen Pizzen gibt es frisch zubereitete Pasta al dente, knackige Salate und hausgemachte Limonaden mit wenig Zucker und viel Geschmack. Ein Tipp, wenn ihr bestellt: es lohnt sich, die frisch gelieferte Pizza noch einmal kurz in den Ofen zu werfen für die perfekte Wärme und Knusprigkeit. Standort: Eichkamp 1, 24116 Kiel

Website: farinadinonna.pizza

2. POI – Pizza Originale Italiana

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Poi Pizzeria Kiel (@poikiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das italienische Original mit gleich drei Standorten in Kiel. POI steht für authentische italienische Küche und bietet neben dem klassischen Lieferservice auch gemütliche Restaurants zum Vor-Ort-Genießen. Die Pizza Romantica ist die Empfehlung vom Chef: Cherrytomaten, grünes Pesto, Mozzarella und Knoblauch in den Farben der italienischen Flagge – ein echter Augenschmeiß und Gaumenschmaus. Das hausgemachte Tiramisu wird täglich frisch nach italienischem Originalrezept zubereitet. Dazu gibt es eine feine Auswahl an Weinen, Cocktails und Softdrinks. Online-Reservierung ist möglich. Standort: Schützenwall 1-3, 24114 Kiel | Ahlmannstraße 24, 24118 Kiel | Holtenauer Straße 152, 24105 Kiel

Website: poi-kiel.de

3. Pizza Max Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pizza Max Deutschland (@pizzamaxdeutschland) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Der Qualitäts-Champion mit 25 Jahren Erfahrung: Pizza Max setzt auf regionale Zutaten und saisonale Frische – perfekt für alle, die Wert auf nachhaltige Küche legen. Das Sortiment ist beeindruckend vielfältig: von klassischen Pizzen über traditionelle Pasta-Gerichte bis hin zu saftigen Burgern und knackigen Salaten. Hier bekommt ihr Pizza im amerikanischen Stil mit extra viel Käse. Besonders familienfreundlich ist das spezielle Kidsmenü mit kleinen Spielzeugen in der Box. Vegetarier kommen voll auf ihre Kosten mit Kreationen wie dem Italien Veggie oder den beliebten Cheesy Veggie Pizzabrötchen. Die Lieferung erfolgt blitzschnell innerhalb von 30 Minuten direkt zu dir nach Hause! Standort: Kirchhofallee 56, 24114 Kiel | Anschützstraße 35, 24232 Schönkirchen | An der Schanze 34, 24159 Kiel

Website: pizzamax.de

4. Domino's Pizza

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Domino's Pizza Kiel (@dominos_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die internationale Pizzakette Domino's versorgt seit über 60 Jahren Kunden mit frischer, hausgemachter Pizza. Die Brüder Tom und James Monaghan gründeten das Unternehmen 1960 mit der Vision, täglich schnell und einfach knusprige Pizza zu liefern. Heute betreibt Domino's Deutschland zahlreiche Filialen und ist fast überall in der Nähe verfügbar, so auch in Kiel an gleich mehreren Standorten. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an amerikanischen Pizzen mit verschiedenen Zutaten – von herzhaft über vegetarisch bis vegan. Zusätzlich bietet Domino's Snacks wie Pizzabrötchen und Wraps sowie süße Desserts an. Das Unternehmen setzt auf Qualität mit täglich frischen Zutaten und hausgemachtem Teig. Standort: viele Standorte in Kiel und Umgebung

Website: dominos.de

5. MUNDFEIN Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MUNDFEIN GmbH | Pizza Delivery (@mundfein) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Der MUNDFEIN Lieferservice in Kiel bringt seit Jahren frische Pizza direkt vor die Haustür. Als Teil der deutschlandweiten Franchise-Kette mit über 42 Standorten setzt die Pizzawerkstatt auf den bewährten speziellen Lieferteig und hochwertige Zutaten. Die Bestellung funktioniert bequem über den eigenen Online-Shop oder per Telefon. Das Sortiment umfasst neben klassischen und kreativen Pizza-Variationen auch Pasta, Salate und Desserts. Besonders beliebt sind die individuell belegbaren Pizzen, die frisch zubereitet und heiß geliefert werden. Der Kieler Standort profitiert vom bewährten MUNDFEIN-Konzept mit modernem Marketing und standardisierten Qualitätsprozessen. Schnelle Lieferzeiten und konstant gute Qualität haben MUNDFEIN zu einer festen Größe in der Kieler Gastronomie-Landschaft gemacht. Standort: Eichhofstraße 1, 24116 Kiel

Website: mundfein.de

6. Smiley's Pizza

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Smiley's Pizza Profis (@smileys_pizza) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Seit Jahren ein echter Klassiker in Kiel: Smiley's überzeugt mit einer großen Auswahl von 35 verschiedenen Pizza-Kreationen oder du stellst dir deine Traumpizza ganz individuell zusammen. Besonders verlockend sind Zutaten wie Black Tiger Shrimps, cremige Sauce Hollandaise oder verschiedene Käsesorten wie Gorgonzola und griechischer Hirtenkäse. Neben Pizza gibt es drei Nudelsorten mit acht raffinierten Saucen, knackige Salate und gefüllte Wraps. Die knusprigen Chickenwings und Smiley's Snack-Rolls mit leckeren Dips wie Tzatziki oder Pizza-Dip runden das Angebot perfekt ab. Standort: Brunswiker Str. 42, 24105 Kiel | Röntgenstraße 5, 24143 Kiel

Website: smileys.de

7. Farina Felice

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Farina Felice (@farinafelice_) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Herzen von Kiel serviert und liefert die Pizzeria Farina Felice authentische Pizza aus dem echten Steinofen. Der Name bedeutet "Glückliches Mehl" und spiegelt die Leidenschaft für hochwertige Zutaten wider. Das Geheimnis der Pizzeria: traditionelles Können kombiniert mit einem speziellen Teig, der mindestens 24 Stunden ruht. Alle Zutaten werden sorgfältig ausgewählt und stammen so weit wie möglich aus regionaler und saisonaler Produktion. Der Mozzarella wird täglich frisch geliefert, die Tomatensoße nach einem alten Familienrezept zubereitet. Ihr könnt eure Pizza bequem online bestellen und euch liefern lassen oder selbst abholen. Standort: Knooper Weg 44, 24103 Kiel

Website: shop.farinafelice.de

8. Enjoy Pizza Service

Enjoy Pizza Service beliefert Kiel und Umgebung seit 1995 mit frischen italienischen Spezialitäten. Das Traditionsunternehmen betreibt zwei Filialen in Kiel Südfriedhof und Kiel Neumühlen-Dietrichsdorf. Kunden können zwischen klassischen Pizzen wie Hawaii und Salami oder kreativen Varianten wie der asiatisch inspirierten Pizza Crossi mit Hühnchen, Ananas und Currysoße wählen. Das Angebot umfasst neben Pizza auch Pastagerichte, Burger, Wraps und Fast-Food-Speisen. Zu jedem Pasta- und Lasagnegericht gibt es drei Pizzabrötchen gratis dazu. Ihr könnt online mit PayPal oder Sofortüberweisung bezahlen oder klassisch bar bei der Lieferung. Der Lieferdienst sorgt dafür, dass alle Speisen heiß ankommen. Alternativ können Bestellungen in beiden Filialen abgeholt werden. Die perfekte Katerpizza für einen entspannten Sonntag. Standort: Kirchhofallee 50, 24114 Kiel | Masurenring 8, 24149 Kiel

Website: enjoypizzaservice.de

Kiels Pizza-Vielfalt genießen Von traditioneller Handwerkskunst bei Farina di Nonna bis hin zu modernen Kreationen bei Pizza Max – Kiels Pizza-Landschaft bietet für jeden Geschmack den passenden Anbieter. Ob du auf der Suche nach dem schnellen Hunger-Stopper bist oder einen gemütlichen italienischen Abend planst, hier wirst du garantiert fündig. Die Qualität der Kieler Pizza-Lieferdienste zeigt sich in der Verwendung hochwertiger Zutaten, der Beachtung traditioneller Zubereitungsmethoden und dem Service. Probiere dich durch die verschiedenen Anbieter und entdecke deinen persönlichen Favoriten. Für noch mehr kulinarische Tipps für die Landeshauptstadt lies direkt bei uns im Magazin weiter. Hier eine Auswahl: Leckere asiatische Restaurants in Kiel

Tolle Restaurants an der Kieler Förde

Leckere Fischrestaurants

Ortsinformationen Farina di Nonna Eichkamp 1 24116 Kiel 0431/55602930 E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen POI Napoletana Holtenauer Straße 152a 24105 Kiel 0431/2395569 Website

POI Pizza Originale Italiana Ahlmannstraße 24 24118 Kiel 0431/56014016 Website

POI Pizza Originale Italiana Schützenwall 1 24114 Kiel 0431/2395569 E-Mail Website Instagram

Pizza Max Kiel Kirchhofallee Kirchhofallee 56 24114 Kiel 0431/71038990 Website Facebook Instagram

Pizza Max Kiel-Friedrichsort An d. Schanze 34 24159 Kiel 0431/99019280 Website Facebook Instagram

Pizza Max Kiel Schönkirchen Anschützstraße 35 24232 Schönkirchen 0431/99072990 Website Facebook Instagram

Domino's Pizza (Hassee) Rendsburger Landstraße 206 24113 Kiel 0431/647947 Website

Domino's Pizza (Ravensberg) Knooper Weg 111 24118 Kiel 0431/85525 Website

MUNDFEIN Pizzawerkstatt Kiel Eichhofstraße 1 24116 Kiel 0431/397966 Website Facebook Instagram

Smiley's Pizza Profis (Brunswik) Brunswiker Straße 42 24105 Kiel 0431/3740374 Website

Smiley's Pizza Profis (Gaarden-Ost) Röntgenstraße 5 24143 Kiel 0431/733433 Website

Farina Felice Knooper Weg 44 24103 Kiel 0431/53646592 E-Mail Website Instagram

Enjoy Pizza Service Südfriedhof Kirchhofallee 50 24114 Kiel 0431/544043 Website

Enjoy Pizza Service Dietrichsdorf Masurenring 8 24149 Kiel 0431/72994141 Website

Weitere Empfehlungen