Action pur: Paintball in Schleswig-Holstein erleben

Ziel ist es, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, wie etwa Flaggen zu erobern, oder die Gegner "auszuschalten", indem du sie mit Farbkugeln markierst, die aus sogenannten Markierern, den Paintball-Waffen, abgefeuert werden. Die Mischung aus Action, Strategie und Spaß macht Paintball zu einer der aufregendsten Freizeitaktivitäten überhaupt. Schleswig-Holstein bietet dir dabei einige der besten Locations in Norddeutschland, die von Indoor-Arenen bis hin zu weitläufigen Outdoor-Feldern alles bereithalten. Egal, ob du Neuling bist oder Paintball schon kennst – hier erwarten dich unvergessliche Erlebnisse. 1. Paintball Arena Schleswig

Die Paintball Arena Schleswig erwartet dich mit einem 3.000 m2 großen Actionfeld, das im Stil einer Westernstadt gestaltet ist – inklusive verschiedener Gebäude und spannender Spielmodi wie "Capture the Flag". Für Turnierfreunde gibt es ein Feld in voller Millenium-Series-Größe mit aufblasbaren Hindernissen. Ob Junggesellenabschied, Teamevent oder einfach ein Tag voller Spaß, hier findest du alles, was das Paintball-Herz begehrt. Leihausrüstung und 500 Kugeln gibt es für 39 Euro pro Person, und auf Wunsch wird sogar für dein leibliches Wohl gesorgt. Standort: Klosterreihe 56, Neuberend

Website: paintball-arena-schleswig.de 2. Paintball in Burg

Hier erwartet dich Schleswig-Holsteins größte Indoor- und Outdoor-Paintball-Anlage mit insgesamt 22.500 m2 Spielfläche und sechs abwechslungsreichen Feldern. Ob du durch das Indoor-Labyrinth sprintest, dich auf dem Autofriedhof durchdeckst oder die Sandkiste mit Taktik eroberst – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Events wie SupSunday oder MagFed-Turniere runden das Angebot ab. Perfekt für Geburtstage, Junggesellenabschiede oder Firmenfeiern! Einsteiger sind genauso willkommen wie erfahrene Spieler. Standort: Erwin-Behn-Straße 12, Burg in Dithmarschen

Website: paintball-dithmarschen.de 3. Paintball Hohenhorn

Mit über 40.000 m2 Outdoor-Gelände und zehn Spielfeldern bietet Paintball Hohenhorn bei Hamburg das ultimative Spielvergnügen. Egal, ob du durch den "Jungle" schleichst, im "Two Towers"-Szenario Deckung suchst oder auf dem "Schrottplatz" strategisch agierst – hier findest du die perfekte Mischung aus Taktik und Action. Besonders beliebt sind die maßgeschneiderten Teamevents, bei denen jede Gruppe exklusiv für sich spielt. Ein Highlight: Das Angebot ist sogar für Jugendliche ab 12 Jahren verfügbar, insofern die Eltern einverstanden sind. Standort: Zum Schießstand 1, Hohenhorn

Website: paintball-hohenhorn.de Jetzt, wo du weißt, was Paintball ist, wird es Zeit, es selbst auszuprobieren! Schleswig-Holstein bietet dir abwechslungsreiche Spielfelder, die von Westernstädten über urbane Szenarien bis hin zu dichten Wäldern reichen. Ob du einen Junggesellenabschied, ein Teamevent oder einfach einen actionreichen Tag mit Freunden planst – hier findest du das perfekte Angebot. Also schnapp dir deine Crew, zieh die Maske auf und starte in dein nächstes Abenteuer. Paintball in Schleswig-Holstein wartet auf dich!

