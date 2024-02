Ocean Race 2025 in Kiel: Boris Hermanns Team "Malizia" ist mit dabei

Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Ocean Race und einem beeindruckenden Empfang beim Kieler Fly-By im letzten Jahr, kündigt Team Malizia an, dass es an der Startlinie der Ocean Race Europe 2025 stehen wird. Das Rennen wird in der Segelstadt Kiel beginnen, einem Ort, der sich für Skipper Boris Herrmann wie ein Zuhause anfühlt und zweifellos erneut ein Höhepunkt für das internationale Team und ihre deutschen Fans sein wird.

Boris Herrmanns Team Malizia gab am 14. Februar 2024 auf einer Pressekonferenz in Kiel bekannt, dass es im kommenden Jahr am Ocean Race Europe teilnehmen wird. Als ob die Nachricht für das internationale Team und ihre Fans nicht schon aufregend genug wäre, bestätigten die Veranstalter des The Ocean Race auf derselben Pressekonferenz, dass Kiel.Sailing.City den Start des The Ocean Race Europe ausrichten wird. Die Veranstaltung ist für den 10. August 2025 geplant.

Für Boris Herrmann war der äußerst erfolgreiche Fly-By in Kiel im letzten Sommer auf dem vorletzten Abschnitt des Ocean Race 2022-23 ein besonderer Höhepunkt. Auf dem Weg zur Rundung der Wendemarke im Kieler Fjord wurde Boris Herrmann und seinem Team Malizia von einer unglaublichen Anzahl von Zuschauerbooten und Zehntausenden von Menschen am Ufer zugejubelt.

Der deutsche Skipper hatte die Gelegenheit, zum ersten Mal in seinem Heimatland auf seiner neuen IMOCA-Rennyacht zu segeln. Damals verglich er die Emotionen, die der Kiel Fly-By auslöste, mit der Passage des Kap Horn. Jetzt freut er sich darauf, das Rennen in Deutschland zu starten, besonders in Kiel, und zum ersten Mal am The Ocean Race Europe teilzunehmen:

"Wir sind alle wirklich glücklich und aufgeregt, dass das The Ocean Race Europe nächstes Jahr in Kiel beginnt! Kiel fühlt sich für mich wie zu Hause an, und ich bin hier über die Jahre aufgewachsen. Hier befindet sich auch Geomar und unsere Wissenschaftspartner. Das wird eine erstaunliche Gelegenheit für die Öffentlichkeit sein, das Team zu treffen, das Boot zu sehen und sich mit unserem Bildungsprogramm im Jahr 2025 in Verbindung zu setzen. Für mich und Team Malizia ist dies eine großartige Ankündigung, und wir können es kaum erwarten, am Rennen teilzunehmen!"