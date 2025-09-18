NUKLEUS Kiel: Kunst verwandelt die Stadt in ein demokratisches Labor

Die Stadt als lebendiger Körper

Das Projekt versteht die Stadt als lebendigen Körper mit sichtbaren und unsichtbaren Strukturen, Traumata und Potenzialen. NUKLEUS macht diese über Kunst sichtbar, stellt sie in Frage und schafft neue Verbindungen zwischen Orten, Menschen und Institutionen.

Fünf international renommierte Künstler arbeiten ortsspezifisch in Kiel: Felix Kiessling, Esben Weile Kjaer, Annika Larsson, Sabine Zahn und PIK Porree. Sie spannen ein Netz künstlerischer Forschungsstätten im urbanen Raum.

Demokratie-Labor im historischen Schlosshof

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Projekt "NUKLEUS Be my castle". Hier erproben Studierende der Fachbereiche Freie Kunst und Raumstrategien den Hof des Kieler Schlosses als "Dritten Ort". Schon seit Juli und noch bis Oktober 2025 verwandeln sie den zentral gelegenen, halbgeschlossenen Ort in einen Raum für demokratische Auseinandersetzung, Gemeinschaft und künstlerisches Experimentieren.

Die zentrale Frage des Projekts lautet: Wie kann Demokratie aktiv gelebt werden? Die Studierenden erforschen, wie viel Zeit, Aufmerksamkeit und Pflege Demokratie braucht und wie diese Akte eine resiliente Stadtgesellschaft formen können.

Vom Machtzentrum zum Begegnungsraum