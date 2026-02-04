Was hat Uwe Wanger für Kiel erreicht?

Seit 2006 prägte Uwe Wanger das Gesicht der Landeshauptstadt Kiel wie kaum ein anderer. Der gebürtige Nordrhein-Westfale kam 1981 zum Studium nach Kiel und blieb seiner Wahlheimat treu. Als Geschäftsführer von Kiel-Marketing entwickelte er wegweisende Projekte: vom Bootshafensommer über das Lichtermeer bis zum Segelcamp an der Kiellinie. Die Übernachtungszahlen verdoppelten sich in seiner Ära von 476.000 auf beeindruckende 1,08 Millionen in 2024.

Wanger füllte die Stadtmarke Kiel.Sailing.City mit Leben. Er holte Segelgroßveranstaltungen wie den I-shares Cup, die MOD70-Serie und als Krönung das The Ocean Race Europe 2025 in die Fördestadt. Das Ergebnis: Kiel belegt in der bundesweiten Brandmeyer-Studie unter den 50 größten deutschen Städten Platz 10 im Gesamtranking. Bei Sympathie, gutem Ruf und Attraktivität erreicht die Stadt sogar jeweils den 9. Platz.

Wachsende Übernachtungszahlen

2015 gründete Wanger gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und dem Bürgermeister von Heikendorf die Landestourismusorganisation Kieler Förde. Trotz Corona-Pandemie eröffnete 2020 das Welcome Center Kieler Förde als moderne, nachhaltige Tourist-Information. Parallel engagierte sich Wanger in zahlreichen Vorständen – vom Tourismusverband Schleswig-Holstein bis zur Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland. So machte er Kiel bundesweit als Best-Practice-Beispiel bekannt.

Der Nachfolger

Der 50-jährige Wahlkieler überzeugte mit seiner Bewerbung sowohl den Vorstand des Vereins als auch den Aufsichtsrat der GmbH. Aus über 60 Bewerberinnen und Bewerbern wählten ihn vier Gremien einstimmig zum neuen Geschäftsführer. Seit 2008 leitete Hesse bereits den Geschäftsbereich Stadt- und Citymanagement bei Kiel-Marketing. In knapp 18 Jahren baute er aus einem Dreier-Team eine 15-köpfige Crew mit drei Arbeitsschwerpunkten auf.

Der gebürtige Braunschweiger studierte Geografie in Hamburg und Madrid mit Schwerpunkt Stadtentwicklung. Von 1999 bis 2001 war er Quartiersmanager und Geschäftsführer in Hamburg. Seit 2014 vertritt Hesse als Landesbeauftragter für Schleswig-Holstein die Interessen des Stadtmarketings auf Landes- und Bundesebene. Als Mitglied des erweiterten Bundesvorstands der bcsd wirkt er an strategischen Leitlinien mit.

Wohin steuert Kiel-Marketing?

Hesse versteht Tourismus als Teil ganzheitlicher Stadtentwicklung. Er will Kiel.Sailing.City als Modellstadt etablieren, in der Tourismus, Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Innovation im Gleichgewicht stehen. Dazu zählen für ihn belebte öffentliche Räume, mischgenutzte Quartiere und eine digital vernetzte lokale Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit Ordnungsbehörden, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung hat er bereits an Wangers Seite aufgebaut.

Uwe Wanger steht seinem Nachfolger noch drei Monate beratend zur Seite. Das gesamte Team von Kiel-Marketing freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Johannes Hesse. Die Entscheidung für den langjährigen Mitarbeiter steht für Kontinuität und frische Ideen zugleich. So bleibt das erarbeitete Know-how erhalten, während neue Impulse die Stadtentwicklung vorantreiben.

