Wann? Dienstag, 10. Februar 2026 von 17 bis 19 Uhr Wo? Semikolon Alte Mu

Worum ging es in dem Projekt?

Das Netzwerk Integration Empowerment #WIRKLICHMACHEN stärkte bzw. stärkt von Januar 2023 bis Ende Februar 2026 die gleichberechtigte Teilhabe von Drittstaatsangehörigen in Schleswig-Holstein. Im Fokus standen niedrigschwellige Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und der Aufnahmegesellschaft. Besonders die Verbesserung der Teilhabe von Frauen hatte einen großen Stellenwert. Das Projekt wurde im Rahmen des AMIF mit europäischer Förderung und Eigenmitteln der Träger finanziert.

In ländlichen wie städtischen Räumen wurden interkulturelle Begegnungen und Beratungsangebote in offenen Räumen gefördert. Die Angebote vermittelten diverse Möglichkeiten eines teilhabeorientierten Lebens und bildeten neue Netzwerke. Dabei wurden die individuellen Bedarfe nach Alter, Geschlecht, familiärer Anbindung, Bildung und Region berücksichtigt. Empowerment zur eigenen Interessenvertretung sowie Beratung über Regeldienste im Sozial- und Gesundheitswesen standen im Mittelpunkt.

Die Erfahrungen aus den Teilprojekten wurden mit authentischen Stimmen der Zielgruppe gesammelt. Partizipativ entstanden daraus Handlungsempfehlungen für kommunale Verwaltungen, Landesbehörden und Regeldienste. So konnte das Projekt nachhaltig auf strukturelle Verbesserungen hinwirken. Die Perspektiven der Teilnehmenden flossen direkt in die Empfehlungen ein.

Wer hat das Projekt getragen?

Das Verbundprojekt vereinte zwei landesweit agierende Verbände und drei regional vernetzte Träger: die Diakonischen Werke Schleswig-Holstein, Altholstein und Husum, das Frauenwerk der Nordkirche sowie kulturgrenzenlos e.V. aus Kiel. Diese starke Partnerschaft ermöglichte eine breite Wirkung in verschiedenen Regionen. Gemeinsam schufen sie vielfältige Begegnungsräume und Beratungsstrukturen.

Das Projekt der Diakonie SH brachte über die gesamte Laufzeit hinweg wichtige Empowerment-Arbeit hervor. Die besonderen Momente aus den verschiedenen Teilprojekten werden anhand einer Evaluation präsentiert. Dabei stehen sowohl die Höhepunkte als auch die Herausforderungen im Fokus. Die Veranstaltung bietet Raum für Erinnerungen und gemeinsame Reflexion.

Wer hat das Projekt besonders geprägt?

Im Mittelpunkt stehen die Teilhabemultiplikatorinnen und Teilhabemultiplikatoren, die sich mit großem Engagement eingebracht haben. Sie arbeiteten für ein geringes ehrenamtliches Entgelt in verschiedenen Gruppen und gaben dem Projekt ein Gesicht. Einige von ihnen kommen im Dokumentarfilm "Angekommen. Nicht nur Gast!" zu Wort. Ihre Arbeit und ihr Einsatz sollen bei der Veranstaltung besonders gewürdigt werden.

Sharifa Sahad, eine der Teilhabemultiplikatorinnen, wurde im Dezember 2025 mit einem Leuchtturm des Nordens ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt nicht nur ihre Arbeit im Projekt, sondern auch ihre weiteren ehrenamtlichen Einsätze. Bei der Veranstaltung wird ihr besonderer Beitrag nochmals hervorgehoben. Ihr Engagement steht stellvertretend für viele, die Integration aktiv mitgestalten.

Wie geht es nach Projektende weiter?

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die wissen möchten, was vom Projekt bleibt und wie Empowerment auch künftig sichtbar sein wird. Gemeinsam wird diskutiert, welche Strukturen weiter wirken können und welche Perspektiven es gibt. Der Austausch soll zeigen, wie nachhaltig die geleistete Arbeit ist. Die Organisatoren freuen sich über alle Interessierten, die einfach vorbeikommen möchten.

Neugierig auf weitere spannende Projekte und Initiativen? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden über wichtige Themen in der Region.