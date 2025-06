Mobil unterwegs auf der Kieler Woche 2025: Sicher und nachhaltig nach Hause kommen

Mehr Züge und Busse während der Kieler Woche 2025

Zur Kieler Woche stockt der öffentliche Nahverkehr seine Kapazitäten auf, um den Ansturm der Besucher zu bewältigen und eine bequeme An- und Abreise zu ermöglichen. Die Bahnunternehmen setzen unter der Woche, wo es möglich ist, längere Züge ein. So haben viele Gäste die Möglichkeit, mit dem Zug anzureisen.

An den Wochenenden fahren die Züge aus und in Richtung Kiel durchgängig Tag und Nacht, häufig sogar im Halbstundentakt. Zwischen Neumünster und Kiel verkehren ab nachmittags sogar drei Züge pro Stunde. Nachts fahren stündlich Züge zwischen Kiel und Lübeck, Eckernförde, Neumünster und Hamburg sowie Rendsburg.

Zusätzlich gibt es an den Wochenenden, Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, halbstündliche Rückfahrten bis circa 2.00 Uhr nachts von Kiel nach Preetz, Neumünster, Rendsburg und Eckernförde. Zwischen Rendsburg und Kiel verkehren am Wochenende Direktverbindungen ohne Halt, die trotz Umweg über Neumünster nur 45 bis 50 Minuten dauern.

Auch die Busunternehmen in Kiel und Umgebung bieten längere Betriebszeiten und höhere Kapazitäten an. Die genauen Fahrpläne findet Ihr in der NAH.SH-App, der NAH.SH-Fahrplanauskunft und auf den Seiten der Verkehrsunternehmen.

ÖPNV mit KiWo-Ticket und zusätzlichen Fahrten

Der ÖPNV ist während der Kieler Woche mit Extrafahrten und erweiterten Zeiten im Einsatz – das gilt für Busse, Bahnen und Fähren. Der KiellinienExpress pendelt zwischen Hauptbahnhof und Reventloubrücke und bringt euch direkt zu den Bühnen. Abends kann es voll werden, wenn viele gleichzeitig nach Hause möchten. Hier ist etwas Geduld gefragt, aber es werden regelmäßig Zusatzbusse eingesetzt.

Besonders schnell und einfach pendelt ihr mit den KVG-Linien 12 und 13 zwischen Innenstadt und Schilksee. Diese Busverbindungen zwischen Hauptbahnhof und Olympiazentrum sind auch am Wochenende gut getaktet. Auf den stark nachgefragten Linien 11, 12/13 und 14 fahren im Spätverkehr und an den Wochenenden zusätzliche Busse wenige Minuten vor den regulären Fahrten.

Ein praktisches "Kieler-Woche-Ticket" für 13 Euro bietet dir 10 Tage lang Fahrten mit Bussen und Bahnen in den Zonen 4000 und 3130 Kiel-Schilksee. Gegen Aufpreis sind auch die Fähren inklusive. Das übertragbare Ticket gilt montags bis freitags zwischen 6 und 10 Uhr nicht und ist nur im Vorverkauf erhältlich. Mehr Infos dazu unter www.kvg-kiel.de.

Als besondere Überraschung wirst du in den Zügen und am Kieler Hauptbahnhof von THW-Kiel-Star Rune Dahmke mit seinen Durchsagen auf die Kieler Woche eingestimmt. Er steht auch bei der offiziellen Eröffnung am 21. Juni 2025 auf der Rathausbühne.

Klimapositiv mit Rad, Rikscha und Fähren unterwegs

Für eure Fahrräder stehen fünf bewachte Kieler-Woche-Fahrradparkplätze mit rund 1.250 Stellplätzen bereit. Beim Umsteiger am Hauptbahnhof kannst du Räder parken und ausleihen. Natürlich stehen dir auch die Leihräder der SprottenFlotte und verschiedene E-Roller im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen ist das Abstellen auf den Eventarealen nicht möglich. Für die SprottenFlotte gibt es zusätzliche mobile Parkplätze.

Die interaktive Mobilitätskarte zeigt dir bewachte Abstellmöglichkeiten, Fahrradstraßen, SprottenFlotte-Stationen und Bereiche mit eingeschränktem Radverkehr. Keine Sorge, es gibt immer eine sichere Alternative zum Radeln in der Nähe.

Ehrenamtliche Rikscha-Pilotinnen und Piloten von "Radeln ohne Alter" bieten älteren Menschen an, sie einfach zur Kieler Woche oder über das Festival zu fahren. Eine Anmeldung ist per E-Mail an kiel@radelnohnealter.de möglich.

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) bietet Zusatzfahrten auf der F2-Schwentinelinie an. Die aktuellen Fahrpläne findet ihr hier.