Der Umsteiger am Kieler Hauptbahnhof: Servicezentrale und Radstation

Während in der Servicezentrale Mitarbeiter der KVG oder anderer mobiler Dienstleister gern beratend mit Tipps und Tricks zur Seite stehen, bietet die gemeinnützige Gesellschaft "Brücke SH" den Fahrradverleih samt Park- und Reparaturservice an.



Kieler können in der Radstation im Umsteiger am Hauptbahnhof auch Elektrofahrräder (Pedelecs) mieten. Außerdem steht ein Zwanziger-Fahrradanhänger zur Verfügung, der sich zum Beispiel für Gruppenausflüge eignet. Die Station ist Mo-Fr von 6.00 bis 19.00 Uhr und Sa von 8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.



Verbunden unter einem Dach wird den Kielern und Gästen der Stadt so ein umfangreiches Paket mit Angeboten zur klimafreundlichen Mobilität geschnürt: vom Fahrkartenverkauf für Bus, Bahn oder Fördeschiffen, über das Fahrradparkhaus mit Verleih und Werkstatt bis hin zum Carsharing.



Auch über Themen wie Radfahren (lernen), Fahrradtouren, Fußwege oder Barrierefreiheit kann man sich hier informieren.





Wo? Umsteiger am Hauptbahnhof Öffnungszeiten: Servicezentrale: Mo-Fr 6.30 bis 19.00 Uhr, Sa 8.45 bis 16.00 Uhr Radstation (Reparatur und Verleih): Mo-Fr 6.00 bis 19.00 Uhr, Sa 8.00 bis 16.00 Uhr Das Fahrradparkhaus ist 24 Stunden zugänglich.