SprottenFlotte: Mit dem Leihfahrrad durch Kiel

Mit rund 1.200 Fahrrädern, die an knapp 200 Stationen an Knotenpunkten in der Landeshauptstadt Kiel, den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön sowie in der Schlei-Region verteilt sind, steht dir ein dichtes Netz an Leihrädern zur Verfügung.

So einfach funktioniert's

Um die SprottenFlotte nutzen zu können, brauchst du nur die Donkey Republic App auf deinem Smartphone. Nach einer einmaligen Registrierung und Hinterlegung einer Zahlungsmethode wie Kreditkarte oder PayPal kannst du direkt losradeln. Die App zeigt dir alle verfügbaren Räder und Abholstationen in deiner Nähe an. Wähle einfach dein Wunschrad aus, entriegele es per Bluetooth und schon kann die Fahrt beginnen.

Sprotte ausleihen in 3 Schritten:

Lade die Donkey Republic App herunter und registriere dich. Öffne die App, wähle ein Fahrrad an einer Station in deiner Nähe und entriegele es. Losfahren und Kiel erkunden!

Sprotte zurückgeben – so geht's:

Wähle in der App eine Abholstation in deiner Nähe aus. Stelle dein Rad an der Station ab, wähle in der App "Miete beenden" und schließe das Rad ab. Fertig! Die Rückgabe ist abgeschlossen.

Ein großer Vorteil der SprottenFlotte ist, dass die ersten 30 Minuten jeder Fahrt mit den Standardrädern kostenlos sind. So tust du nicht nur etwas für die Umwelt und deine Gesundheit, sondern sparst auch noch Geld.

Vielseitige Radauswahl