Was erwartet euch bei der Steamroadster Parade?

Das niederländische Abacus Theater präsentiert ein außergewöhnliches Steampunk-Spektakel an der Kiellinie. Am Samstag, 20. und 21. Juni 2026, rollen vier fantasievoll gestaltete Fahrzeuge die Promenade entlang – jeweils um 12.30, 14, 15.30 und 17.00 Uhr. Rauch, Wasser und Feuer verbinden sich mit atmosphärischer Musik zu einer eindrucksvollen Inszenierung. Die mutigen Piloten steuern ihre mechanischen Kunstwerke durch das staunende Publikum und schaffen unvergessliche Überraschungsmomente.

Welche Walkacts sorgen für Unterhaltung?

Zwischen den Bühnen begegnen euch bekannte und neue Gesichter der Kleinkunstszene. Jochen der Elefant bewegt sich wie von Zauberhand durch die Menge, fährt Fahrrad und sucht besonders den Kontakt zu kleinen Gästen. Klabauter Jan segelt mit seinem alten Haifischkutter mitten durch die maritime Party. Die Klabauter Kapelle lädt mit Akkordeon, Gesang und humorvollem Seemannsgarn zum Mitsingen ein.

Wie verbindet Kunst mit Umweltschutz?

Das Theater Auf!Lauf! macht auf dem Rathausplatz auf ein verborgenes Problem aufmerksam. Die freundlichen Figuren tragen Kostüme aus Geisternetzen – verloren gegangenen Fischernetzen aus der Ostsee. Mit Tanz und Musik statt erhobenem Zeigefinger schaffen sie Bewusstsein für Meeresschutz. Die interaktive Performance verbindet Entertainment mit einer wichtigen Botschaft und zeigt, wie Kunst Menschen für Umweltthemen sensibilisieren kann.

Was bieten die sportlichen Acts?

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt Opus Furore König Fußball mitten ins Publikum. Mit "SoccerMania" zeigen sie überlebensgroße Stelzenfiguren, schräge Schiedsrichter und jede Menge Ballspaß. Der sportliche Walkact verbindet die Begeisterung für Fußball mit spektakulärer Straßenkunst. Die Performance sorgt für Stimmung und lädt zum Mitmachen ein – ein Highlight für Sportfans jeden Alters.

Wo findet ihr geheime Konzerte?

Die Secret Stages präsentieren über 100 regionale Musiker aus Pop, Rock, Jazz, Blues und Singer-Songwriter. Das Casino Schleswig-Holstein ermöglicht diese besonderen Bühnen entlang der Kiellinie. Ihr findet sie am Seehundbecken beim GEOMAR, auf der GEOMAR-Wiese, vor dem Bayernzelt sowie an der Schevenbrücke und der Ostseite der Hörnbrücke. Spontane Konzerte schaffen überraschende Momente und laden zum spontanen Mitfeiern ein.

Welche Künstler verzaubern euch täglich?

Zwischen Bayernzelt und Seeburg erwartet euch täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr ein buntes Programm voller Magie. Zaubernde, feuerschluckende und jonglierende Künstler kreieren eine faszinierende Welt. Mit ihren Auftritten schaffen sie einzigartige Verbindungen zwischen den Besuchern. Die Performances laden zum Staunen ein und sorgen für Spannung bei Groß und Klein.

Auf der Suche nach weiteren Events in der Region? Wir von kiel-magazin.de haben noch mehr maritime Highlights für euch zusammengestellt.