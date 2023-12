Kieler Woche: Vorverkauf für "gewaltig leise" gestartet

Die Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 20,- und 30,- Euro plus Vorverkaufsgebühr. Erhältlich sind die Tickets am Infotresen von KulturForum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, im Welcome Center Kieler Förde, im KN Media Store und am Ticket-Center des Citti-Markts. Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr und ihr könnt euch direkt hier* eure Tickets sichern!

Erstmals startet die Konzertreihe bereits am "Soundcheck"-Freitag, 21. Juni 2024, der Kieler Woche. Zum Auftakt singt William Wahl – der Kopf der A-cappella-Band basta – exklusiv für "gewaltig leise" seine besten, lustigsten und schönsten Lieder aus insgesamt 25 Bühnenjahren.

"Lieder meines Lebens" heißt das aktuelle Programm von Konstantin Wecker. Am ersten Samstag der Kieler-Woche, 22. Juni 2024, ist der Liedermacher gemeinsam mit Jo Barnikel und Fany Kammerlander zu Gast auf der Freilichtbühne.

Götz Alsmann macht in seiner aktuellen Show die Nacht zum Mittelpunkt des Abends beziehungsweise den Abend zum Höhepunkt des Tages. Die Besucher*innen können sich am Sonntag, 23. Juni 2024, auf Glanzstücke der Schlagergeschichte von 1910 bis 1965 freuen.

"Wie wollen wir alt werden? In Würde, würdelos, im Sauerstoffzelt, geschnitten, am Stück?" Antworten auf diese Fragen geben Rainald Grebe und die Kapelle der Versöhnung am Montag, 24. Juni 2024. Garniert wird das Ganze mit einem bunten Strauß Dada und Rock’n’Roll.

Der Zufall führte Thomas D und die Hamburger Band The KBCS musikalisch zusammen: Der warme meditative Vintage-Sound der KBCS harmoniert perfekt mit den zeitlosen Texten des Fanta-4-Rappers. Das Ergebnis der M.A.R.S. Sessions präsentieren die Musiker am Dienstag, 25. Juni 2024, in Kiel.

Mando Diao waren schon immer Freigeister und gehen seit 20 Jahren ihren eigenen Weg. Am Mittwoch, 26. Juni, rocken sie zum ersten Mal die Krusenkoppel. Im Gepäck haben die Schweden ihr aktuelles Album "Boblikov‘s Magical World".

Eine weitere "gewaltig leise"-Premiere gibt es am Donnerstag, 27. Juni 2024: Dann präsentiert die Berliner Liedermacherin Dota mit ihrer Band ihr Album "In der fernsten der Fernen", das der jüdischen Literatin Mascha Kaléko gewidmet ist.

Seit vier Jahrzehnten ist das Ukulele Orchestra of Great Britain weltweit mit großem Erfolg unterwegs. Und immer hat es seine Mission fest im Blick: dem Ernst des Lebens mit aller Kraft entgegenzuwirken. Die virtuosen Musiker*innen stehen am Freitag, 28. Juni 2024, auf der Freilichtbühne.

Gentlemans Karriere ist einzigartig: Er hat Reggae in und aus Deutschland auf die internationale Bühne gebracht. Seit 30 Jahren feiert er Erfolge. Mit seinem Projekt "Mad World" geht er zurück zu seinen musikalischen Wurzeln – am Sonnabend, 29. Juni 2024, ist er zu Gast auf der Krusenkoppel.

Zum Abschluss der Konzertreihe erzählt Ute Lemper am Sonntag, 30. Juni 2024, mit ihrer musikalischen Autobiografie "Time Traveler" von sechs Jahrzehnten vor und hinter dem Vorhang. Die Gäste können sich auf eine musikalisch-poetische Reise voller Erinnerungen und Anekdoten freuen.

Die Freilichtbühne auf der Krusenkoppel ist barrierefrei erreichbar. Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung erhalten selbstverständlich kostenfreien Zugang.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.