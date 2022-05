Das Hoftheater schlägt wieder im Hiroshimapark auf

Für die kleinen Kieler sorgt ein ganz besonderes Programm für bezaubernde Stimmung: Am 19. Juni 2022 zum Beispiel wird Marc Schnittger sein neues Abenteuer "Peers Mondfahrt – Puppenspiel für Raumfahrer" auf der Bühne präsentieren. Einen weiten Weg – aus der Nähe von Stuttgart – macht Heidrun Warmuth, die am 22. Juni 2022 ihr Stück "Armer Esel Alf" spielt. Zu den beiden gesellen sich im Laufe der Kieler Woche viele weitere hochkarätige Figurentheater.

Eingerahmt wird das vielfältige Programm von Konzerten kleiner Ensembles der Kieler Philharmoniker und für die etwas größeren Gäste gibt es in den Abendstunden ein Angebot mit Jazz und Tanz am Kleinen Kiel. Wegen des großen Zuspruchs wird es auch in diesem Jahr einen Puppet-Comedy-Abend geben, bei dem am Donnerstag, 23. Juni 2022, Künstler mit ihren Figuren zeigen, dass Comedy auch anders geht.

Im vergangenen Jahr konnten die Puppen pandemiebedingt nicht im Hiroshimapark zu Besuch sein, doch das Kieler-Woche-Hoftheater hat aus der Not eine Tugend gemacht und ist kurzerhand selbst zu den Kindern in die Kitas gekommen. Begleitet von Hoftheater-Maskottchen Janne hat das Theater auf seiner Tour in 23 Kitas insgesamt 38 Vorstellungen gegeben und dabei 1.500 Kinder erreicht – eine tolle Alternative, findet auch Erzieher Enrico Brennecke von der Kita Lummerland in Friedrichsort: "Das Hoftheater on Tour hat vielen Kindern nach der langen Zeit der Pandemie und ihren Einschränkungen zum ersten Mal die Möglichkeit geboten, ein Theaterstück zu erleben. Während des Stücks konnten wir in viele Kindergesichter sehen, die regelrecht verzaubert waren."

Rund 750 dieser Kinder sind durch diese gelungene Aktion zu ihrer ersten Theateraufführung überhaupt gekommen und konnten obendrein noch die Möglichkeit nutzen, Janne ganz persönlich kennenzulernen.

Bei der Rückkehr in den Hiroshimapark werden die renommierten und teils preisgekrönten Künstler in einem ganz besonderen Setting auftreten: Das Hoftheater-Areal steht in diesem unter dem Motto "Skandinavisch hyggelig" und lädt die Kleinen auf fantasievolle Reisen ein.

Das Hoftheater ist seit 2006 eine feste Größe im Kulturprogramm der Kieler Woche und wird präsentiert vom Kieler-Woche-Förderverein.

Alle Informationen zur Kieler Woche 2022 gibt es unter www.kieler-woche.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel