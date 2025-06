Kieler-Woche-Souvenirs: Lokale Produkte mit maritimem Flair

Vielfältige Erinnerungsstücke aus der Region

Die Auswahl an regionalen Souvenirs ist groß: Von Notizbüchern über Armbänder und Schlüsselanhänger bis hin zu Seifen und Duschgels ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt sind auch das Memoryspiel und der Kieler-Woche-Spielblock "Stadt-Land-Kiel".

Echte Hingucker sind die "KiWo"-Holzquadrate und die handgefertigten Häkelboote. Wer noch ein praktisches Andenken sucht, wird bei den Kieler-Woche-Taschen von ReTent und Hüpferli-Segel fündig. Und mit dem großen Wimmel-Puzzle lassen sich Kiel und die Förde noch einmal ganz neu entdecken.

Limitierte Sonderbriefmarken verschönern die Post

Eine Besonderheit in diesem Jahr sind die limitierten Nordbrief-Sonderbriefmarken im aktuellen Kieler-Woche-Design. Ob zum Verschicken von Standardbriefen oder zum Sammeln – diese Briefmarken sind ein echter Hingucker.

Um sicherzustellen, dass die Post auch ankommt, sollten die Briefe ausschließlich in die blauen Nordbrief-Briefkästen eingeworfen oder an einer der über 50 Vertriebsstellen in Kiel und Umgebung abgegeben werden. Die Sonderbriefmarken sind im Onlineshop von Nordbrief unter shop.nordbrief-ostsee.de erhältlich.

Souvenirs an verschiedenen Orten erhältlich

Alle offiziellen Kieler-Woche-Souvenirs sind online unter kieler-woche.de/souvenirs zu finden. Erhältlich sind sie im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz sowie direkt auf der "KiWo" im Souvenirshop vor der Wasserschutzpolizei. Neu in diesem Jahr sind auch die Verkaufsautomaten am Hauptbahnhof, auf dem Rathausplatz und in der Vaasahalle in Schilksee.

Mit den vielfältigen und liebevoll gestalteten Andenken können sich Besucher und Einheimische nicht nur lange an die Kieler Woche erinnern, sondern auch die lokale Wirtschaft unterstützen. Die Souvenirs bringen das maritime Flair des Segel- und Sommerfestivals in die Wohnzimmer und Herzen der Menschen und lassen die Vorfreude auf die nächste "KiWo" steigen.