Kieler Woche: Angebote für Senioren

Unvergessliche Momente für Senioren

Die Kieler Woche 2024 setzt mit ihren vielfältigen Angeboten für Senioren ein starkes Zeichen für Inklusion, Teilhabe und Gemeinschaft. Sie schafft Raum für unvergessliche Momente und besondere Begegnungen, die noch lange in Erinnerung bleiben werden. Folgende Angebote gibt es in diesem Jahr:

Tanztee im Bayernzelt

Ein Highlight ist der Tanztee im Bayernzelt einen Tag vor dem offiziellen Start der Kieler Woche. Am Donnerstag, 20. Juni 2024, werden alle Senioren mit einem gültigen Senioren-Pass kostenfrei eingeladen, um von 16.00 bis 20.00 Uhr bei Musik, Tanz und bayerischen Köstlichkeiten zusammenzukommen. Diese Veranstaltung bietet Raum für Erinnerungen, Geschichten und Geselligkeit. Der Erlös des Tanztees wird an den Verein Groschendreher – Kieler Bündnis gegen Altersarmut e.V. gespendet.

Bus-Parkplätze

Für Seniorenheime und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung werden spezielle Bus-Parkplätze am Internationalen Markt bereitgestellt. So können auch mobilitätseingeschränkte Personen das bunte Treiben auf der Kieler Woche hautnah miterleben. Reservierungen für die Parkplätze nimmt Ronald Köster vom Kieler-Woche-Büro unter der Kieler Telefonnummer 9012419 oder über Ronald.Koester@kiel.de entgegen.

Fahrrad-Rikscha

Eine weitere Möglichkeit bieten die kostenlosen Rundfahrten mit der Fahrrad-Rikscha, die von ausgebildeten Fahrern des Vereins "Radeln ohne Alter Kiel e.V." angeboten werden. Infos und Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 60801543 oder kiel@radelnohnealter.de.

Kostenlose ÖPNV-Tickets

Um älteren Menschen mit geringem Einkommen die Teilnahme an der Kieler Woche zu ermöglichen, stellen die Howe-Fiedler-Stiftung und der Verein Groschendreher kostenlose ÖPNV-Tickets zur Verfügung. So können auch sie die vielen Veranstaltungen und Aktionen entlang der Kiellinie genießen. Kieler Senioren ab 60 Jahren mit geringem Einkommen können sich melden unter der Kieler Telefonnummer 55699251 oder per E-Mail unter den Adressen ticket@groschendreher.de oder post@howe-fiedler-stiftung.de.

Kieler Woche zu Besuch

Wer die Kieler Woche nicht selbst besuchen kann, für den kommt die Kieler Woche eben zu Besuch: Im Rahmen des Projekts "Orchester in den Heimen" werden 22 Musikgruppen aus der Region insgesamt 27 Konzerte in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen geben. Diese Initiative fördert die Gemeinschaft und die Teilhabe an Kultur direkt vor Ort.

Begleitangebot

Ein neues Begleitangebot ermöglicht in diesem Jahr noch mehr Begegnungen und Teilhabe. Wer lieber zu zweit statt alleine über die Kieler Woche bummeln möchte, kann sich als Begleitperson oder als jemand, der gerne begleitet werden möchte, anmelden. Wer gerne begleitet werden möchte, kann sich per Mail an begleitung@nette-kieler.de oder telefonisch unter 0160-93045819 anmelden. Diese Kontaktdaten gelten auch für Interessierte, die sich als ehrenamtliche Begleitperson engagieren möchte.

Projekt KULTURISTENHOCH2

Erstmals werden auch dem Projekt KULTURISTENHOCH2 Karten für die Konzertreihe "gewaltig leise" zur Verfügung gestellt. Die KULTURISTENHOCH2 bringen Senioren und Schülern aus Kiel zusammen und ermöglichen ihnen den gemeinsamen Besuch einer Kulturveranstaltung. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturisten-kiel.de. beziehungsweise telefonisch unter 0160-93412952 und 0160-93045819.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel